El poeta Martín Palacio Gamboa presenta esta noche su libro ‘Psikodalia’ en Montevideo

El nuevo libro del poeta, músico y docente Martín Palacio Gamboa se presenta esta noche, a las 20 hrs., en el Salón Cassinoni de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Avenida Uruguay 1695, Montevideo).

Incansable hacedor de universos poéticos, como poeta, músico y cantautor, Martín Palacio Gamboa (Montevideo, 1977) es también un avezado investigador de las obras de una serie de creadores ignorados por el canon (Clemente Padín, Federico Ferrando, Carlos Molina, entre otros), que en los últimos años han visto la luz, bajo la forma de libros, en diversas editoriales. Su nueva obra, ‘Psikodalia’, es un conjunto bilingüe de poemas escritos originalmente en lengua ladina o sefaradí.

Unas horas antes de la presentación oficial del libro, HOY CANELONES dialogó con Palacio Gamboa sobre este libro particular, dentro de su obra y en los parámetros que rigen la poesía editada en nuestro país.

¿Qué encontrará el lector en las páginas de ‘Psikodalia’?

Encontrará un conjunto de 23 poemas de temática erótico-amorosa escritos en lengua ladina. Como se sabe, el ladino es el nombre que se le da al idioma hablado por las comunidades judías que vivieron en la península ibérica hasta 1492, y a quienes se les conoce como sefaradíes. Aunque procedente del castellano medieval, presenta rasgos en diferentes proporciones de otras lenguas peninsulares y mediterráneas. Contiene aportes del hebreo y el árabe, e incluso presenta influencias del turco y el griego. En Uruguay, varias canciones en ladino fueron interpretadas por Ethel Afamado, Washington Carrasco y Cristina Fernández, así como por el gran Eduardo Darnauchans.

¿Cómo dialogan la lengua ladina con el español?

El idioma que los sefaradíes llevaron consigo en el momento de su expulsión por orden de los Reyes Católicos fue la lengua que en aquel momento predominaba en la Península, el castellano medieval popular. Es lo que se conoce como el español preclásico. Como efecto de la salida de España (o Sefarad, en hebreo), los judíos lograron mantener, aparte de los fonemas medievales y ciertos rasgos morfosintácticos, un léxico medieval inexistente hoy en el español moderno. Eso no ha impedido que la lengua siguiera desarrollándose y que fuera incorporando aportes lexicales con el pasar del tiempo.

¿Cómo inscribiría a este libro dentro de su producción poética?

Escribir ‘Psikodalia’ ha sido el pago de una deuda con una vasta tradición literaria que hunde sus raíces en la alta Edad Media. Porque al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido tocado alguna vez por los viejos romances o las cantigas y jarchas de los pueblos semitas que se asentaron en la península ibérica? Pero también ha sido el pago de una deuda con una parte de mi historia: la que corresponde a la infancia transcurrida en el Barrio Nasser, allá en el Chuy, y la que corresponde a Recife. En ambos puntos, tan distantes y tan distintos, me encontré (fuera del árabe y el portugués) con una lengua paralela al castellano de gran musicalidad y de resonancias atemporales. El ladino, signo de una diáspora que parece no terminar jamás, es la verbalización de una errancia ontológica. Los judíos sefaradíes son su representación sociohistórica más patente, aunque hoy podría ser perfectamente la de cualquiera de nosotros. La errancia es la ausencia de paradero y vínculo, es poner en llaga viva la incompletud que nos constituye. Sobre eso habla ‘Psikodalia’, y lo hace a través de un conjunto de poemas erótico-amorosos, prologado con gran fineza por mi admirado Daniel Freidemberg.

¿En qué consistirá la presentación de esta noche?

La presentación consistirá en un breve mano a mano con Carlos Aprea, poeta y editor a cargo del sello Pixel (La Plata, Argentina), y con la poeta Melisa Machado. A modo de cierre, habrá una lectura. También contaremos con algunos ejemplares para quien esté interesado en adquirirlo, ya que es una tirada relativamente corta por su condición de trabajo artesanal.

Viviana Negredo