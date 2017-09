Con el comediante Christian Font, previo a su presentación esta noche en la ciudad de Canelones

El comunicador y humorista Christian Font se presenta esta noche, a partir de las 21 hrs., en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo. Con el humor como buque insignia, Front trae un unipersonal donde reflexiona sobre las diferencias y uniones que tiene el hombre de campo con el de ciudad. Así, se ríe de él mismo, buscando cosas que hagan reír a todos los uruguayos sin importar el lugar de donde vengan.

Unas pocas horas antes de su presentación en la capital departamental, Christian Font habló con HOY CANELONES sobre ‘Mi mundo interior’ y su presentación en todo el país. La comedia está escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, nombres fuertes en el teatro, el carnaval y los medios de comunicación.

¿Cuánto del interior del país y del interior de cada uno hay en la obra?

Hay un juego de palabras planteado desde el nombre del espectáculo. Por un lado es una mirada revisionista del protagonista, que está por cumplir 40 años y siente que la vida de campo lo llama. Se produce una especie de crisis y unas ganas de dejar la vida de la ciudad, que el personaje lo denomina como una salida del closet. A partir de ahí, llegan un montón de contradicciones propias de un divorcio entre la ciudad con el campo. Los citadinos vemos a las costumbres de tierra adentro como algo folclórico y costumbrista, pero somos bastante ombliguistas, medimos todo con la vara de las ciudades y perdemos la perspectiva de cómo vive el resto del país. El espectáculo tiene su costado reflexivo también.

La música juega un papel importante en este espectáculo…

Hay algunas partes musicales. El espectáculo es de una hora, a veces un poco más. Las canciones son pequeñas tomas de aire que le ofrecen algo diferente al público. Es una herramienta que incorporo siempre en mis espectáculos, me divierte muchísimo y funciona bien.

¿Es la primera vez que realiza una gira de estas dimensiones?

He tenido la suerte de recorrer varias ciudades gracias a mi trabajo en televisión y en carnaval, pero es la primera vez que hago una gira de carácter nacional. Era un viejo anhelo y una materia pendiente. Ya estoy pasando la mitad de la gira, muy contento y sorprendido para bien. Desde la capital, a veces se pierde el alcance que nuestro laburo tiene. En todos los departamentos nos reciben con mucho cariño y disfrutan mucho la obra.

¿Con qué se encontró ese montevideano que quería viajar al interior, ya en la mitad de su gira?

Hay una canción de Jorge Drexler llamada ‘De amor y de casualidad’, que dice que todos somos de todos lados, y creo que realmente es así. Basta con unas cuantas horas de estadía para empaparse de la realidad de tus compatriotas y darte cuenta de que no sos un bicho urbano como creías, pasas a ser auténticamente uruguayo con un poquito de todos los lugares. La mirada metropolitana y cosmopolita que tenemos los montevideanos muchas veces nos impide considerar al resto del Uruguay en su justo término, pero veo que podemos ser parte la realidad de cualquier otro punto del país.

Si bien la faceta de comediante unipersonal la tiene desde hace tiempo, no había tomado dimensiones tan grandes como tu actividad en televisión o en radio…

Es un poco la contra de abarcar tu laburo en diferentes áreas, ninguna te permite establecerse claramente en todos los lugares. Yo hago comedia en formato unipersonal desde el año 2005, cuando en Uruguay todavía no se hablaba de stand up. El laburo en los medios me llevó hacia otro terreno. Nacieron mis hijos, por ejemplo, y mi cuerpo y cabeza no me pedían salir a actuar. Pero ahora me permito hacer un poco de todo y empiezo a darle más tiempo y energía a las actuaciones en vivo. Estoy en un rencuentro con esta faceta de unipersonales y me alegra que mucha gente me descubra por primera vez en esta área.

¿El humor es el hilo conductor de todas las actividades que realiza en la comunicación?

Sí. Siempre me salió naturalmente, lo tomo como una herramienta más de comunicación y no lo interpreto mucho. Dejo que salga, lo trato de vehiculizar y me encanta generar ese vínculo que no tiene intermediarios: te da risa o no.

El nacimiento del comediante Christian Eugenio Font Plasencia llegó al mundo el 2 de octubre de 1978, tras catorce horas de trabajo de parto. Llovía a cántaros en Montevideo. Héctor Font dejó a Rosita Plasencia en el CASMU a las seis de la mañana, se fue al laboratorio a trabajar y al llegar se enteró que lo habían despedido por reducción de personal. Disimuló la mala noticia un par de días para que su esposa solo se focalizara en el bebé. Héctor dice que el nacimiento de su primer hijo lo motivó a pelear contra cualquier huracán. El papá quería llamarlo Luis Eugenio, pero la mamá ganó la pulseada. Es católica y le gustaba Christian por el significado. Quiso escribirlo con ‘h’ porque sonaba mejor al combinarlo con el apellido. Desde que lo eligió supo que vería el nombre de su hijo escrito en carteles.

Publicado en Sábado Show (09/07/2016)

Fernando Guerrero