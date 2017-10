Con Héctor Numa Moraes, previo a su presentación en el Ciclo de Autores Nacionales, en Canelones

Canto profundo

El próximo viernes 20 de octubre, en el marco del Ciclo de Autores Nacionales, la Compañía

Contradanza, dirigida por Gastón Damián, presenta un espectáculo basado en la obra de Héctor

Numa Moraes.

En el Complejo Cultural Politeama–Teatro Atahualpa del Cioppo, a las 20:30 hrs., se realizará una

obra de danza folclórica, que en fusión con la danza clásica y contemporánea, representará la vida y

obra del autor a través del cuerpo, con grabaciones musicales de todo el repertorio del artista. Este

esperado espectáculo fue la excusa perfecta para que HOY CANELONES dialogara con Numa Moraes.

-¿Qué significa haber sido elegido en el ciclo de autores de la Compañía Contradanza para que

interpreten su música desde la danza?

-Cuando me enteré, me alegré muchísimo. Ellos ya han hecho esto con otros autores que se han ido

(Tabaré Etcheverry y Alfredo Zitarrosa). Como yo estoy vivito y coleando, me preguntaron si podría

estar presente y compartir con ellos esa noche en el Politeama. Me pareció bárbaro. Estoy muy

unido a la Escuela de Danza, trabajo allí desde hace más de veinte años, Gastón (Damián) fue

alumno mío y estoy muy contento de participar.

-Usted siempre refiere que sus maestros son Washington Benavides, Daniel Viglietti y Antonio

Pereira Arias… ¿Por qué los define de esa manera?

Al ‘Bocha’ Benavides, que se nos fue el 24 de setiembre pasado, lo conocí desde niño y trabajamos

juntos hasta último momento. De hecho, este año el Bocha estuvo yendo al taller de creación de

canciones. Unos días antes de caer en el último viaje, me mandó textos del poeta brasileño Manuel

Bandeira, traducidos por él, para que le pusiera música. Y también me envió algunos textos suyos. El

Bocha fue un maestro por más de cincuenta años. A Daniel Viglietti lo conocí cuando era niño. Lo vi

cantar en Tacuarembó y significó para mí una revelación, junto a otros folcloristas que conocía como

Osiris Rodríguez, Aníbal Sampayo y Alán Gómez. Lo de Daniel fue muy especial porque me motivó a

estudiar guitarra y tocarla con una buena posición. Después, con una carta de Benavides vine a su

casa a Montevideo. Empezó a darme clases gratis, incluso me regaló una guitarra.

En el exilio, Coriún Aharonián me contactó con un amigo suyo alemán, Konrad Boehmer, que

trabajaba en el conservatorio de La Haya (Holanda) y le planteé la idea de estudiar guitarra. Él me

presentó a don Antonio Pereira Arias, que había sido el profesor de mi primer maestro en

Tacuarembó. Fue una casualidad de la vida, y ahí estudié ocho años. Con Bocha Benavides

escuchaba un disco que él había grabado, y lo admirábamos mucho, entonces, fue una cosa muy

especial.

-¿Qué significa cantar para usted y cómo ve al canto popular hoy en Uruguay?

-Cantar es fundamental para el ser humano. El canto te libera de muchas cosas, te da fuerzas. Hay

distintos modos de manifestarse. Hay canciones profundas, con sentido, que te llegan al alma,

porque tratan de expresar algo muy importante que le pasa al ser humano. También hay canciones

pensadas para divertir, que también son necesarias, porque uno a veces no quiere pensar en nada. Y

también hay canto comercial, hay gente que vive de eso. Hay canciones inocuas, lo que siempre

existió y existirá. En esta época uno elige lo que más le llega a su alma. Yo fui siempre para el lado de

la poesía profunda, de la música profunda, sin apelar a lo comercial. Siempre fue así. En nuestra

época también teníamos a Yupanqui, Viglietti, Zitarrosa, Los Olimareños, Sampayo, Grau, pero lo que

sonaba más en la radio era El Club del Clan. En el 68 Benavides me puso a cantar ‘Volverán las

oscuras golondrinas’, de Gustavo Adolfo Bécquer, una de sus rimas más famosas; ‘Nocturno a

Rosario’, de Manuel Acuña, un poeta mexicano que se murió muy joven. Desde el momento que conocí a gente como Benavides y Viglietti, ellos me pusieron a cantar canciones en serio. También

canciones sociales. Le canté a Vietnam, que estaba en guerra, le canté a Cuba y al Che Guevara, le

canté a nuestro país y a lo que pasaba en aquellos momentos, cuando nuestro país vivía en

condiciones muy precarias. Ahora pasa exactamente lo mismo: gente que hace cosas desde adentro

y gente que lo hace para ganar dinero, para ser aplaudido. A mí no me interesaba el aplauso ni ser

famoso. No me interesaba ganar dinero y nunca me interesó.

-¿En qué proyectos se encuentra ahora?

-Está por salir en estos días un disco dedicado a la obra de Atahualpa Yupanqui, una experiencia que

se me ocurrió para recordar canciones del maestro. También en estos días cerraremos el Taller de

Creación de Canciones, del área de Bienestar Universitario. Este año se cumplen ya diez años desde

que lo damos con Washington Benavides y Mario Paz. El año que viene tenemos que planificar cómo

hacerlo, ahora que el Bocha se nos fue. También estoy participando de encuentros en el Municipio G

de la Intendencia de Montevideo, dando clases en la Escuela de Danza, estudiando guitarra y

cantando. La actividad es muy grande y tengo planificados ya dos o tres discos más. También tengo

planes de hacer un disco sobre Circe Maia, y con textos que el Bocha me mandó en el último tiempo.

-¿De qué se trata el Taller de Creación de Canciones?

-Es una idea que siempre llevamos adelante con el Bocha para hacer canciones con estudiantes.

Nosotros nos basamos en el ritmo que puede tener el texto, en el ambiente que puede plantear. A

veces uno piensa en que hay muchachos que no saben qué cantar y hay tantas cosas valiosísimas

que salen de los talleres, que se podrían llenar discos con esas canciones. Pero hay como una

obligación que no sé quién la puso, de que tenés que cantar canciones propias. A veces uno quiere

pasarle la idea a los gurises de que no es obligación crear canciones, que se pueden cantar canciones

de otros. Hay que estar con los oídos abiertos a lo que pasa, bien atentos. Eso era lo que hacíamos

en la casa del Bocha. Ahí escuchábamos música del mundo, rock, folclore, clásica, latinoamericana,

para poder tener esa amplitud de dar distintas ideas. Hasta que después uno se va formando la

propia, con el tiempo. No es soplar y hacer botella.