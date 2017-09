A partir del próximo mes de octubre, Canelones adoptará el Permiso Único Nacional de Conducir.

Caja de cambios

El departamento de Canelones se suma al Permiso Único Nacional de Conducir. El próximo martes 3 de octubre, la Dirección General de Tránsito de la Intendencia comenzará a aplicar la normativa a los exámenes teóricos y prácticos de las licencias de conducir.

A diferencia de otras intendencias que matizaron el futuro registro, el Gobierno de Canelones fue uno de los impulsores del cambio en las licencias de conducir durante las discusiones en el Congreso de Intendentes. Luego vino la etapa de aprobación del sistema en la Junta Departamental, que da paso a la implementación. A estas etapas anteriores se le suma la mesa de diálogo entre diferentes actores de la conducción en Canelones, para mejorar la unificación departamental y acompasarse a los requisitos nacionales.

Para profundizar en los alcances del Permiso Único Nacional de Conducir y su aplicación en el departamento, HOY CANELONES consultó a Omar Rodríguez, director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, y a Flavio Scagni, presidente departamental de la Asociación Uruguaya de Instructores y Centros Educativos Autoescuela (AUDCEA).

Del papel a la computadora

Omar Rodríguez explicó que el formato del Registro Único ya se expide en la Comuna. Lo que se le agregará a los registros a partir de octubre serán elementos de seguridad para evitar falsificaciones. El examen para expedir el registro también cambiará. “El aspirante a conductor va a tener que estudiar el manual para la obtención de la licencia de conducir, que lo obtendrá en la página web de la Intendencia. En el caso de que la persona asista a una academia de conducir, se les proporcionará clases teóricas que le van a permitir responder las preguntas del examen”, dijo el jerarca. Agregó que la prueba se realizará de forma digital.

El examen práctico tendrá características similares en todo el país. En Canelones, Tránsito y AUDICEA trabajan juntas para unificar los criterios y para que todas las pistas tengan las mismas medidas. Rodríguez informó que esta etapa se encuentra en proceso.

Matices

La Comuna Canaria mostró su aprobación por el registro nacional. “Es parte del trabajo que se realiza desde hace mucho tiempo a través del Consejo de Intendentes y la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Se está concretando algo muy ansiado, que devendrá en el Registro Único Nacional de Conductores e Infractores y las licencias por puntos”, expresó el director de Tránsito.

Sin embargo, otras administraciones departamentales mostraron resistencia. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, no se opuso a la normativa única pero dijo que su departamento tendrá un examen “más light”. En declaraciones al diario El Observador, Botana destacó que la prueba local contemplará “gente de zonas rurales que no tienen ni salud, ni servicios educativos, que recién pudieron comprar su auto. Estas personas no están en condiciones de obtener el permiso nacional por su escasa escolaridad y porque no manejan el teclado de las computadoras”.

Omar Rodríguez, por su parte, enfatizó que “para obtener el privilegio de tener una licencia de conducir hay que estudiar la parte teórica” y aclaró que la nueva prueba “no debe asustar”. En cuanto a las posibles barreras tecnológicas, opinó que los futuros conductores se adecuarán al sistema de prueba digital.

Más estudio

La AUDCEA también se mostró de acuerdo con el Permiso Único Nacional de Conducir. “No tenemos ningún tipo de inconveniente con la nueva normativa. Lo único que quizá nos perjudique, es que los conductores que tengan multas no podrán expedir su permiso. Se puede dar la situación de que preparemos a un conductor y luego no pueda sacar su registro por deudas”, manifestó Flavio Scagni, presidente de la Asociación Uruguaya de Instructores y Centros Educativos Autoescuela.

En cuanto a la aplicación de las pruebas para el registro, dijo que los instructores deberán adaptarse a la parte teórica, que es más extensa que la anterior. “Va a ser complicado para los instructores que no tienen salones para clases teóricas. Tendrán que cambiar su dinámica”, indicó. Agregó que el examen práctico no cambiará demasiado.

La Guía Nacional de Conducir (para las categorías A, G1, G2 y G3) cuenta con 128 páginas donde se explica el reglamento vigente, la categorías de permisos, los factores de riesgo, la señalización, la conducción y el medio ambiente, entre otros temas.

Fernando Guerrero

No podrán

El consejero del Congreso de Intendentes y coordinador de la secretaría del SUCIVE (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares), César García, dijo a El Observador que el intendente Sergio Botana y los otros jefes departamentales que aspiran a tener una libreta departamental no podrán llevar adelante sus planes. “No van a poder. Nos podrá gustar o no, pero Uruguay ha avanzado en la unificación de criterios”, dijo.

El jerarca se preguntó qué va a pasar si ocurre un accidente y el conductor carece de permiso nacional. Puede haber procesamientos de quienes intervinieron en el proceso (de dar ese permiso departamental)”, advirtió García. El eterno debate sobre la libreta única abre otro capítulo.