Con el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía

El diputado por Canelones y presidente de la Cámara Baja, José Carlos Mahía (Frente Amplio), recorrió esta semana diversas localidades del eje de la Ruta 5, charlando con los vecinos. Canelones ya estaba anotado en su agenda desde la semana pasada, cuando se reunió con el Jefe de Policía Osvaldo Molinari, para intercambiar visiones sobre la inseguridad en el departamento.

Como informamos en ediciones anteriores, el diputado visitó escuelas y la Plaza de Progreso, charlando con vecinos de las viviendas de MEVIR en Juanicó. Luego de la recorrida, Mahía estuvo por la redacción de HOY CANELONES, habló del lugar de Canelones en su agenda, la postura del FA ante la renuncia del ex presidente Raúl Sendic y diversos temas de actualidad, como la denuncia del peón rural que recibió rebencazos en la Estancia Flor de Ceibo, de Salto.

Hace poco se reunió con el jefe de Policía de Canelones, Osvaldo Molinari. ¿Qué temas trataron?

Le entregué una serie de inquietudes que vecinos de las rutas 107 y 32, en la zona de Canelón Chico, me habían trasladado. Allí hubo una serie de robos a domicilios que puede terminar en una situación más compleja. Hablamos, también, de las zonas más duras del departamento de Canelones y de la necesidad de seguir trabajando. Se valoró el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y se habló de su extensión a otras zonas del departamento a futuro. Y se manejó la instalación de más cámaras. Fue una charla de ida y vuelta, porque entiendo que él es el representante local del Ministerio del Interior y yo presido la Cámara de Diputados.

Nombró al PADO, una medida que viene desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué cree que se puede hacer desde el Legislativo para disminuir la inseguridad del departamento?

Para mí es un tema de gestión y no de ley. No hay una normativa específica que dé garantías por sí misma. Las leyes mejoran los marcos, pero no creo en la inflación penal ni en el agravamiento de las penas como una solución para la seguridad pública. Los policías deben ser cada día más profesionales y la gestión tiene que ser rigurosa con sus objetivos. Esas son las calves. Todo esto bajo una visión integral, donde otras áreas del Estado también aporten.

¿Cuál es su postura ante el caso del peón rural de la Estancia Flor de Ceibo de Salto?

El hecho de Salto nos muestra la cruda realidad de las condiciones de trabajo que aún existen en el interior rural, profundo y no tanto. A instituciones como la Asociación Rural del Uruguay y algunos políticos de partidos tradicionales esto les muestra hasta qué punto hay mentalidades feudales, que consideran a los trabajadores rurales cómo una propiedad más.

¿No cree, entonces, que sea un caso aislado?

No. Este tipo de situaciones desnudan las mentalidades más conservadoras que todavía persisten en Uruguay. Tiene que quedar clara una fuerte posición del Estado ante este tema, protegiendo los derechos humanos y laborales.

Pasaron días ya de la renuncia de Raúl Sendic, pero no he escuchado su opinión en cuanto al hecho y todo lo que desató…

El impacto de la renuncia llevó el eje del Plenario (del Frente Amplio) hacia otro punto. La resolución fue sensata. Asumir la primera renuncia de un vicepresidente en la historia moderna no es para cualquier partido político. La renuncia de Raúl (Sendic) le quitó presión al Frente Amplio. Con respecto al resto de las medidas que estaban en consideración por el propio partido, no están descartadas ni promovidas. El balance es que el Frente Amplio es un partido político fuerte, tiene un plenario que funciona y un tribunal de disciplina independiente de cualquier poder interno. Quiero ver ahora cómo juzga el Partido Nacional a los casos que tiene en su propio seno cuando veía, con tanta rudeza, la situación del entonces vicepresidente de la República. Ahora la opinión pública va a medir al Partido Nacional.

Sendic decidió abandonar el poder pero no la política. ¿Cómo valora las declaraciones del senador Leonardo De León, de que el ex vicepresidente encabezará la lista 711 en 2018?

Creo que Raúl está en todo su derecho de hacerlo. Si entiende que tiene que hacer su militancia política en esos términos, tanto él como la 711, respeto esa decisión. El Frente evalúa la conducta política y la Justicia evaluará lo que tiene bajo su obrita. La parte partidaria no le fue vedada y me parece que él está en su derecho de ejercerla. No tengo que opinar sobre la conveniencia o no de salir ya a recorrer estructuras del FA o a hacer política públicamente. Eso es algo que le compete a su sector y a él.

