Un evento solidario se realizará el próximo sábado, a beneficio del niño Lautaro López

Más que caridad

Lautaro tiene seis años y le diagnosticaron leucemia hace 45 días. Su tratamiento va desde quimioterapia hasta internaciones periódicas por bajas defensas. Vive en Villa Felicidad con sus abuelos, quienes no pueden trabajar porque deben estar atentos al día a día de su enfermedad.

Los vecinos del niño organizan un evento solidario este sábado, a partir de las 16 hrs., en las afueras de la Capilla Virgen de Fátima, de Villa Felicidad. HOY CANELONES habló del evento y de las necesidades que la familia de Lautaro tiene con Roberto López, abuelo del chico, y con Micaela Piñeyrúa, una de las vecinas que organizan la actividad en la Capilla.

Solidarizarse

El sábado habrá zumba, circo, bandas en vivo y hasta fuegos artificiales. La entrada es gratuita pero habrá un bono colaboración de 50 pesos, rifas y servicio de cantina. Todo lo recaudado irá para la familia de Lautaro, que necesita solventar gastos diarios que trae la enfermedad. Entre estos costos, se encuentra el de la construcción de un baño, porque es riesgoso que el niño comparta el uso del toilette con otras personas.

Otro de los problemas que la familia tiene es el traslado de Lautaro a la clínica. Deben viajar a Montevideo hasta cinco veces por semana, a realizarse quimioterapia. Debido a las bajas defensas de Lautaro, los médicos le recomendaron que vaya en un transporte con poca gente y no en un colectivo. Sus abuelos no tienen vehículo propio y dependen del vecino que esté disponible. “Para ir no tengo problema, porque me lleva un compañero que va todos los días a la capital. El tema es cuando regreso, porque hay tratamientos cortos y otros más largos y los horarios no siempre son los mismos”, dijo López.

López se encarga de llevar al nieto a Montevideo porque su señora recibe tratamiento psiquiátrico y le es más difícil estar pendiente de la quimioterapia. “Intento estar yo siempre para que ella no se ponga mal”, dijo el abuelo. El Municipio de Progreso ayudará con amplificación para el evento del sábado. Por ahora, esa es la única ayuda que han recibido por parte del Gobierno departamental de Canelones.

A rigor del tratamiento

Los organizadores de la actividad solidaria son vecinos de la villa que desde que se enteraron de la patología de Lautaro empezaron a moverse. “Arrancamos puerta por puerta en los almacenes del barrio, pidiendo colaboración”, dijo Piñeyrúa. Agregó que esta semana llegaron diferentes donaciones para vender durante la jornada del sábado.

A Lautaro le diagnosticaron leucemia a mediados de julio de este año. Luego de varios análisis en el Hospital de Las Piedras, fue trasladado a la Fundación Pérez Scremini, lugar donde se confirmó la mala noticia. Ambos entrevistados están convencidos de que si el tratamiento se da en tiempo y forma, Lautaro estaría curado en dos años.

¡A colaborar!

Para todas aquellas personas que quieran colaborar con el niño Lautaro López, está abierto el colectivo en Abitab ‘Todos por Lautaro 62896’.

F.G.