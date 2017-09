Se realizó jornada de información y actualización sobre Alzheimer en la Sala Lumière, de Canelones

La importancia de estar atentos

En una enfermedad como el Alzheimer, el tratamiento a tiempo es fundamental. “Una vez que se detecta la enfermedad, será necesario un abordaje interdisciplinario, con tratamientos farmacológicos y de estimulación cognitiva”, le explicó a HOY CANELONES el doctor Gustavo Curbelo.

El doctor Curbelo llegó ayer a la capital departamental invitado por la Intendencia de Canelones para participar en la ‘Jornada de información y actualización sobre el Alzheimer y otras demencias’. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define al Mal de Alzheimer como un síndrome de naturaleza crónica o progresiva, que se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva. En otras palabras, afecta a la capacidad de organizar el pensamiento. Con la demencia se afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, el cálculo, el juicio y la capacidad de aprender. En el año 2015, la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que en Uruguay hay al menos 50.000 personas con Alzheimer.

Proyecto de ‘Comunidad solidaria’

El doctor Gustavo Curbelo explicó en primer lugar que el Alzheimer es la demencia más frecuente y que se da en un 60 o 70%. Curbelo contó en Canelones la experiencia llevada adelante en Paysandú, un departamento que el gobierno sanducero definió como “comunidad solidaria con el Alzheimer”. Lo interesante es que en Canelones se realizará un proyecto en la misma línea.

“En comunidades solidarias con la demencia es fundamental la difusión de la información y democratización del conocimiento, que la información llegue a los usuarios para poder detectarlo tempranamente”, señala Curbelo. “Uno de los objetivos que marcan la OMS y los organismos internacionales, es llegar antes a la enfermedad y poder hacer el diagnóstico lo más precoz posible”, enfatizó. Por otra parte, el doctor se refirió a que no hay tratamiento curativo, pero sí abordajes de sostenimiento. Ante todo, lo fundamental es que el trabajo se realice desde una perspectiva de Derechos Humanos. “Es importante la dignidad del paciente, sostenerlo, tanto a él como a su familia y cuidadores”, explicó.

Detección precoz y síntomas

Curbelo sostuvo que en el abordaje de demencias, lo más importante es detectarlas precozmente, y luego proponer alternativas o tratamientos. Los tratamientos que se realizan son farmacológicos y de estimulación cognitiva, en equipos técnicos con servicio social, psicólogos, y familiares.

El doctor mencionó que la enfermedad afecta a la memoria y aclaró que no todos los trastornos de memoria tienen que ver con el diagnóstico. También trastorna el humor en general, el comportamiento y la afectación funcional, porque el paciente ve afectado su desempeño habitual.

La experiencia sanducera

En Paysandú, desde hace once años, funciona un centro diurno para personas con demencia, al que llegan pacientes con Alzheimer o familiares de todas partes. Allí se trabaja con las familias y equipos técnicos “sobre lo que está sano en el paciente. Se trata de no insistir tanto en lo que está perdido o lo que es patológico. Se trata de fortalecer las potencialidades”. Curbelo aclaró que no se trata de “infantilizar el tratamiento”, y que siempre se reconoce que cada paciente tiene su historia, “que es muy valiosa”. Las aristas que tratan de acompañar el trabajo son la profesionalidad, interdisciplinariedad y una perspectiva de respeto.

Por su parte, la directora de Salud de la Intendencia de Canelones, Aracelis Delgado, afirmó que la jornada de ayer en la Sala Lumière se realizó para comenzar a trabajar con una “necesidad sentida en la población”. En la actividad participaron técnicos y profesionales de la salud, autoridades y la comunidad en general.

Elisa Romego

Datos de importancia

Si bien el Alzheimer es un síndrome que afecta principalmente a personas mayores, no es una consecuencia normal del envejecimiento. La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria.

Desde la OMS se afirma que la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores, en todo el mundo. Si bien el Alzheimer afecta a cada persona de forma diferente, hay algunos síntomas que aparecen en diferentes etapas. En la etapa temprana, hay determinados síntomas como la tendencia al olvido, la pérdida de la noción del tiempo y la desubicación espacial. Estos síntomas no siempre se reconocen, porque se van dando paulatinamente. En la etapa intermedia, las personas olvidan acontecimientos recientes y nombres de las personas cercanas, se desorientan en su propio hogar, tienen dificultades para comunicarse y sufren cambios de comportamiento.

La etapa tardía se caracteriza por la dependencia e inactividad, con alteraciones graves de memoria que se reflejan en una desubicación en el tiempo y espacio, dificultades para reconocer familiares y/o amigos y alteraciones de comportamiento que pueden llevar a agresiones. Según cifras de la OMS, el Alzheimer afecta a nivel mundial a unos 47 millones de personas.