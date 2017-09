Con el mago Harry Scott, a pocas horas de su espectáculo con Claudio Konfino en Canelones

“Trabajar con Tusam me cambió la vida”

El mago Harry Scott y el humorista Claudio Confino se presentan esta noche, a las 20.30 hrs., en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo. Bajo el título ‘Entre sueños y fantasías’, ambos artistas unen sus propuestas y van por la risa y el asombro del público.

Konfino es el encargado de abrir el espectáculo, junto a un títere que quiere conseguir novia. El títere está un poco triste y empieza a escribir una carta, con la ayuda de un público que participa durante todo el show. Los espectadores que se suban al escenario durante los últimos minutos de ‘Entre sueños y fantasías’, serán parte del final del show pero no se darán cuenta. Estarán hipnotizados, creerán que están en otro lugar y hasta experimentarán la sinestesia. HOY CANELONES habló del espectáculo con el mago Harry Scott.

¿Con qué tipo de magia y de humor se toparán las personas que vayan al Politeama esta noche?

Es un espectáculo familiar muy variado. Hay títeres, danza, magia, mentalismo e hipnosis. Está divido en cuadros, cada parte tiene su hilo conductor. Se maneja mucho humor con respeto por el público. Yo presento, además, grandes ilusiones como la suspensión en el aire de una de las chicas que participa del show. Creo que se logra la fusión de cada una de las disciplinas. Hablábamos con un amigo mago del vaudeville, corriente francesa que se creó antes de la Primera Guerra Mundial. En esa época se presentaban diferentes disciplinas artísticas. Algo similar es lo que van a ver hoy en ‘Entre sueños y fantasías’.

¿Qué fue lo que te llamó la atención de la propuesta de Konfino para unir su humor con tu magia?

La forma de presentar la magia ha variado, tiene sus momentos. El humor siempre se maneja, pero lo de amalgamar la comedia con el mentalismo y terminar con la hipnosis nos resultó algo muy atractivo a ambos. Logramos juntar al humor con la hipnosis y pasar por diferentes estados de ánimo del público: de la sonrisa a algo serio y sorprendente.

La hipnosis la realizarás con gente del público, al azar…

Sí. Pasará el público que tenga ganas de subir. Siempre me pregunto cuántos del público desconfiarán y pensarán que está arreglado en otros lugares. Esta noche, todo el público que quiera tendrá la oportunidad de subir y se dará cuenta que la hipnosis es real. Si tengo un grupo de 6 o 7 personas los hago viajar a Marte, ganar el 5 de Oro y sentir olores desagradables al escuchar mi nombre. Lo primero que hago es colocar a una persona con la cabeza en una silla, los tobillos en otra y el cuerpo en el aire. Luego, me paro arriba de ella y ahí el público se da cuenta que solo se puede soportar mi peso en un estado hipnótico.

¿Qué te dice el público cuando haces este tipo de hipnosis?

En las fiestas privadas mucha gente te dice: ‘Probá conmigo porque no lo puedo creer’. En el teatro a veces pasa que gente que no se anima quiere que la hipnotices después de que termina el show.

Este espectáculo está producido por vos y por Konfino. ¿Los magos en Uruguay siempre tienen que producir los shows por su cuenta?

Lamentablemente, en Uruguay es difícil encontrar productores para espectáculos de magia. Me gustaría estar dedicado a la parte artística el cien por ciento de mi tiempo, pero no queda otra.

Empezaste a hacer magia con nada menos que Juan José del Pozo (Tusam)… ¿cómo recordás esas épocas?

Él me cambió la vida. Yo me recibí de ayudante de arquitecto y de ingeniero civil. Vengo de una familia muy humilde y siempre tuve el sueño de tener un mago en mi cumpleaños y nunca lo pude concretar. Encontrarme de un día para el otro frente a Tusam y que él me abriera las puertas me cambió y dejé todo por la magia, profesión que adoro. Lo más difícil de dedicarme a la magia fue enfrentarme a mi familia. Cuando le dije a mi mamá que quería ser artista me dijo que me ponga a estudiar (risas). Pero tomé esa decisión y hoy no me arrepiento.

El público participa en muchos momentos del show…

Sí. Si bien el espectáculo tiene un libreto y un hilo conductor, la participación del público es muy importante.