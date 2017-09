El Circo Tranzat cautivó a la ciudad de Canelones con ‘Antiq’, su más nueva propuesta

El Circo Tranzat mostró que la concentración y destreza que se necesita para una rutina circense puede tener espacios para el humor. Dio cuenta, también, de que las corrientes circenses históricas y contemporáneas se entrelazan entre sí y que el entretenimiento se da tanto adentro de una carpa como en el espacio más cerrado de un teatro.

Tranzat presentó ‘Antiq’ los pasados días jueves y viernes en el Complejo Cultural Politeama- Teatro Atahualpa del Cioppo, con doble función en cada jornada. HOY CANELONES asistió a la primera gala del día viernes y se encontró con un teatro lleno y un show con acrobacias, música en vivo, lanzamiento de cuchillos, malabarismo y situaciones hilarantes.

En plenas vacaciones de setiembre, los más chicos no eran los únicos que disfrutaban del espectáculo. No había un único tutor por niño sino varios, familiares y amigos de los padres que venían más interesados por el circo que por el trámite de entretener a sus hijos cuando no hay escuela.

La música fue una parte fundamental de ‘Antiq’. Una banda en vivo acompañaba a cada número. Se acompasaba a los ritmos que las diferentes propuestas demandaban y a las sensaciones que generaban en el público

El circo y los espectadores se retroalimentaban, al tal punto de que uno de los integrantes de Tranzat, bajo el alter ego de El desilusionista, recorrió parte de la platea mientras algunos niños le recriminaban que su truco de desaparición no había funcionado, porque el pareo que el chistoso mago usaba como manto no lo había cubierto del todo.

Texto y fotos: F.G.