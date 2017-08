Con el cantautor Fer Costa, previo a su debut en el Complejo Cultural Politeama

“Un artista puede adaptarse, siempre que mantenga su esencia”

Fernando Costa tocará por primera vez con su banda este sábado, a las 20:30 hrs., en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo. Sin embargo, mucha gente ya vio a Costa cantar, ya que su tema ‘Tu plan’ tiene más de 100.000 reproducciones en YouTube.

Fer Costa es oriundo de la ciudad de Santa Rosa y tiene 23 años. A los quince días que editó ‘Te pido’, su primer sencillo, las radios empezaron a pasar su música y los medios lo llamaron para difundir su propuesta. El show de este sábado tendrá, además, un lado solidario, ya que todo lo recaudado irá destinado a Silvana Clavijo, que necesita una endoprótesis de húmero debido a una patología ósea. HOY CANELONES conversó con Costa sobre el show en el Politeama y del cambio que tuvo en su música, que pasó de las canciones acústicas a la cumbia pop.

¿Qué propone el recital del sábado?

El sábado es el debut oficial con toda la banda. Yo venía tocando desde hace un tiempo pero en un formato acústico y un poco más melódico. Actuaba solo, en restoranes y comidas familiares. Pero este es mi debut con banda y forma parte de mi lanzamiento en un nuevo género. Vamos a estrenar nuestros temas, a cantar algunos covers de cumbia pop y tenemos un espacio en el medio del show donde haremos algunos temas acústicos. De esa manera, ofreceremos diferentes momentos para los gustos del público.

Además, tenés la oportunidad de ayudar con tu música…

Sí. La propuesta nació de parte de Silvana, que se debe realizar una prótesis de húmero. Esto le lleva un costo y una rehabilitación y se hicieron diferentes movidas para financiarlo. Me gustó la propuesta y le dije que podíamos preparar todo para el debut oficial de la banda y que todo el dinero que se genere quedara a favor de ella.

Si bien la banda no ha tocado en público ya tiene su público en las redes sociales…

Sí. La evolución a otro estilo musical fue por la necesidad de encontrar lugares dónde moverme en la música, y apunta a algo un poco más comercial pero sin perder la esencia. Creo que un artista puede adaptarse al estilo que quiera, siempre que mantenga su esencia. Intento mantener mi estilo, cuidar las letras y dejar un mensaje. El primer tema que saqué es un remix de un tema que tenía en un formato pop rock, y con él se dio la transición que buscaba.

¿La difusión de tus temas va solo por las redes sociales, o también pensás en un disco?

Tengo un disco en mente, pero en principio voy sacando los temas como sencillos. El disco está en la cabeza de todo músico, por lo menos en todo el que quiera tener su carrera a largo plazo. De niño siempre soñé con cantar, y hoy estoy todo el tiempo para esto. Trabajo dando clases de canto en una academia de Montevideo.

Enseguida que salieron tus temas te llamaron para difundir tu propuesta. ¿Te han llamado para tocar?

Sí. Empezamos a agendar cumpleaños de quince sobre todo, algo que nos gusta mucho por la adaptación del formato de lo que estamos haciendo. Pensamos tocar en boliches también y tenemos un show preparado para eso, pero ahí se pierde la parte acústica e íntima. Tenemos un cumpleaños agendado para setiembre y estamos con la agenda abierta.

Hablábamos un poco de la esencia de cada artista. ¿Cómo definirías la tuya?

Creo que pasa por dejar una historia en cada letra. Por más que casi siempre hago temas sobre situaciones amorosas, intento dejar algún mensaje para que la persona que los escucha pueda sentirse identificada. También escribo otro tipo de letras que dejan otro mensaje, pero todavía no los he sacado. Los pienso más para el disco porque van por otros géneros. Me gusta mucho buscar el lado romántico. Las baladas fueron una gran influencia en mis comienzos. Ahora estoy haciendo cosas más movidas, sin perder la melodía.

Fernando Guerrero