INFORME ESPECIAL: Repercusiones por propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual

La propuesta y la reacción

En las últimas semanas, han sido numerosas las reacciones que se han dejado oír alrededor de la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria. En este INFORME ESPECIAL relevamos diversas voces alrededor del tema, procurando sumar nuevos elementos a la discusión de un tema de importancia para la sociedad.

La propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria, es una publicación realizada por la Asociación Civil Gurises Unidos (GU), en conjunto con el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CIEP) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU). El trabajo contiene propuestas teóricas y prácticas, con aspectos conceptuales y ejercicios para que los docentes puedan adecuar en sus clases.

Un aspecto que se aclara desde el comienzo, por parte de los autores, es que la guía no constituye un recetario con pasos a seguir, sino que el contenido debe ser adaptado según el territorio y realidad del entorno. De esta manera, en el prólogo se expresa que la propuesta didáctica “constituye un paso más en el proceso por el cual se busca que todos los actores en las instituciones educativas sean activos protagonistas en la inclusión de la educación sexual, acompañando a niñas y niños en sus procesos de crecimiento, desarrollo y aprendizaje”.

No obstante, una ola de opiniones disidentes se desató días después de la publicación. Quienes critican a la guía lo hacen porque entienden, por un lado, que la educación sexual debe realizarse en las familias y no llevarse al ámbito educativo. Entre esas voces, por ejemplo, se encuentra el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, quien en su espacio radial dijo que la guía deslegitima el rol de los padres en la crianza de sus hijos, además de instalar la “ideología de género” de forma autoritaria. Por otra parte, un conjunto de padres disconformes con la guía, formaron una Red de Padres Responsables. “Buscamos la posibilidad de que los padres puedan decidir sobre determinados temas y, si quieren, reservarse algunos para transmitírselos ellos mismos a sus hijos, del modo que parezca conveniente”, explicó a HOY CANELONES un integrante de la red que prefirió no dar su nombre.

Firmas

Por estos días, los padres están juntando firmas para entregar al CODICEN, en ejercicio de petición a la Constitución. El petitorio reclama que para que se pueda impartir educación sexual en Inicial y Primaria debe existir el consentimiento previo, informado y libre de los padres. “Para que el consentimiento sea informado, debe contar con la información previa: cuál es el material que van a utilizar, qué actividades se realizarán, qué formación específica tienen los docentes. Para que sea libre no se tiene que permitir solo una única opción, y es por eso que estamos trabajando en una propuesta alternativa”, sostuvo el padre consultado por este medio. Hasta el momento, el movimiento ha recolectado 5.000 firmas y piensan entregarlas cuando lleguen a las 10.000.

Moral personal

La Red de Padres Responsables reclama por el poder de elección de los padres sobre la educación sexual, porque entienden que esta disciplina es diferente a las demás especialidades que se dan en Primaria. “Consideramos que el comportamiento sexual es algo muy íntimo y se vincula con la moral personal. Es lógico que en ese ámbito los padres mantengamos un mayor cuidado respecto a nuestros hijo, porque somos encargados directos”, manifestó el integrante de la red. Tomando como premisa a la sexualidad vinculada a lo íntimo y privado de cada uno, la Red se apoya en el artículo 10 de la Constitución de la República, que sostiene que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”.

Matices

Robert Silva, consejero del CODICEN desde el año 2016, dijo a HOY CANELONES que este órgano no participó en la elaboración del manual y que cuando se generó “la cuestión pública en relación a la guía”, propuso en el CODICEN que el CIEP explicitara la situación, es decir, “cómo se trabajó en el tema y el proceso de publicación”. Señaló que en base a la petición, el CIEP llevó una resolución con el proceso legal explicitado, y estableció que está dispuesto a recibir sugerencias pertinentes. Silva considera que el manual tiene alguna frase que puede ser mal interpretada y que hay una actividad que es cuestionada. “La propuesta va a quedar sujeta a la lógica formación de los maestros, en la medida que se aplicará cuando corresponda. Yo invito a la gente a que presente las contribuciones formalmente y a partir de ahí avanzar”, destacó.

Otras voces

Otras críticas a la guía se centran en una de las actividades que aparece en el tercer apartado del libro. Es una actividad sugerida, al igual que las otras, para que los docentes adecuen según la clase y las necesidades pertinentes. La actividad número 10, bajo el nombre ‘Cosquillas abrazos y besos’, busca promover “una vivencia positiva del propio cuerpo, aprendiendo a distinguir las sensaciones placenteras de las displacenteras”. Para llevarla adelante, se organizaría el grupo en parejas y se propondría que experimenten el contacto con texturas y objetos, como por ejemplo sacarse las medias y tocar con los pies la alfombra, piedritas o los pies de los compañeros.

Otro ejercicio posible es hacer cosquillas en los pies, o dar un masaje en la espalda, brazos, y manos, acariciar el pelo de su compañero. Algunos medios de comunicación difundieron la actividad de forma aislada, y al ser compartida la noticia en redes sociales, llovieron comentarios sobre el tema: “Van a obligar a nuestros niños a que se toquen”; “De sexualidad no se debe hablar en la escuela, se enseña en las casas”, fueron algunas de las expresiones.

