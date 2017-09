Vecinos del Barrio La Cantera no contemplados en realojo buscan reunión con autoridades

Mudanza parcial

Luego de enterarse del plan de realojo para algunas personas que viven en zonas inundables, proyectado por la Intendencia de Canelones, vecinos del Barrio La Cantera insisten con una pregunta clave: “¿Qué pasará con las familias que se queden en el barrio?”.

Ante esta interrogante, los vecinos buscan una reunión con autoridades de la Comuna Canaria para que les trasmitan soluciones para los pobladores que no están dentro del proyecto de realojo. Quieren saber, además, cuáles fueron los criterios de elección para incluir o no a las familias en el proyecto porque, según cuentan, la Intendencia no les explicó el proceso de selección. Fernando y Eduardo, vecinos de La Cantera, visitaron la redacción de HOY CANELONES y trasmitieron sus inquietudes.

Rendir cuentas

Los vecinos dejaron claro que no tenían ningún problema con el realojo de las familias, sino que el foco estaba en enterarse de cuál fue el método de selección. “Queremos saber cuál fue el camino para llegar a esas familias. A mi casa nunca fueron visitadoras sociales a preguntar cuánta agua llegaba y si quería irme o no. Y hay muchos ejemplos como el mío”, explicó Eduardo.

Los vecinos comenzaron a enterarse de los realojos por el boca a boca, y luego vieron la noticia en la prensa. Fernando y Eduardo indicaron que hay jubilados en situaciones vulnerables que quedaron por fuera del proyecto, al tiempo que sostuvieron que la elección “no fue muy clara”.

Buscar alternativas

Los vecinos entrevistados aseguran no obtuvieron respuesta alguna sobre soluciones a las crecidas cuando se informó sobre los realojos. “No se nos informó sobre canalizaciones o limpieza del arroyo”, puntualizó Fernando. “La Intendencia cuenta con ingenieros, arquitectos, directores y conoce gente del barrio, puede buscar soluciones. Cuando se empieza a llenar el tramo de la cancha de Darling, el agua vuelve hacia Canelones y el barrio se inunda. Pueden intentar cerrar la pasada de agua por esa zona y buscar otra salida contra la Ruta 5, por ejemplo”, agregó el vecino que, cuenta, vive en el barrio desde que nació.

En el caso de que a futuro el realojo contemple a todas las familias de La Cantera que padecen las inundaciones, los vecinos no tienen problema de mudarse, pero ven muy difícil la posibilidad de que esa hipótesis se cumpla. “Creo que es imposible realojarlos a todos. La zona es inundable en un largo que va desde la calle Monegal hasta la ruta, y en un ancho de varias cuadras”, manifestó Fernando. “Sería más práctico buscarle una solución a la limpieza y la canalización que sacar a todas las familias”, complementó Eduardo.

Proyecto

Como informáramos en pasadas ediciones, treinta y dos familias de la ciudad de Canelones serán realojadas en el marco del Plan Nacional de Relocalizaciones. La población canaria que se mudará de sus casas pertenece a las zonas más inundables de los barrios La Cantera y PROINCO, que año a año sufren el flagelo de las crecidas.

El plan espera la firma de convenio entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Según informó Rosana Vede, directora de Vivienda de la Comuna, a HOY CANELONES, para elegir a las familias se realizó un censo previo con datos de inundaciones anteriores. “Priorizamos a los habitantes que están más cerca de las zonas inundables”, destacó la directora.

Vecinos del Barrio La Cantera buscan reunión con autoridades de la Intendencia, para que les trasmitan soluciones para los pobladores que no están dentro del proyecto de realojo. Foto: Archivo HOY CANELONES.

No solo en Canelones

El proyecto de realojo es a nivel departamental y, en él, están contempladas ciudades como Toledo, Las Piedras y Santa Lucía. Los realojos en estas ciudades se encuentran en la misma etapa que los de Canelones. Y el foco también se hace en las zonas más inundables. Las nuevas casas serán familiares. “Los procesos de construcción de ayuda mutua son largos y dificultosos, y en esta situación se requiere resolver un problema con más velocidad”, explicó Rosana Vede a HOY CANELONES, la pasada semana.

Fernando Guerrero