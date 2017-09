Con el investigador Hamid Nazabay, sobre su reciente libro del cantor Arturo de Nava

“De Nava grababa tanto que salía de gira para descansar”

El investigador Hamid Nazabay (Mercedes, 1978) acaba de publicar el libro ‘No hay vida más desgraciada… Arturo de Nava y el canto criollo en el Río de la Plata’, una completa biografía de uno de los cantores populares más famosos de estas latitudes. La historia de la payada y su profesionalización, los iniciales procesos de grabación musical y los elementos que fueron conformando al tango como género, atraviesan este interesante libro. Sobre Arturo de Nava (1876-1932), su tiempo y su legado dialogó HOY CANELONES con Nazabay.

¿Cómo surgió la inquietud de investigar y escribir sobre Arturo de Nava?

En realidad era una figura que conocía, de la que algo sabía sobre su incidencia en la canción, por intermedio de Gardel. Pero la primera vez que supe de “los Nava”, fue gracias a mi abuelo, que los mencionaba a veces. Él me obsequió un libro muy importante que recibió de manos de su propio autor, el payador e investigador Víctor Di Santo (‘El canto del payador en el circo criollo’). Allí, el autor, máximo investigador del arte payadoril, hacía semblanza y aportaba algunos datos sobre Juan de Nava, padre de Arturo y de los principales contrincantes de Gabino Ezeiza. Pero a su vez, este investigador hacía la diferencia con Arturo, por existir la confusión entre ambos, algo que se mantuvo y que nosotros hemos trabajado en este nuevo libro, profundizando en esa confusión y deslindando y dirimiendo sobre la cuestión…

O sea que ese libro de Di Santo potenció el interés…

Claro. Por ese libro supe de ellos y me llamó la atención la relevancia asignada, sobre todo a Arturo, un ídolo absolutamente venerado por el público, casi un divo. Eso quedó por allí, sin más, pero al comenzar, a los años, a investigar sobre la canción popular me topo con estas figuras. Inicialmente como meros antecedentes, ya que en mi caso, en un principio me ocupé de otras figuras más cercanas en el tiempo, como Osiris Rodríguez Castillos, Aníbal Sampayo y Lucio Muniz, por ejemplo. Sin embargo, al querer historiar y reseñar la “prehistoria” de lo que hoy conocemos como Canto Popular y el mal llamado folklore para otros trabajos, emergían continuamente estas dos figuras uruguayas: Juan y Arturo de Nava, padre e hijo, primer payador profesional y primer cantor criollo.

Una parte importante del libro está dedicada al payador Juan de Nava. ¿Cómo ubicaría a este payador en la tradición del canto repentista en el Río de la Plata?

Sí, dedico un capítulo a él. Por ser quien fue, por su relevancia, y por ser genética y culturalmente tan importante para su exitoso hijo. Su rol es fundante. Como decía: el primer payador profesional uruguayo. Antes, el payador era una figura juglaresca, era el gaucho mismo, o lo que quedaba de él. En este caso hablamos del payador artista; no de un gaucho que cantaba aficionadamente, pero que no vivía de ello, que el cantar era una más de sus otras actividades, cuando no existía en esa práctica payadoril la noción de artista en sí. Juan de Nava fue el primero aquí y Gabino Ezeiza lo fue en Argentina, lo que motivó un enfrentamiento célebre entre ellos en 1884, en Montevideo. Como tal, fue de los primeros payadores, junto a otros poetas gauchescos, en publicar libros. Durante la década de 1880 la literatura poética gauchesca y la folletinesca gauchista se expande; Juan de Nava publica en ese contexto sus obras; siendo de los primeros. Además de haber descubierto con la investigación su incidencia en el uso de la milonga en las payadas y como canción, siendo también de los primeros, y del uso del lunfardo y del pidgin cocoliche, igualmente un pionero. Entonces, hoy podemos decir que es el padre uruguayo del canto del payador tal como hoy lo conocemos desde el punto de vista artístico, reconociendo claro está, el sustrato de los payadores gauchos y de la patria vieja.

