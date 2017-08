El Ballet Folklórico Canelones-Danza Independiente regresó a la ciudad luego de su gira europea

El Ballet Folklórico Canelones-Danza Independiente volvió el pasado martes a Uruguay luego de una extensa gira por Europa. Los integrantes del elenco artístico volvieron con muchas experiencias profesionales y con el trabajo del grupo potenciado. Gastón Damián, director del Ballet, conversó con HOY CANELONES sobre el exitoso periplo por el Viejo Mundo.

En 2015 tuvieron su primera gira por Europa. ¿Qué aspectos destacan de la gira en 2017?

En comparación con la gira anterior, esta vez fuimos a festivales mucho más grandes, de duraciones de una semana. Participamos en eventos con más de 10.000 personas, lo que es una muy buena experiencia. Al mismo tiempo, participábamos de festivales en pueblos más chicos, que podemos compararlos con experiencias en Uruguay. Igualmente, el público no bajaba de 1.500 o 2.000 personas.

¿Cómo definen al público que los recibió?

Es un público muy interesante pensando en el género de danza folclórica. Generar festivales puntuales para la danza y tener un público interesado en esa materia es muy lindo para nosotros. Es una cuestión que muchas veces no es fácil de lograr y allá era moneda corriente. Nos vamos sorprendiendo día a día, desde la experiencia en Uruguay y en otros países de América y ahora en Europa, de que hay una obra que va generando una buena respuesta del público. En Europa tuvimos el reconocimiento del público, desde el aplauso hasta el día a día. Cuando nos quedábamos en alguna ciudad, la gente nos saludaba por nuestro trabajo artístico y, al mismo tiempo, las organizaciones de los festivales también.

Una anécdota es que el público se sorprendía de cómo nuestro grupo no era un evento profesional económicamente hablando. Nosotros sostenemos que tenemos un formato de trabajo profesional, pero no económicamente. Si bien venimos trabajando para eso desde hace tiempo, todavía no lo podemos lograr en su magnitud, pero es un propósito. Recibir ese reconocimiento tan lejos con un público diferente es muy lindo, es una característica para los grupos latinoamericanos, porque desde nuestra esencia tenemos una forma de expresarnos en el escenario y en nuestras danzas folclóricas, que es mucho “más alegre y contagiosa, apasionada”. Así tildaron algunos críticos nuestra obra.

¿Qué países visitaron en Europa?

Es una cuestión cultural compleja, porque políticamente visitamos tres países: España, Bélgica y Francia. Pero culturalmente sostenemos que visitamos cuatro países, porque agregamos al País Vasco. Así nos hicieron saber en una de las ciudades del País Vasco, donde ellos nos mostraron que son una cultura distinta, con sus propias características que los definen e identifican, con un idioma diferente y una forma de ver distinta. Ahí empezamos a entender algunas cuestiones que nos llegan de los medios, de las diferencias entre España y el País Vasco, que quiere independizarse. Eso nosotros lo experimentamos de cerca, de adentro. El festival te permite esa cercanía con el público y los organizadores de la región, estar en contacto permanentemente y conviviendo durante el tiempo que dure el festival.

¿Cuáles son sus planes a partir del retorno a Canelones?

Pronto tenemos la función de ‘El Regreso’, porque queremos volver a actuar con nuestro público en la ciudad. La función será el 15 de setiembre, en el Complejo Cultural Politeama, a las 20.30 hrs. En estos días se ponen a la venta las entradas por Red UTS. El sábado, además, concretamos una función para cerrar la Rural del Prado en Montevideo. Para nosotros es una alegría, porque es una linda oportunidad y que nos hayan elegido significa un reconocimiento a nuestro trabajo.

¿Qué aportó la gira a los nuevos proyectos del grupo?

Las giras siempre potencian el trabajo del grupo, no solo por el hecho de la gira, que es realmente importante, sino por el trabajo que lleva llegar a eso desde el punto de vista artístico. Es algo que se nota y se ve en la producción que hay detrás. Las personas que ven el trabajo y nos pueden seguir en las funciones, también lo ven. Y eso hace que se despierten otros intereses por el trabajo artístico del grupo. A nosotros por supuesto que nos gusta y es un propósito que tenemos. La intención es siempre seguir progresando, proyectando en materia de danza y música, y poder seguir trabajando con esto que tanto nos gusta.

