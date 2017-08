Con Ángela Álves, previo a su presentación de mañana en el Ciclo Beto Satragni

“No vamos a hacer versiones de Beto: vamos a dedicarle nuestra música”

El Ciclo de Música Beto Satragni comienza este miércoles, a las 20:30 hrs. en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo. La apertura estará a cargo de Ángela Alves y La Andunda, una compositora del candombe-canción acompañada de una banda que fusiona al género con el jazz y los tiempos irregulares.

Ángela Alves y su banda llegan al Politeama con ‘Candombes y otras yerbas’, un espectáculo que desde su presentación en el Auditorio Nacional del SODRE-Sala Hugo Balso, recorrió varias salas de Montevideo como la Zitarrosa y la Camacuá. Es la primera vez que vienen a la ciudad y tienen mucha expectativa y alegría por pertenecer al Ciclo de Música Beto Satragni. HOY CANELONES habló con Alves sobre el espectáculo del miércoles, la influencia de Beto Satragni en La Andunda y le lugar de la mujer en el candombe canción.

¿Qué tan importante es la música de Beto Satragni para usted y para su banda?

El factor común es el candombe, pero la banda tiene un sello y un estilo muy particular. El encuentro con la música de Beto fue muy emotivo. Tuve la gran fortuna de asistir a uno de los últimos shows que hizo en la Sala Zitarrosa. Lo recuerdo como un hombre humilde y un gran músico. Cuando lo vi en ese momento pensé: cuántos músicos pasan sin el conocimiento de la gran masa de gente y cuán necesario es difundir la música, mantener presente en la memoria a personas que contribuyeron con la música. Desde ese lugar, es un gran orgullo ser parte de este espectáculo. No vamos a hacer versiones de Beto: vamos a dedicarle nuestra música.

¿Conoce la obra de él desde esas últimas épocas?

Sí. Uruguay se caracteriza por estar lleno de músicos. Algunos de ellos no están dentro de nuestro universo, pero cuando en algún momento se cruzan, se le da la oportunidad de descubrirlos y desarrollar su música. Verlo a él en vivo y conocer su música fue un orgullo.

¿Además de los encuentros en vivo, Ángela Alvez y La Andunda tiene algún material de difusión?

La idea es pasar a la etapa del disco año que viene. La banda tiene dos años y siempre hay un tiempo previo para salir y dar a conocer las canciones. Después viene la parte del disco, de la concreción de algo que ya viene caminando.

Entre otras razones, pensaron en usted para este ciclo porque es una referente en el candombe. ¿Cómo ve los espacios para la mujer cantante en el candombe?

Hay muchas mujeres que cantan candombe, pero somos pocas las que estamos en las canchas. Eso ya habla un poco de la realidad. Hay mujeres referentes que, creo, deberían estar cantando más, por trayectoria y porque lo hacen muy bien. El candombe es un género de raíz y tiene una presencia fuerte en las calles, pero en formato canción, increíblemente, no tiene tanta presencia. Hay que hacer, entonces, una lucha doble: con la música, que no se le da mucha difusión, y con la mujer. Estar al frente de una banda tiene un peso bastante grande y es una responsabilidad tremenda. Si bien tengo la gran fortuna de contar con un arreglador musical de lo que compongo para la banda, estar al frente quizá pese el doble, porque el medio todavía no le da a la mujer todo el espacio que tiene que tener. Pero esperamos avanzar en eso y que la presencia y la contribución de lo que hacemos en la música esté a favor para la gente que viene después.

Sobre La Andunda Integrantes: Ángela Alves (voz y marimba), Darwin Silva (piano), Andrea Facciolo (bajo), Martín Garré (batería), Karen Martínez (clarinete), Inés Dabarca (flauta), Alejandro Focco (tambor piano), Fabián Silva (tambor repique) y Tabaré Pintos (tambor chico). El grupo nace en abril del 2015, creado por Ángela Alves como parte de una inquietud de mostrar temas de su autoría en su etapa solista. La búsqueda se orienta a mostrar una forma de hacer candombe con estilo muy personal, a partir de un universo propio de sonoridades y experiencias pero sin dejar de lado aquellos trazos que hacen a la raíz e identidad de este género. Los arreglos musicales son de Darwin Silva y la pléyade de artistas que la acompañan, cada uno con su trayectoria en la música, enriquece esta propuesta que se llama ‘Candombes y otras yerbas’ y se compone de variaciones rítmicas dentro de la familia del candombe. En base a Radio Camacuá

F.G.