Con el comediante Leandro Trasante, previo a su espectáculo en el Teatro Eslabón

“En escena desparramo todo lo que odio y quiero de mí”

El humorista canario Leandro Trasante propone una segunda parte de su espectáculo ‘Humorum in Concert’, que presentó con éxito meses atrás en el Teatro Eslabón. La cita es para el sábado 4 de noviembre, en el Teatro Eslabón.

Trasante vuelve a los escenarios con un show renovado, donde se ríe con él mismo y con el otro. Saca lo bueno y lo mano se sus costumbres diarias y se da cuenta de que él y el público pasan por las mismas cosas. Todo esto en clave de humor y con espacios para homenajear a una parte de los humoristas más importantes del siglo XX.

‘Humorum in Concert Recargado’ se presenta el sábado 4 de noviembre, a las 21 hrs., en el Teatro Eslabón. Por entradas, los interesados pueden comunicarse con Fiumer’s Producciones, al teléfono 095509297, o con el Teatro Eslabón, a través del 099338647. HOY CANELONES habló con Trasante sobre el show, su trabajo con el humor y las influencias del comediante.

¿Cómo describirías ‘Humorum in Concert Recargado’?

Es un espectáculo totalmente renovado, con una dinámica diferente. El monologo será la esencia del show, pero tendrá también algunos números musicales. Trataré temas de actualidad y haré alusión a las costumbres y defectos de cada uno. En los shows, desparramo en escena todo lo que odio y quiero de mí, la gente se siente identificada y se ríe conmigo. Todos tenemos algo que no nos gusta de nosotros mismos. Si alguien lo pone en escena, vemos que al otro también le pasa y todo se hace más llevadero.

También hay un reconocimiento a grandes humoristas…

En la segunda parte hago un tributo a los artistas de la comedia que me marcaron: Enrique Pinti, Antonio Gasalla, Ricardo Espalter, Enrique Almada, Eduardo D’ Ángelo y Raimundo Soto, entre otros. Los homenajeo con números musicales y fonomímicas. Los más veteranos que estén en la sala van a recordar a estos humoristas y los jóvenes que no los conocen se enterarán de quiénes eran. Ellos fueron gestores de un género de la comedia muy particular. Un humor blanco, totalmente distinto e innovador. Interpretaré, también, números de obras musicales como ‘Cabaret’ y haré una versión e ‘Cambalache’ con una letra mía. El destino de todo el espectáculo es la risa. ‘Telecataplum’ me influenció muchísimo para este espectáculo. Los gestos de Espalter, la capacidad actoral de Almada y la inventiva de voces de D’ Ángelo, que iban desde el ladrido de un perro hasta una cantante de ópera.

Como es característico en tus shows, hay espacios para la improvisación en esta versión recargada…

El texto libertado tiene mucha importancia en el show, pero hay lugares para la improvisación. El público eligió pagar una entrada para verte, no como en un evento privado donde el espectador quizá ni sabía que ibas a estar. Por eso se da una buena respuesta y surgen otros temas para hablar. Es algo natural que se disfruta mucho en escena. Además, el teatro tiene esa magia maravillosa. Hay que subirse al escenario para vivir eso. En el primer ‘Humorum in Concert’ la sala estaba llena y hubo gente que quedó afuera. Disfruté un montón y por eso decidí hacer una segunda parte. Espero que esta vez tenga una respuesta similar y la gente quiera reírse, algo que tanta falta nos hace. Por otra parte, le agradezco a todo el equipo del Teatro Eslabón, que siempre me han recibido de una manera maravillosa.

Fiumer’s producciones, a cargo de Bruno y Emiliano Fumero, está a cargo de la producción del espectáculo. ¿Los textos y la apuesta en escena son tuyos o también los hacés en conjunto?

Ellos se encargan de la parte de la iluminación, el sonido y todo lo que pasa atrás. Los libretos son míos porque el trabajo del comediante es un poco solitario. Mucha gente me dice que lo que yo hago está bueno porque no digo malas palabras. Les respondo que tampoco me asusta la mala palabra. Cuando una persona derriba una planta en su casa, por ejemplo, no dice que se le cayó un artefacto hogareño, dice ‘Se me cayó esta planta de mierda’. Las malas palabras son algo recurrente en la vida y si se putea en el escenario no va a pasar nada. Creo que hay peores cosas en el mundo: hay gente que declara guerras sin decir una mala palabra.

Se puede hacer, entonces, un humor sano diciendo alguna mala palabra…

Sí. Eso es muy diferente al humor ordinario. El humor de Pinti, por ejemplo, es sano; él habla sobre la realidad. Habla con el público como hablarías con alguien en la calle o una reunión de amigos. Te cuenta muchas cosas por medio de la mala palabra.

Retomando lo de la producción, ¿la puesta en escena también es tuya?

Sí. No utilizo mucha cosa en el escenario. Creo que si lo que tenés para contar es interesante, la respuesta y el aplauso van a ser buenos, independientemente de la escenografía.

Fernando Guerrero