Habla un autor

Para la elaboración de este informe, buscamos la palabra de Enrique Cal, uno de los autores de la guía, que trabaja en Gurises Unidos. Cal se refirió a algunos ejemplos en relación a la actividad número 10. Sostuvo que cuando un niño de 1 o 2 años le pega a otro niño, los adultos tienen la reacción de decirle primero: ‘No fulanito, no se pega’, e inmediatamente agregar ‘Hay que cuidar al amiguito’. Muchas veces se le toma la mano al niño y se le dice: ‘Caricia’. En tal sentido, para Cal, “los adultos estamos siendo quienes promovemos el cuidado del cuerpo de los niños desde muy temprana edad, promoviendo también que el cuerpo sea un promotor de cuidados y afectos”. Se refirió a que estas acciones no solo se dan en los hogares, sino también en los centros de educación inicial cuando se generan estas conductas. “Eso no está siendo violatorio de su fuero íntimo. Hay una finalidad educativa en esa acción que se promueve”, reivindicó.

En relación a la actividad número 10, Cal enfatizó que se propone que el cuerpo puede ser reconocido como un lugar de disfrute, en el sentido de que le provoque a la persona una gratificación al recibir, por ejemplo, una caricia, un masaje capilar. “El masaje capilar que tanto se cuestiona es rascarle la cabeza al compañero”, apuntó.

Cal llevó el ejemplo a la educación física, “donde hay danzas y juegos en los que los chiquilines tienen contacto corporal, con masajes en la espalda, y eso no genera el oleaje que se ha dado por aparecer en un manual de educación sexual”. Enfatizó que desde el mundo de los adultos se están atribuyendo propiedades eróticas a conductas que no se viven así en la niñez. En definitiva, lo que se está sugiriendo a los docentes es que los niños participen en un juego con distintas consignas. Para Cal, es vital que los niños tengan la posibilidad de vivir esas situaciones, para que puedan diferenciar cuando viven situaciones que no son de su agrado.

“Muchas de la situaciones de violencia sexual y abuso, suceden cuando el niño no sabe diferenciar cuando está bien una situación permitida de una situación que no le gusta”, remarcó, al tiempo que sostuvo que la gran mayoría de las situaciones de abuso “suceden en el ámbito familiar, el que hoy se está pidiendo que sea reservorio de la educación sexual”.

Cal se refirió a que el docente hará de mediador entre la propuesta de la guía y el aula. “El docente será quien determine qué grado de profundidad va a tener la actividad, cómo adaptarla a la edad, según el conocimiento y los supuestos previos de los chiquilines, si hay necesidad de hacerlo o no, porque el docente puede ir dosificando la información ante las necesidades y demandas de los chiquilines, como cualquier otro contenido educativo”, detalló.

Un momento de la reciente marcha realizada por padres, que piden que la guía sea retirada de circulación y que se dé la opción de elegir el tipo de formación. Foto: el Observador.

“La educación sexual debe ser trabajada de forma transversal”

En conversación con HOY CANELONES, la educadora sexual y comunicadora Sabrina Martínez, opina que la educación sexual debe ser trabajada de forma transversal, tanto en Educación Inicial como en Primaria y Secundaria, partiendo de la base de que se trata de un derecho humano fundamental.

“Acceder a contenidos basados en el conocimiento científico colabora en una estrategia de salud sexual y de cuidados para toda la población”, señaló. En tal sentido, afirma que es importante que la educación sexual sea curricularizada en el marco de un trabajo sostenido durante la formación, “para que todas las personas puedan acceder a una información de calidad, basada en el conocimiento del propio cuerpo, la revisión de actitudes y en el trabajo transpersonal”.

Martínez se refirió a algunas de las críticas que se han desatado sobre la guía, que sostienen que la educación sexual quede únicamente relegada a los hogares y fuera del ámbito escolar. “Si la educación sexual queda únicamente en manos de los adultos que los cuidan, por un lado expone a los niños, ya que muchos adultos son criados y cuidados con personas que tienen prácticas abusivas”, manifestó. Además, valoró que si el conocimiento queda solo en manos de los padres o referentes, se genera un desequilibrio en el acceso a la información y en la educación como derecho humano. “De esta forma, queda librado a que la educación esté en manos de personas que tal vez no tuvieron una educación sexual”, dice. “Todo el tiempo los adultos estamos haciendo educación sexual, muchas veces desde el silencio, la represión. Muchas veces se sigue una educación sexual censurada, no habilitante, donde muchas personas construyen un relato de la sexualidad de otras personas a partir de su vivencia”, señaló.

Para la educadora, una buena educación sexual no está basada en normalizar conductas ni en adoctrinar a las personas “sino en habilitar el conocimiento del propio cuerpo como herramienta de transformación, pensando en una vinculación afectiva, erótica, emocional y social con las otras personas, que esté basada en la salud en todas sus dimensiones”. Sostiene que la educación sexual podría trabajarse desde cualquier contenido.

