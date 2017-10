Con Leonel Dárdano y Carlos Sorriba, dos referentes del Teatro Eslabón en su 33° aniversario

El pasado jueves se cumplieron treinta y tres años desde que un grupo de teatreros de la ciudad de Canelones decidió enlazarse, trabajar juntos y apostar a un espacio propio que, desde entonces, ha venido funcionando de forma ininterrumpida.

El Teatro Eslabón comenzó como elenco en octubre del año 1984, buscando tocar los temas que se empezaban a hablar en esa época, en las puertas de la apertura democrática. Contagió de teatro a toda la ciudad y hasta la Curia estuvo dispuesta a ofertarles el edificio anexo de la Iglesia Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, conocido hace años como Teatro Eslabón.

Leonel Dárdano es el director actual e histórico del grupo. Carlos Sorriba fue actor durante más de la mitad de la historia del elenco, y sentó allí las bases para destacarse luego en la Comedia Nacional y en decenas de proyectos independientes. Ambos hablaron con HOY CANELONES, sobre la trayectoria y el presente de Eslabón.

Espacio compartido

Leonel Dárdano recordó los comienzos del elenco como una idea de un grupo de jóvenes con la gran ilusión de acercarse a toda la gente vinculada al teatro en la ciudad de Canelones. “De alguna manera fuimos madurando la idea de formar un grupo para decir cosas, poner en práctica las necesidades de aquel entonces. Teníamos ganas de hacer teatro, de tener un grupo sólido y un espacio para trabajar. Pero nunca pensamos que íbamos a llegar a los treinta y tres años de vida”, expresó el director. Actualmente, el Eslabón prepara obras todos años, brinda talleres de formación teatral e invita a otros elencos a que se presenten en su sala.

Al año siguiente de su fundación, el elenco consiguió el espacio que funciona como teatro. El grupo inicial estaba formado por Leonel Dárdano, Marina Tresso, Ángeles Hernández, Susana Hernández, Ernesto Navia, Oscar Correa, Carlos Sorriba y Teresa Sangiovanni, y partía del grupo de teatro de la ciudad de Canelones dirigido por José Brenta. Allí Dárdano empezó a hacer sus primeras armas en la dirección. Hoy en día, recuerda esa etapa como una gran escuela.

Carlos Sorriba, por su parte, calificó a la aparición del espacio físico como un “maná del cielo”. Indicó que “la connotación religiosa tienen mucho que ver porque fue la Iglesia la que se puso de acuerdo con nosotros para usufructuar ese local. En esa época, la Iglesia utilizaba a ese espacio como salón de fiestas. Muchas veces teníamos que dejar la escenografía bien guardada porque sabíamos que el próximo fin de semana había un evento que no tenía nada que ver con lo que hacíamos nosotros”.

Tradición

Sorriba recordó a los primeros años como una época muy fermental. “Todo el mundo tenía ganas de decir. Habíamos tenido una dictadura muy fuerte y el arte había sido bastante castigado. Las ganas no se daban solo a nivel teatral. Fue una época muy productiva a nivel artístico y esos nos dio el puntapié para generar un movimiento”, sostuvo.

El director del Teatro Eslabón coincidió que la salida de la dictadura cívico-militar tuvo mucho que ver con la esperanza de armar nuevos emprendimiento, pero sostuvo que el teatro en la ciudad data de años anteriores y que “siempre hubo teatro en Canelones”.

Escuela de vida

Ambos entrevistados coinciden en que la experiencia del Teatro Eslabón también les sirvió para aquello que está por fuera de lo actoral, ya que tuvieron que gestionar y comunicar un proyecto independiente. “El mayor aprendizaje fue con el público, que nos ha acompañado permanentemente y muchos de ellos son socios del Eslabón. Seguimos aprendiendo sobre todo lo relacionado con la gestión y el montaje de espectáculos”, sostuvo Dárdano. “El teatro siempre es la escuela de la vida. El montar un espectáculo con una temática determinada, que la estudia, ya es una forma de aprendizaje”, agregó. “También aprendí sobre la gestión: había que sacar el teatro adelante frente a todo”, sostuvo, por su parte, Sorriba.

En el trayecto recorrido ocurrieron desde 1984 hasta ahora, muchas anécdotas han quedado en la memoria del elenco. “Recuerdo cuando fuimos a actuar a Teatro Larrañaga, de Salto, por primera vez. El mito, que no conocíamos, era que años atrás un elenco tocó la campana del teatro y ocurrió una desgracia. La gente de Salto consideró, entonces, que no se podía tocar la campana por mal augurio y nosotros la tocamos, sin saberlo. Entendíamos que todo era parte del imaginario popular, pero tuvimos algunos inconvenientes. Utilizábamos fuego en la obra que hacíamos, y a uno de los actores se les empezó a prender fuego la media. No llegó a mayores, pero ese mismo día tuvimos que llamar a un cerrajero porque nos habían trancado el teatro con nuestras pertenencias adentro. Tuvimos que correr de atrás a un ómnibus. Todo ocurrió el mismo día que tocamos la campana en el Teatro Larrañaga”, recordó Sorriba entre risas.

Fernando Guerrero