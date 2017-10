Horacio ‘Tato’ López compartirá una charla interactiva sobre adicciones, hoy en Canelones

El ‘Tato’ López es conocido por los logros que tuvo cuando jugó como basquetbolista: es el quinto máximo anotador de la historia de la Federación Uruguaya de Básquetbol y la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) lo nombró Leyenda Latinoamericana del Básquetbol.

No obstante, desde hace años también se destaca por la escritura de libros como ‘Lo no dicho’ o ‘Viaje del destino’. Hoy visitará la ciudad de Canelones, invitado por la librería Ganesha, para compartir una charla interactiva sobre el consumo problemático. La cita es en el Club Social de Canelones, a las 19 hrs. HOY CANELONES aprovechó la ocasión para conversar con el escritor. López cuenta que desde un principio le llamó la atención el nombre de la librería: Ganesha. Aunque no acostumbra dar charlas de este estilo en librerías (por lo general lo hace en instituciones educativas o sociales), decidió acercarse para compartir esta charla.

Consumo problemático

En líneas generales, la charla tratará sobre cómo la sociedad de consumo es generadora de conductas adictivas, que “llevan a producir un consumo problemático, que puede ser de sustancias, alcohol, psicofármacos, drogas en general. Como también pueden ser cosas saludables como el sexo, el deporte y el trabajo”, explica López. El escritor resalta que cualquier persona puede “caer en un consumo problemático y establecer una relación adictiva con el objeto”.

López dice que el consumo problemático, en una progresión, se puede llegar a transformar en la enfermedad de la adicción. En tal sentido, afirma que “la charla apunta a elevar el nivel de conciencia sobre esta problemática” y agrega que la sociedad de consumo va a seguir desarrollándose. “Cuanto más desarrollo tiene, más conductas abusivas genera”, señala.

El tema en sobre la mesa

Las charlas comenzaron luego de que López publicó el libro ‘Lo no dicho’, sobre las adicciones. En abril de 2013, editó el libro y se fue de viaje en setiembre del mismo año. “Al irme de viaje, dejé el libro medio abandonado”, bromea. Cuando volvió, el año siguiente, se encontró con que “el libro funcionaba solo”. Más allá de que no se le hizo demasiada publicidad, cuenta, “le empezó a llegar a gente que estaba involucrada en el tema y ellos mismos lo hacían funcionar”. En ese momento fue que decidió dar charlas en instituciones. Él las vive como algo “militante” para que la información llegue y se comparta en la comunidad. “Lo hago con respeto y humildad. No soy el dueño de la verdad, pero me parece que está bueno poner el tema sobre la mesa”, comenta, y añade que a veces lo llaman para dar otro tipo de charlas (presentaciones de libros o charlas motivacionales) pero él prefiere referirse a este tema.

Pasión por el básquet, siempre

Tal vez los aficionados del basquetbol se hayan sorprendido cuando Tato López empezó a escribir y publicó su primer libro. Sin embargo, el amor al basquetbol está intacto en él. “El básquet sigue siendo mi pasión”, asegura. Y en lugar de definirse como un ex basquetbolista, se define como un ‘basquetbolista retirado’. “Me gusta estar al tanto de lo que pasa y lo sigo disfrutando a pleno, desde otro lugar”, precisa.

Un nuevo mundo

Cuando López dejó el básquet, a los pocos meses se fue de viaje con la mochila al hombro. Estuvo un año por India, regresó y luego siguió por Europa, Centroamérica y el Sudeste Asiático. “Viajando empecé a escribir. En el mundo de mochilero siempre llevás un diario de viaje”, cuenta. Además, menciona que siempre fue aficionado de la lectura y que cuando empezó a escribir se encontró con un mundo que le gustaba. “Todo decantó en mi primer libro, una autobiografía que se llama ‘La vereda del destino’”, expresa. Luego se dio cuenta de que la escritura también era su pasión y siguió con ‘Almas de vagar’.

Con la particularidad de editar el mismo sus obras, Tato López publicó siete libros. El más reciente, se llama ‘Muzungu Blues’, y es un diario de viajes por África. En el libro define a viajar como una chance de acercarse “a la larga jornada del ser humano” y que puede ser un intento por entender las relaciones de dependencia entre las regiones y conflictos.

Elisa Romego