Martínez destaca que los estudios de la sexualidad cumplen con una construcción basada en los aprendizajes y en los aportes conceptuales que hacen diferentes disciplinas. “Pensar la sexualidad es pensarlo desde la dimensión biológica, psicológica, social, legal, comunicacional, antropológica e histórica”, dice.

Sobre la Red de Padres Responsables, que buscan que haya un consentimiento informado antes de la educación sexual, dijo que el consentimiento implicaría dejar aparte las necesidades que tiene el niño, que muchas veces no son reflejadas por el adulto. “Es un fiel reflejo de la mala educación que han tenido los adultos, con el miedo de que brindar información sobre educación sexual podría ser un incentivo a adelantar las prácticas sexuales o incestuosas, lo que no hace más que reflejar los miedos que tenemos los adultos en base a la educación sexual que hemos tenido, que ha sido represiva”, manifestó.

El potencial de que la educación sexual se haga en la escuela, es que el maestro es un gran detector y puede estar alerta a conductas que pueden significar signos de abuso sexual, un acto de violencia o exposición. Con esto se podrían generar estrategias de derivación o apoyo psicosocial que colaboren para darle respuestas en lo que les pasa”, sostuvo.

Por último, Martínez señaló que “el maestro es una persona significativa para el desarrollo emocional, actitudinal y cognitivo del niño, y sin duda el más importante y estructurante de su vida va a ser el padre, madre o referente que lo cuide. La escuela siempre ha estado abierta como comunidad educativa, para construir lazos y fortalecer, igualar, brindar una educación de calidad para todas las personas sin importar la formación previa en educación sexual”. Y añadió: “La guía no pasa por encima de eso. Todo el tiempo articula la importancia y presencia de familias. Quienes trabajamos con niños y niñas vemos cómo habitualmente son los padres (no reflejados en este movimiento), los que piden una ayuda para manejar el tema”.

“¿Dónde están los airados defensores de la laicidad?”

En un texto publicado en su blog amicus-sponsi.blogspot.com.uy, el obispo de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti, planteó su postura sobre la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria. En un pasaje del texto, el obispo se realiza varias preguntas: “¿Está excluido educar aceptando el sexo de varón y mujer, preparando para el matrimonio y la familia estable? ¿Se puede educar hablando de castidad? ¿Se puede incluir en la educación que muchos creen que somos creados por Dios y que de aquí viene un sentido del ser humano, incluida su dimensión sexual y afectiva? ¿O sólo cabe imponer la ideología de género y la destrucción de toda otra visión de la vida?”. Y a continuación, en directa referencia a la propuesta didáctica expresa: “Se le llama ‘propuesta’. Aparentemente no se impone. Además, se ha hablado de un consenso… Es decir el consenso de los autores. Se le añade ‘didáctica’, como si se tratase solo de algunos consejos tácticos, cuando en ella se impone teórica y prácticamente de un plan para una determinada concepción de la vida de los niños (ya sé que ahora hay que decir cada vez los niños y las niñas)”.

En otro pasaje de su post, el obispo de Canelones se refiere a la discusión de la laicidad de la educación, en referencia directa al episodio ocurrido algunas semanas atrás en el Liceo N° 1 de Salto, cuando la directora del centro educativo fue separada del cargo a raíz de una ‘jornada en contra del aborto y los métodos anticonceptivos’. Afirma Sanguinetti: “Si no fuera tremendo el asunto, causaría risa que se separe del cargo a una directora y salgan a vociferar los defensores de la laicidad porque esa directora permitió que unas madres dirigieran un taller (para alumnos de los últimos años de Bachillerato) que mostrara que en el caso del aborto se mata un niño y, sin embargo, cuando se somete a los niños a juegos sobre su cuerpo, sin su permiso y sin permiso de los padres, cuando se les hace dudar de su identidad sexual, cuando se les impone toda una ideología que es totalizante como una religión, entonces no pasa nada”. Y se pregunta a continuación: “¿Dónde están los airados defensores de la laicidad? ¿Cuándo un clérigo visita una escuela y puede ser que lo vean los alumnos? ¿Quizás esa imagen les transforme la cabeza? Y sobre este masivo adoctrinamiento imposibilitando desarrollarse pacíficamente según su corporeidad, de acuerdo con la cultura de sus padres, haciéndose algunas preguntas morales que en esta casi amoralidad no existen. Preparándose mejor para un matrimonio y familia más estables, que toda la ciencia prueba que es en sí misma –por supuesto depende de las personas– el mejor ambiente para procrear y educar. ¿Ni siquiera una miradita a ese proyecto? Y el ocultamiento de toda concepción religiosa del hombre, varón y mujer, y de su corporeidad, su capacidad sexual, su posibilidad de amar responsablemente, ¿no es una violación de la apertura a la realidad, incluida las creencias?”.

Elisa Romego

Fernando Guerrero