Con Santiago Márquez, ante su show en el evento benéfico por los evacuados en Canelones

“Soy fan de los artistas que presentan algo nuevo en cada disco”

Santiago Márquez será uno de los artistas que colaborarán con los evacuados en el departamento de Canelones, este domingo, en el Gimnasio Guadalupe de la capital departamental. Ni bien se enteró del evento quiso participar, pero todavía no sabe si lo hará solo o con su banda. Lo que sí sabe es que presentará temas de su primer trabajo, ‘Corrigiendo el destino’, y que va estar presente para colaborar.

Los integrantes de su banda son de las ciudades de Santa Lucía y de Canelones. Él se mudó a Montevideo hace cuatro años, pero toda la vida vivió en la ciudad de Canelones. Juntos trascendieron fronteras y se fueron de gira por Brasil. HOY CANELONES conversó con Márquez sobre el toque del domingo, de su futuro disco y de una recorrida exhaustiva por medios de comunicación de México, que realizará durante el mes de octubre.

¿Este domingo venís solo o con toda la banda?

Quería estar porque todos conocemos el tema de las inundaciones en Canelones, las imágenes impactan y es bueno tomar conciencia. El formato dependerá del sonido y de la acústica del lugar. Quizá sea más saludable para el oído ir con menos power. Pero el objetivo va a ser el mismo: ayudar.

¿En tus otros toques te manejás con esa dualidad de formato?

Desde que presenté el disco tuve más toques acústicos que con la banda entera, porque los espacios en Montevideo son bastante reducidos para tocar. No hay espacio para toda la banda y no está disponible el equipamiento de sonido adecuado para hacer un show a full, con todo el grupo. Pero cuando podemos nos presentamos todos. Es el formato que más disfruto y el toque tiene más energía.

Y en cuanto tu primer disco, ¿cuál de estas propuestas es la que más lo representa?

Creo que el formato full es el que más lo representa. En el vivo con la banda se trata de defender lo que se grabó en un principio en el disco. Se trabajó durante mucho tiempo para que ese show en vivo sea lo más fiel posible y se agregaron mejoras, porque con los músicos empezamos a proponer nuevas ideas.

Estás en un puente entre tu primer y tu segundo álbum…

El 30 de setiembre lanzo ‘Aquel lugar’, el primer single de mi segundo disco. Los dos trabajos son parte de una trilogía que ya tenía en mi cabeza desde hace tiempo. El primer álbum fue como sacarse una presión personal de arriba, de grabar ese primer material editado que siempre quise tener. Tuvo tres o cuatro temas nuevos, el resto era material que hacíamos con mi banda anterior. Con el segundo disco trato de despegarme de mi pasado como músico y de no imitarme. Cuenta con canciones nuevas, letras que nunca habían tenido música y mucha más energía. Si bien es exclusivamente de pop, con casi ninguna distorsión, tiene otra fuerza desde lo que trasmiten sus canciones. Soy fan de los artistas que presentan algo nuevo en cada disco y creo que cuando haga la tercera parte de la trilogía, me gustaría que también sea una propuesta distinta.

Alguna de las influencias musicales que marcan tu segundo trabajo…

Últimamente vengo muy influenciado por lo que me trasmite la música de Coldplay, la energía de Ed Sheeran y por la locura que tenía Gustavo Cerati de experimentar con cosas nuevas.

Estuviste por Brasil e irás a México… ¿Cómo se dieron esas oportunidades? ¿Cómo te presentás en el exterior?

Al terminar el 2016, con mi manager planificamos una serie de toques. En esa búsqueda vi que un periodista en Porto Alegre hizo un llamado a concursos para participar de un programa de televisión. Le mandé unas canciones y me dijo que no me preocupara por el concurso, que desde el programa nos iban a invitar. Con la excusa de esa presentación, armamos una gira por Pelotas y Canoas, con formatos full y acústico. De México llegó la propuesta de una productora que le gustó lo que estaba presentando. Haremos un tour de medios de comunicación en octubre, con treinta entrevistas en una semana. Es una buena oportunidad porque hace tiempo que intento invertir en un estilo musical que en Uruguay quizá no tenga mucho mercado.

Formaste parte de una banda por mucho tiempo. ¿Por qué decidiste hacer algo como solista?

Nunca sentí la necesidad de ser solista, siempre me gustó estar en una banda. Después entendí que un proyecto solista pasa, más que nada, en la responsabilidad ante ciertas decisiones. En una banda hay mucho consenso, muchas influencias y eso está bien. Pero cuando componés un tema y lo pensás de una manera, puede irse por un lado que no esperabas. También está el tema de coordinar los tiempos de cada integrante de una banda, un mal que sufren todos los músicos en Uruguay. Pero en realidad nunca estás solo. Tengo una banda y el equipo es incluso más grande que el que había antes.

Mañana en el Gimnasio Guadalupe

Este domingo se realizará un evento solidario en el Gimnasio Guadalupe, de la ciudad de Canelones, a partir de las 14 hrs. El objetivo es colaborar con los evacuados de todas las localidades canarias que sufrieron daños por las inclemencias del tiempo.

El evento contará con servicio de cantina y la presencia de artistas invitados, entre los que se encuentran Santiago Marques, Guadalupe Romero, Gabriela Posada, Cristian Rojas, Martín y Estefany, Luis Esquibel y Leandro Trasante. La conducción del evento estará a cargo de Carolina Rebellato

La entrada no vale dinero, sino donaciones como ropa de invierno para niños y adultos, zapatos, medias, artículos de higiene o pañales. La iniciativa de llevar adelante el evento vino por parte de la escribana Fernanda Burgos, quien recibió apoyo de empresas departamentales, del edil Joselo Hernández y del Gobierno de Canelones.

Según se informó a este medio, en el servicio de cantina se podrá disfrutar de chorizos al pan, refrescos y demás alimentos. Lo recaudado en la cantina también se destinará a los damnificados.

En los próximos días, se abrirán cuentas en pesos y en dólares en el Banco República y en Abitab, para todos los que quieran colaborar con los evacuados. En las próximas ediciones de HOY CANELONES daremos en detalle el número de cuenta y el día de sus habilitaciones.

Entre los artistas que decidieron colaborar está el dúo de bailarines Martín y Estefany, que ofrecerán un show de tango en vivo. El artista Luis Esquibel ofrecerá un show de folclore con su guitarra y voz. Cristian Rojas también representará al folclore con un repertorio de canciones propias y de versiones de temas clásicos del género.

El evento tendrá espacios para el humor, de la mano de Leandro Trasante y su show de stand up. La reconocida cantora Guadalupe Romero presentará canciones de su segundo disco y Gabriela Posada vendrá con canciones de sus más de tres décadas de carrera.