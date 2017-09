Directores departamentales asistieron a la Junta para rendir cuentas sobre las inundaciones

Insatisfechos

La Junta Departamental de Canelones tuvo una sesión extraordinaria el viernes, con la presencia de tres directores de la Comuna Canaria: Leonardo Herou (Gestión Ambiental), Silvana Nieves (Desarrollo Social) y Lucía Echeverry (Obras).

El motivo de la visita fue dar una puesta a punto al Legislativo presente sobre los trabajos realizados durante y después de las inundaciones que han afectado al departamento.

La bancada del Partido Colorado no votó la moción planteada por el oficialismo, que calificaba como satisfactoria a las explicaciones de los jerarcas, porque entiende que las medidas tomadas ante las inundaciones no fueron suficientes. HOY CANELONES habló con el edil colorado Walter Cervini sobre los temas que se expusieron en la Junta.

Puesta a punto

En principio, los ediles habían invitado al intendente Yamandú Orsi a la sesión, pero el jerarca decidió que los directores darían mejores explicaciones ante lo ocurrido. En la mencionada instancia, los directores informaron sobre las decisiones del Ejecutivo ante las inundaciones. “Explicaron cómo contestaron los pedidos de ayuda y las denuncias. Nos anunciaron que, próximamente, los reclamos ante emergencia se podrán seguir a través de una aplicación”, informó el edil Cervini.

Los tres directores relataron las acciones tomadas para aplacar los daños sufridos por la inundación. “Luego de las explicaciones de los jerarcas, debatimos entre todos los ediles. La bancada oficialista propuso votar como satisfactoria las declaraciones y la oposición no votó el comunicado que expresó la bancada oficialista”, dijo Cervini.

Para la bancada del Partido Colorado, las acciones que el Ejecutivo llevó a cabo ante las inundaciones fueron correctas, pero opina que no se realizaron todas las acciones necesarias. “A treinta días de lo sucedido, hay bocas de tormenta cuyos problemas aún no se solucionaron y pueden volver a ocasionar problemas”, sostuvo Cervini. “Creemos que la Intendencia tiene los puntos de referencia críticos donde el agua puede hacer daño y hay medidas que todavía no se tomaron”, agregó.

Intervenciones

Para el edil colorado, se deben tomar en cuenta medidas de prevención, como realizar cunetas en las calles que todavía no las tienen. “Sabemos que las canalizaciones están tomadas en cuenta en el proyecto de Saneamiento y Desagüe Pluvial, pero hay que tomar alguna prevención anterior para evitar que las inundaciones vuelvan a afectar a los canarios”, sostuvo.

Para la bancada colorada, Ciudad de la Costa, Santa Lucía, Canelones y 18 de Mayo, son algunas de localidades que más dificultades de drenaje tienen. “Creemos que en la zona de los arroyos de Las Piedras y El Colorado, se pueden hacer intervenciones para evitar futuras crecientes”, indicó Cervini.

En espera

El proyecto que plantea exoneraciones tributarias para los afectados por las inundaciones sigue en la Junta. Cervini informó que en la sesión del pasado viernes no se habló de la iniciativa porque el proyecto se está debatiendo en la Comisión de Asuntos Internos, Legales y Económico–Financieros, y todavía no ha tenido contacto con el Ejecutivo.