¿Cómo definiría la aceptación popular que tuvo Arturo de Nava? ¿Fue un factor determinante la incipiente industria de la grabación musical? O sea, de no existir ese factor, ¿hubiese alcanzado tal nivel de trascendencia?

Evidentemente, llegó justo con los inicios de la fonografía y eso contribuyó. También llegó justo Gardel, al inaugurarse sistemas más modernos que los primarios de grabación, a parte del cine, o de la industria cultural argentina en sí misma. Arturo de Nava fue de los primeros en grabar en el Río de la Plata. Sin duda eso le posibilitó más llegada, a través de los discos y cilindros, ya que la radio aún no existía. Además él era actor teatral y bailarín. Sus cualidades artísticas las volcó a las grabaciones. A tal punto que se abocó a ello con afán comercial. Es más, era tanto lo que grababa, que hasta alguna vez, para tomarse un descanso, se iba de gira por las provincias argentinas. Salir de gira era descansar… Tengamos en cuenta que aquellos antiguos sistemas de grabación no permitían la reproducción desde una matriz, por lo cual cada canción grabada, cada fonograma editado, digamos, correspondía a una canción exclusiva; se grababan de a una aquellas canciones. O sea, que como dijo el historiador Eduardo Stilman, “en poco tiempo Nava se transformó en un ídolo del público porteño” (y uruguayo), ello fue sin duda posibilitado por la nueva industria cultural del momento; aunque igualmente hubiera llegado a ser ese ídolo de no existir la misma, pero a menos escala.

Es insoslayable el vínculo de Arturo de Nava con Gardel. En su investigación, leyó mucho material sobre El Mago… ¿qué sorpresas le deparó ese cotejo de material en cuanto a Arturo de Nava?

Es insoslayable, sí. La influencia lo es: Gardel fue su discípulo. La enorme figura de De Nava signó predestinadamente a Gardel. Para llegar a elaborar y reconstruir esa etapa de ambos, ese vínculo, tuve que meterme en la bibliografía gardeliana. Si bien consulté mucha, argentina y uruguaya, básicamente sólo tomé, y cité en el libro, aquella que me aportó datos de su relación con De Nava. Hay mucho material sobre Gardel, muy desparejo también en cuanto a rigurosidad. En lo concreto, en términos de sorpresa, más allá de esa amistad, el hecho de que Gardel tuviese predilección por una canción de Arturo de Nava, ‘El carretero’, fue muy interesante. Incluso tratar de decodificar los porqué. Esa canción era su preferida y la cantó durante mucho tiempo, incluso en radio, en Bogotá, la noche antes de morir. En París fue su gran éxito, por el que le pedían un bis. A su vez, el hecho de que Gardel, en sus filmaciones de canciones la incluyera, apareciendo, además, con De Nava charlando, y dejando testimoniada con elocuencia su admiración, fue sorprendente y lo será para los lectores. Es muy rico y atrapante el vínculo entre ambos cantores. Quienes lo lean encontrarán en el libro que hasta en una ocasión, en los inicios de Gardel, la noche que se le abrió la puerta al profesionalismo en un lujoso salón, por distintos avatares, tuvo que cantar con la guitarra de De Nava por no traer la suya; eso fue como una iniciación con ribetes míticos.

¿Cuáles son las razones por las que tanto Arturo como Juan de Nava cayeron en cierto olvido general en la historia de la música popular de la región?

Es absolutamente así. Cayeron en el olvido, de parte de músicos populares, creadores gauchescos y nativistas en general, y por parte de los historiadores y musicólogos (sean estos académicos, vocacionales u ocasionales). Creo que el factor tecnológico incidió. Si bien Arturo participó como fundador, como alguien que estrenó los sistemas de grabación, cuando hubo una modernización, él ya era un intérprete con poca actividad. Porque el canto criollo de raíz rural que era lo suyo, aunque participó como un cantor citadino también, fue desplazado por el tango canción. Se puede decir que los cantautores y payadores cayeron todos en el ocaso; sobre finales de la década de 1910 fallecieron varios referentes importantes, incuso el mimo Juan de Nava.

Martín Bentancor