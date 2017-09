Con el director musical Juan Asuaga, previo a la función de ‘El mandado del Tatú’ en Canelones

‘El mandado del Tatú’ se presenta mañana, a las 18 hrs., en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo. La obra se basa en el libro con homónimo de la escritora uruguaya Verónica Leite. La dirección musical está a cargo de Juan Asuaga, mientras que la escénica la llevan adelante Susana Hernández y Rosana Jozami.

Tanto la música como el libro predecesor a la ópera salen de la cabeza de dos artistas jóvenes y uruguayos. La temática también es coterránea: un tatú mulita recorre los campos uruguayos para ayudar a su familia. “De alguna manera, que sea una obra de autores y compositores actuales reconfigura eso de representar siempre obras del pasado”, dijo Juan Asuaga, director musical y creador de la ópera, en diálogo con HOY CANELONES.

Se trata de una ópera que integra a la actuación, la música, la literatura, las proyecciones en vivo…

Sí. El espectáculo involucra, también, a muchísima gente. Actúa el Coro Departamental de Canelones, y el Juvenil Lalarilalá!, y esta vez invitamos a un grupo de niños de la Escuela de Educación Artística ‘Alfonso Broqua’. Además, estarán dos cantantes solistas del SODRE. El Mapping sobre el escenario va a estar a cargo de Adrián Bentancor. Es una obra para toda la familia, que no tiene antecedentes en nuestro departamento.

En esa integración se dan dos direcciones, la escénica y la musical. ¿Cómo es la coordinación entre ambas?

En una obra de estas características el argumento se completa a través de la escena y de la música, se da un lenguaje colaborativo. Previamente a la puesta en escena, ambas direcciones conversamos sobre la interpretación y los objetivos de la obra, y llegamos a características en común.

¿Y la dinámica de trabajo de los coros?

Los espectáculos siempre se preparan con la buena disposición de todos los que lo conforman. Todos los coros que participan de esta actividad lo hacen de forma honoraria. Así es el trabajo de los coros departamentales y del grupo de la Escuela de Arte. Siempre trato de trabajar en redes culturales que colaboren entre sí. Los chicos de la Escuela se están formando en el terreno de las artes y me interesó hacer ese trabajo de integración. Y que está experiencia sea significativa para ellos.

Todo ese trabajo se traduce a la respuesta del público…

El año pasado tuvimos plateas casi llena, y era una tarde con lluvia torrencial. Esperamos que para esta fecha la sala esté completa.

¿Volvieron a presentar la obra luego del estreno en 2016?

Hicimos un preestreno en un Jardín de Infantes de Progreso y luego la llevamos al Politeama. La encajonamos y ahora volvemos con esta fecha, pero no la volveremos a reponer a no ser que haya un interés institucional especial. Es una obra que requiere muchos esfuerzos y recursos. Me encantaría que la retomen otros, porque creo que merece circular. Abre una nueva sensibilidad para el niño y la familia.

Hablábamos del trabajo en red. ¿Los coros que usted dirige están trabajando con otros grupos?

El trabajo en red forma parte de mi proyecto original con el Coro Departamental. Quería involucrar al coro con otras instituciones y recursos artísticos, para resignificar el trabajo de todos. No es ninguna novedad. Trabajar en equipo genera mejores resultados que trabajar solo. Por delante, el Coro Departamental de Canelones tiene un viaje a Argentina a mostrar el trabajo que hacemos y compartir con otros colectivos corales. Tenemos, también, un encuentro internacional de coros en noviembre, el ‘Canelones Canta 2017’. En esa ocasión, vamos a contar con un coro de Rosario y otro de Reconquista, además de invitados locales.

Fernando Guerrero