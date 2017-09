INFORME ESPECIAL: Diputados aprobó proyecto que coloca al femicidio como agravante

El proyecto de ley que tipifica al femicidio como agravante tuvo el visto bueno desde la Cámara Baja. La semana pasada se votó en Diputados y tuvo 75 adhesiones de los 81 diputados presentes.

El proyecto, que se votó por unanimidad en el Senado en el pasado mes de abril, establece como “circunstancias agravantes muy especiales” de homicidio los que sean cometidos “contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”, y si “a la muerte hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por la autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima”.

Al tipificarlo como circunstancia agravante, el femicidio tendrá una pena mínima penitenciaria de 15 años. El articulado general contó con la aprobación por la mayoría de los diputados, pero se generaron algunas divisiones con respecto a temas particulares. HOY CANELONES dialogó con las diputadas canarias Graciela Matiaude (Partido Colorado) y Alejandra Ferrari (suplente de Daniel Radió del Partido Independiente), sobre el proyecto y la discusión en el Parlamento. Sobre el tema consultó, además, a la humorista, comunicadora y activista Laura Falero, que trabaja con diversos colectivos feministas.

Generalidad y particularidades

La diputada Alejandra Ferrari votó a favor del proyecto. Para ella, la desigualdad de género es un problema social sumamente importante, y la iniciativa del proyecto que tipifica al femicidio es una oportunidad para tratar el tema. “La violencia aumentó en todos los ámbitos, pero vivimos una realidad alarmante de violencia hacia la mujer y este proyecto es una iniciativa para darle un mensaje a la sociedad que, como representantes parlamentarios, estamos tomando medidas al respecto”, sostuvo.

La diputada del Partido Independiente agregó que si bien el aumento de penas puede que no tenga un efecto inmediato en la acción del infractor, el proyecto implica un cambio cultural y el comienzo de un proceso. “Al modificar el Código Penal, además de generar un antecedente para que la sociedad tenga presente lo que aceptamos y lo que no, también brindamos un lineamiento para que el resto de los organismos sociales aborden el tema”, manifestó.

La diputada Graciela Matiaude también votó a favor, pero reconoció que no está de acuerdo con algunos puntos del proyecto. “Estoy convencida de que el femicidio es un flagelo que ataca a nuestra sociedad y las mujeres somos las que más padecemos este tipo de situaciones, pero no me puedo olvidar que hay hombres que también pasaron por esa situación”, indicó. “La vida de una mujer no puede costar quince años y la de un hombre diez. La igualdad la quiero en todos los órdenes,”, agregó.

Complemento

Consultada sobre qué otras medidas se pueden tomar desde el Legislativo para abordar la temática de género, Ferrari recordó el Proyecto Integral de Violencia Basada en Género, algo “que va por la misma línea y que mejorará la situación que las mujeres vivimos en el país”. Agregó que “no hay duda de que el femicidio va más allá del asesinato, es algo que trasciende a la inequidad de género en la sociedad. Esta idea se manifestó a través de los parlamentarios que están a favor del proyecto”.

Matiaude, por su parte, hizo énfasis en la educación y la concientización como medidas anteriores a la pena. “El homicidio no llega desde una circunstancia inmediata sino a través de un proceso. Lo que debemos hacer es concientizar, educar y prevenir mucho”, argumentó.

Para la diputada Matiaude, el tema tiene que estar siempre sobre la mesa. “A veces perdemos el horizonte del tema: la igualdad. Creo que debemos trabajar de forma unánime hombres y mujeres, buscar la igualdad y no la competencia, y con este proyecto estamos haciendo sentir que las mujeres tenemos prioridades ante un mismo hecho”, agregó.

Condición de tal

Con respecto a los argumentos de una posible discriminación positiva para la mujer al tipificar al femicidio, la comunicadora y activista Laura Falero, dijo que los asesinatos a los hombres se dan por razones muy diferentes a las del femicidio. “A la mujer se la mata por su condición, porque el opresor no puede apropiarse de ella. La situación similar en un hombre no existe”, sostuvo. “Hay una cultura muy pobre en cuanto a la identidad de género. El género se construye de forma individual en función a la cantidad de personas que existieron, existen y existirán; pero todavía seguimos hablando de género como persona biológica”, agregó.

En contra El diputado blanco Rodrigo Goñi fue uno de los pocos legisladores que se opuso al proyecto. En declaraciones al programa ‘Desayunos Informales’, de Canal 12, Goñi fue conciso y dijo que lo que se aprobó la semana pasada “no sirve para nada”. Manifestó que “un mero aumento de penas cuando las conductas ya están tipificadas, está demostrado en todo el mundo que no tiene ningún tipo de impacto en reducir la conducta. Uno puede decir: ¿Están las posibilidades de atacar la prevención? Por supuesto, acabamos de votar la rendición. Cada juzgado tiene 15 audiencias por día. Faltan juzgados, jueces. Lo que queremos hacer es prevenir que haya menos muertes. Las energías, yo conozco este Parlamento, son limitadas”. Goñi agregó que “dejamos de discutir dos normas importantes. Hay un proyecto integral contra la violencia en la mujer que está dormido. Hay un sistema penal pedido por todos los operadores, guardadito en el cajón”.

Fernando Guerrero