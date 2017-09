Con el actor Javier Iglesias, previo a la presentación de ‘Jaque mate’ en el Teatro Eslabón

Obra clásica, final atípico

‘Jaque mate’ se presenta esta noche, a las 21 hrs., en el Teatro Eslabón (José Batlle y Ordóñez 522, ciudad de Canelones). La obra se centra en el crimen de un escritor famoso.

En la historia, una oficial de policía investiga y se encuentra con un sacerdote, amigo y confesor de la víctima. Al ser un amigo muy cercano, el cura pasa a ser uno de los principales sospechosos del crimen, entre otras cosas por la facilidad que tiene para ingresar a la casa del fallecido. Entre los dos personajes empieza un juego de dudas y acusaciones, con la intención de ambos de llegar a la verdad.

El policial tiene solo dos personajes arriba del escenario pero empiezan a aparecer más sospechosos nombrados por el cura y la policía, más incógnitas que desembocan en un final no muy clásico, de una obra que tiene todo lo que un policial debe tener. HOY CANELONES dialogó con Javier Iglesias, uno de los actores de ‘Jaque mate’.

En busca del autor material

Javier Iglesias define a la obra como un policial clásico, género que, según él, no es muy transitado en el teatro. “Es una especie de acertijo, con pistas a descubrir para intentar llegar a la verdad del caso que junta a los personajes”, dijo Iglesias. ‘Jaque mate’ tiene la particularidad de poner a un sacerdote como indagador del crimen que confronta y complementa al personaje clásico de la detective. “El sacerdote tiene secretos de confesión, datos que su amigo le dio pero que no puede revelarlos porque su condición de confesor no se lo permite”, adelantó el entrevistado.

‘Jaque mate’ se presentó en el Teatro El Tinglado de Montevideo y estuvo tres meses en cartel. El argentino Jorge E. Milone es el autor de la obra, quien recibió un buen reconocimiento por el trabajo, en su país y en Estados Unidos. En Broadway, ‘Jaque mate’ fue considerada una de las obras más importantes en la historia del género policial. El académico Gastón Pérez Izquierdo escribió lo siguiente: “‘Jaque mate’ incursiona por los insondables vericuetos de la mente humana, los desentraña y después de someter al espectador a una cuota creciente de suspenso, desenmascara el caso y lo somete al veredicto del público. Considero que esta obra constituye un aporte esencial a la literatura universal”.

Adaptación local

La recepción en Uruguay de ‘Jaque mate’ también ha sido buena. Iglesias contó que la perspicacia es esencial para descifrar las claves de la obra y el público la respeta. “Hay que estar muy atento a las pistas que los personajes dan para reconstruir la historia entre todos”, sostuvo el actor y agregó que el final tiene una “vuelta de tuerca” imprevisible. “El final lo propuso el autor, pero el director de la versión uruguaya (Daniel Romano) le dio otro ribete. Cuando vino Jorge Milone a ver nuestra interpretación se sorprendió por el nuevo giro”, relató.

En cuanto al reto de interpretar una obra con muy buena crítica, Iglesias dijo que el desafío pasó por ser solo dos actores en escena, cada uno con un extensivo texto. “Tenemos que dejar claro las premisas para que el espectador arme su historia en la cabeza, y no descubrir las cartas de cada personaje enseguida”, expresó.

En el día a día

Javier Iglesias lleva el teatro a varios espacios de su cotidianeidad. Forma parte de Barro Negro, una compañía que hace más de veinte años monta un espectáculo con un ómnibus como escenario. Además, trabajó en el programa ‘Teatro en el aula’ de la Intendencia de Montevideo, y visitó liceos de la capital e incluso de Canelones. “El programa lleva el teatro a los liceos, UTU, aulas comunitarias y centros de reclusión. En las visitas, primero representamos una obra y luego hacemos un foro sobre los temas que llamaron la atención de la representación. Se forma una instancia preciosa de conversación, los estudiantes tienen la oportunidad de hablar sobre muchas cosas que quizá en la diaria no conversan”, contó el actor.

Interés

Iglesias ve un interés de los uruguayos por el teatro, tanto de los estudiantes que recibían visitas de ‘Teatro en el aula’ como de la gente más grande. “El teatro tiene sus vaivenes y mucha competencia de otros medios. Pero cuenta con esa magia del espectáculo en vivo sin antecedentes, que no lo tiene ni siquiera el cine. Ves a los actores respirando el mismo aire que los espectadores. Hay muchísima oferta en el teatro: espectáculos que tienen mucho éxito y otros no tanto”, sostuvo. “Barro Negro fue una de las primeras obras de salir de los espacios convencionales y hoy forma parte de la ciudad de Montevideo todos los fines de semana. El teatro, por surte, sigue teniendo sus consumidores”, agregó.

F.G.

La obra

‘Jaque mate’, de Jorge E. Milone, está protagonizada por Javier Iglesias y Sandra Bartolomeo y dirigida por Daniel Romano. La obra es un policial con un suspenso indeclinable y un final sorprendente. En Broadway fue considerada una de las obras más importantes en la historia del género policial.

Las entradas para la función de esta noche pueden reservarse a través del teléfono celular 099338647.