Con el músico Popo Romano, previo a su show en el Ciclo Beto Satragni, de Canelones

El multinstrumentista y compositor Popo Romano se presenta mañana, a las 20:30 hrs., en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo, dentro del marco del Ciclo Beto Satragni. Romano tiene un vínculo muy especial con Satragni: los une el bajo, instrumento que se encarga de la construcción de los cimientos de la música.

Antes de responder algunas de las preguntas de HOY CANELONES, Romano se adelanta y habla de la emoción que tiene por participar del ciclo y recordar a Satragni, un ídolo y amigo del entrevistado. Se lamenta de no haber podido tocar con él en algún proyecto con dos bajos. “Nunca tocamos en la misma banda pero sí compartimos escenario. Recuerdo tocar yo con Jame Roos y luego él con Ruben Rada”, cuenta el músico. “Fue una influencia muy grande en mi generación y en mí personalmente. El Beto fue un tipo divino, que nos dejó muy joven. Eso implica un compromiso al momento de tocar. Es un poco diferente que tocar en otra actividad, tiene una cuota de emoción fuertísima”, agrega.

¿Qué va a escuchar el público que concurra al Politeama el miércoles?

Voy solo con mi bajo y un looper (artefacto que graba diferentes instrumentos y los reproduce). A esto le sumo un teclado y un octapad (instrumento que logra sonidos rítmicos digitales) y me saco las ganas de hacer unos temas de guitarra. Logro hacer bastante barullo con eso. Estoy solo pero en el escenario se multiplican sonidos. Llevo un material que estoy presentando des hace unos años ya.

¿Hoy cree que hay algún punto en común en lo que hace con su música y lo que hacía Satragni?

Es de total conciencia aceptar que estoy impregnado de todas esas cosas que me han gustado durante mi carrera. En el momento de tocar están los bajistas nacionales e internacionales que me gustó mucho escuchar durante mi formación. Recuerdo los bajos de Beto en los discos de Ruben Rada, de Luis Alberto Spinetta. Su trabajo como solista, sus fraseos de candombe, algo tan particular de nuestra zona. El Beto es un baluarte en ese género.

¿Qué rol tiene el bajo cuando se sienta a componer con su guitarra? ¿Lo deja de lado o está presente?

Creo que las dos cosas están siempre presentes. Mi material con el bajo no es muy ‘bajístico’, se vincula más con la guitarra. No sé si es un halago o una crítica, pero muchas veces me dicen que toco el bajo como si fuera un guitarrista. Con el bajo está la guitarra y con la guitarra también está el bajo. Y eso lo van a escuchar el miércoles… En algunos momentos la guitarra pasa a cumplir un roll de bajo y viceversa.

Además de este trabajo como solista, está con otros proyectos…

Estoy con Caníbal Troilo, Supernova, Los Casal. Acompaño a una cantidad de colegas en grabaciones y conciertos. Hace poco estuvimos con el ciclo Mateo x 6. Sigo también con otras propuestas como tríos más jazzeros, que matizan mi vida y me dan la oportunidad de tocar en varios formatos.

Hace poco estuvo por países escandinavos. ¿Esa fue tu primera experiencia en ese lado del mundo?

Tocamos en Suecia, Noruega y Dinamarca. Ya había ido a esos países con Rada hace unos 20 años. Es muy divertido ir y tocar para un público diferente es muy bueno. Se amplían los panoramas.

Hablamos de tocar en el exterior y la figura de Beto vuelve a estar presente. Él fue uno de los primeros que se animó a viajar, ¿no?

Sí. En aquella época me costó tener la información de que Beto era uruguayo. Escuchaba el sonido que tenía su trabajo en los discos de Spinetta de principios de los ochenta, ese bajo Gibson con chorus era algo bien identificable. Pero lo reconocí como uruguayo después que tuve la suerte de compartir con él y verlo personalmente. Pero en aquella época, pocos sabíamos que el tipo era uruguayo.

Parte de una vida llena de música Los caracteres de esta nota no alcanzan para enumerar toda la historia que Popo Romano tiene con su música. Solo con un trazo de su línea de tiempo musical, se puede apreciar la productividad. En la década del noventa tuvo una actividad ininterrumpida con las distintas formaciones que integra en Uruguay, Argentina, Brasil, a lo que se suma la participación en la fila de contrabajos de la Orquesta Sinfónica del S.O.D.R.E. y de la Banda Sinfónica Municipal. Participó en el III Encuentro de Música Instrumental y tocó con su banda Bajos Instintos y con otros cuatro grupos. Grabó para Big World (Estados Unidos) dos CD: ‘Grupo del Cuareim’ y ‘Eslabones’, instrumental con Leo Maslíah, donde se incluye composición propia. En los 2000 formó su PoliJazz Cuarteto y editó su primer CD solista, ’Cuarto de Música’. Richard Jhonston, jefe de edición de la revista norteamericana Bass Player durante esa época, comentó que “el virtuoso bajista y contrabajista uruguayo Romano mezcla ritmos locales con fragmentos de fusión y esencia melódica”. La revista Rolling Stone, de febrero 2003, calificó como excelente (cuatro estrellas) el CD editado por Ayuí: “Popo Romano es, tal vez, el mejor bajista que ha dado Uruguay”, afirmó el reconocido medio musical.

Fernando Guerrero