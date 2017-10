Se viene la tercera edición del Ciclo de Autores de la Compañía Contradanza

Numa Moraes: su vida y obra desde la danza

La compañía Contradanza, dirigida por Gastón Damián, presenta una nueva propuesta en el marco del ciclo de autores nacionales. Este año, el grupo eligió al cantor y guitarrista uruguayo Numa Moraes para interpretar su música desde la danza, con la particularidad de que el autor los acompañará cantando algunos temas.

La invitación es para el 20 de octubre, a las 20.30 hs, en el Complejo Cultural Politeama- Teatro Atahualpa del Cioppo, y las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o en REDUTS. Hoy Canelones conversó con Gastón Damián para conocer más detalles sobre esta propuesta creativa.

-¿Por qué el autor elegido por la compañía Contradanza es Numa Moraes?

-En primer lugar, desde lo personal he tenido un contacto muy importante con su obra, a lo largo de mi vida. Siempre me interesó mucho su obra artística musical. Además, tuve el placer de tenerlo como docente en la carrera de Folclore de la Escuela Nacional de Danza (END) del Sodre, en la materia ‘Historia del Folclore musical uruguayo’. De alguna manera, Numa fue una de las personas que me acercó al cancionero popular uruguayo y folclórico.

Por otra parte, desde el grupo nos pareció que este era un año especial para tomar a Numa, porque está en una etapa muy importante de su carrera, está constantemente recibiendo reconocimientos.

-No es la primera vez que el grupo organiza una obra de danza en base a un autor. Desde 2015 se propusieron realizar un ciclo de autores nacionales para interpretar sus obras y de alguna manera homenajearlos. ¿Qué autores seleccionaron anteriormente y por qué?

– El primer autor que elegimos fue Tabaré Etcheverry, una persona muy importante para el folclore uruguayo pero que al mismo tiempo no es de los más reconocidos. Luego lo siguió Alfredo Zitarrosa, uno de los grandes cantores de música folclórica y popular de nuestro país. Año a año el grupo va creciendo en la propuesta, y el ciclo va tomando más cuerpo y más forma. Además de presentar el trabajo al público, el ciclo de autores nos ayuda a ir profundizando en el recorrido de creación del artista. Nos parece sumamente relevante el cruce de conceptos que se dan entre la vida y obra del artista.

-¿Cómo se está preparando el grupo para esta interpretación?

– Nos estamos preparando con ensayos muy intensos. Lo primero que hacemos es una investigación sobre el autor. En nuestro caso, relacionamos los aspectos de su vida con la obra artística, lo que nos demanda lecturas de diferentes biografías e investigación sobre su producción discográfica y su música en general. Esa investigación que vamos haciendo la vamos llevando a diferentes conceptos, y después los vamos interpretando, llevando los conceptos al cuerpo. Un aspecto importante es que al trabajar con autores de música nacional, estamos interpretando su música.

-¿Con qué se encontrará el público en el Complejo Cultural Politeama?

-La propuesta es muy especial este año, porque a diferencia de los autores que habíamos elegido en las otras ediciones, Numa se encuentra entre nosotros y nos acompañará en el Teatro. De hecho, lo invitamos a participar de la obra con nosotros, es realmente un desafío. Entonces, la gente se va a encontrar con un trabajo de danza sobre el autor, pero además, lo tendremos en vivo para escucharlo cantar algunos de sus temas. Por otra parte, la propuesta corporal va a estar bien interesante: trabajaremos desde la danza folclórica, en fusión con técnica clásica, pero también habrá una fusión con la técnica contemporánea.