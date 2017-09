Mano a mano con Alberto ‘Mandrake’ Wolf, previo a su show en la ciudad de Canelones

El cantor y su guitarra

Mandrake Wolf llega a Canelones con un show fogonero. Sentado con su guitarra, el cantautor recorre el país presentando canciones de toda su trayectoria. En este marco, Wolf se presenta este viernes, a las 20:30 hrs., en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo. El espectáculo forma parte del Ciclo Beto Satragni, que la Intendencia de Canelones realiza desde principio de mes.

Wolf y su guitarra aprovechan esta fecha para hacer alguna canción de Beto y recordar su influencia en el candombe rioplatense. La entrada es gratuita, pero se debe retirar el mismo día, a las 18hrs., en la boletería del teatro. HOY CANELONES habló con Mandrake Wolf, a días de su presentación en el Politeama.

¿Cuál es la propuesta de su gira por el interior?

Estoy solo con la ‘violita’. Cuento alguna historia y recorro toda mi trayectoria. Es como si estuvieras al lado de una fogata, apareciera un caminante de por ahí y mostrara su música. En esta oportunidad voy a tocar una canción de Beto Satragni. Me parece alucinante que se le haga un ciclo tributo.

¿Recorrió alguna vez tantas ciudades con su guitarra como en esta gira?

En los últimos tiempos toqué bastante en el interior, pero nunca recorrí todo el país en tres meses como en esta gira. Cada ciudad, cada pueblo, tiene algo especial. En los lugares que están lejos de Montevideo me quedó un día entero y divago un rato por ahí. Ya estuve por Salto, Paysandú, Rivera, Young, Mercedes y Fray Bentos, entre muchas más.

Además de su espectáculo solista, sigue con sus dos bandas…

Los Terapeutas están en stand by. Por un tiempo vamos a estar tranquilos, sin tocar ni hacer discos. Ahora mi gran empeño es Mandrake y Los Druidas, con los que estamos terminando el master y en unos meses tendremos un disco en la calle.

¿Qué fue lo que lo motivó a armar otra propuesta musical?

Necesitaba otro sonido, explorar otra faceta de la música. Capaz que a primera vista, Los Druidas es una banda un poco más cruda que Los Terapeutas, pero lo importante son las canciones. Yo quería mostrar una faceta más descarnada.

Hace poco se reditó su disco solista ‘Primitivo’. ¿Cree que se debería volver a reeditar más discos uruguayos?

Lo reeditaron en Argentina, se coparon con el disco y nos invitaron a una gira. Hay una cantidad de discos y casetes que quedaron en el olvido y son tremendos. En Internet parece que estuviera todo, pero no es así. Creo que la industria discográfica está cambiando, el tiempo dirá si es para bien o no. El Internet, por ejemplo, es algo gratuito y libre, pero los autores somos desvalorizados porque casi no los pagan derechos de autor.

Hablaba de lo alucinante del ciclo homenaje a Beto Satragni. ¿Cómo lo recuerda?

Si bien no es muy conocido por todos, tiene una trayectoria tremenda. El candombe está instalado en Argentina quizá por culpa de él. Rada y Jaime Ross también son culpables, pero Beto estuvo viviendo en ese país por mucho tiempo. Me acuerdo cuando escuché el disco de él con Oscar Moro (baterista de Los Gatos y Serú Girán, entre otras bandas destacadas), sus canciones me partieron al medio.

¿Tuvo la oportunidad de escuchar ese disco en el momento que salió? Creo que fue algo innovador para la época…

Ese disco lo escuché cuando salió, y algunos de Raíces también. Yo conocía alguna cosa de él como bajista con Rada, y en el disco ‘Alma de diamante’, de Luis Alberto Spinetta. Eran muy buenos trabajos.

¿Cree que la música de Satragni influenció en artistas populares como Jaime Ross, Gustavo Pena o Eduardo Mateo, por ejemplo?

Creo que somos todos de la misma familia. Todos nos influenciamos y retroalimentamos. Seguramente Beto nos ha influenciado a todos, y a él también lo marcamos con nuestra música. Era alguien que no se tendría que haber ido tan temprano.

Fernando Guerrero

Mandrake en discos y canciones

El primer trabajo discográfico de Mandrake Wolf fue editado en el año 1984, en formato casete, conteniendo una cara canciones de su autoría y en la otra, canciones del grupo El Cuarteto de Nos. Al año siguiente, formaría el grupo con el cual ha estado ligado artísticamente desde entonces, Los Terapeutas. Una primera formación del mismo incluía (además de Alberto Wolf en voz y guitarra), a Wilson Negreira en percusión y voz, Daniel Jaques en bajo y voz, Alejandro Roca en guitarra y Luis Jorge Martínez en batería. La banda tenía un estilo asociado al candombe beat, con toques pop, estilo que ha ido evolucionando con los años para acercarse más al rock.​

En 1988 el grupo lanza su primer trabajo discográfico, titulado ‘Mestizo en todos lados’. El mismo, editado por Ayuí / Tacuabé, fue presentado en distintos ciclos entre julio de 1988 y agosto de 1988 de ese año en el teatro El Tinglado de Montevideo. En su extensa actividad artística este grupo se caracteriza por fusionar ritmos autóctonos como el candombe y la murga junto al rock and roll y el reggae, generando un estilo propio particular. Su canción ‘Amor profundo’ (que fue grabada en 1997 en su disco ‘Nada de cosas raras’), fue popularizada por Jaime Roos en el año 2000 en el álbum ‘Contraseña’.

Los discos

El Cuarteto de Nos / Alberto Wolf (1984)

Mestizo en todos lados (1988)

Candombe del no sé quién soy (1990)

Primitivo (1993)

Nada de cosas raras (1997)

Amor en lo alto (2002)

Hay cosas que no importan (2005)

De (2008)

Lo Esencial (2010)

25 años en el Solís (2012)

Monstruo (2012)

Los candombes (2015)