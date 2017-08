Con Verónica Mato, previo a la presentación de ‘Yo cual Delmira’ en la ciudad de Canelones

“La obra genera una inquietud en el público”

La obra teatral ‘Yo cual Delmira’ permite analizar la vida y obra de la poeta uruguaya Delmira Agustini (1886-1914) desde una perspectiva actual. No reconstruye toda su biografía pero sí invoca algunos de los momentos de su vida, como su casamiento, su divorcio y su muerte. Delmira Agustini fue asesinada por su ex-marido, quien luego se suicidó.

El espectáculo, que se presenta mañana, viernes 18, a las 20.30 hrs. en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo, habla también de su obra y de cómo esta trasciende fronteras y líneas temporales.

La actriz, dramaturga y directora Verónica Mato es la encargada de darle vida a una mujer actual que sufre las vicisitudes de Agustini y que busca una manera de liberarse. HOY CANELONES habló con Mato sobre la construcción del personaje y las repercusiones que la obra ha tenido a nivel nacional e internacional.

¿Qué propone ‘Yo cual Delmira’?

Trabajamos a partir de textos y de cartas íntimas de Delmira Agustini, pero partimos de una visión actual. No es una reconstrucción de época, sino que tomamos a Delmira como artista y como mujer, desde lo contemporáneo. La obra plantea una situación que fue vivida por Delmira: ella fue una de las primeras mujeres que se divorció en Uruguay y tratamos cómo fue el vínculo con su marido. Partimos de que las que trabajamos en esa obra somos mujeres vivas, que planteamos la posibilidad de decir adiós. Traemos a la memoria el asesinato de Delmira. Su ex-marido la asesina porque ella decide divorciarse.

¿La elección de no hacer una obra histórica se toma porque la situación de Delmira sigue pasando y porque lo que ella escribió trasciende a una época determinada?

Sí. Buscamos esas conexiones. Las situaciones de violencia o de no aceptación se siguen dando. A su vez, la obra nos permitió que se conozca la figura de la poetisa y de sus textos. Siempre que hacemos funciones la gente nos pregunta por la artista, quieren leerla, conocerla un poco más.

Presentaron la obra en varios países de América Latina y se van a Europa. ¿Se conoce la obra de Delmira Agustini en el exterior?

En Argentina un poco, pero no es muy conocida en el exterior. Desde algún lugar, esta obra sirvió para generar curiosidad sobre su literatura. En varios países, el público se acerca luego de la función y me pregunta dónde pueden buscar poemas de ella. Incluso me pasó con una colectividad uruguaya que estaba en Chile. Genera una inquietud en el público y creo que eso es algo muy bueno.

En alguna de sus declaraciones, usted dijo que esta es una obra de actriz más que de dramaturga. ¿Por qué lo ve de ese modo?

Tiene que ver con el proceso de trabajo que se realizó para llevar a cabo el texto. El texto se fue creando a partir de la actuación, en los ensayos. Para esta obra yo soy la actriz y además la dramaturga. Trabajé en conjunto con una directora, yo hice la dirección general y ella me dio disparadores como actriz para generar el texto. Luego lo escribí, pero el motor fue la actuación. Allí se generó el personaje, la puesta en escena y otro montón de cosas.

¿Esta construcción desde la actuación es un método al que recure seguido o se dio puntualmente para ‘Yo cual Delmira’?

Es la primera obra en la que aplicó eta construcción. Trato de generarme procedimientos distintos y venía de un proceso de dramaturgia más largo y con ‘Yo cual Delmira’ decidí hacer un proceso más corto e intensivo. Próximamente voy a entrar en un proyecto y voy a tomar esta metodología que me resultó muy atractiva. Soy gestora cultural y eso me permite pensar el proyecto en sí mismo, su procedimiento y el cómo quiero desarrollarme.

¿La obra tuvo alguna resignificación desde que empezó a recorrer los escenarios?

En cuanto a la recepción del público, al principio era aceptada más que nada por mujeres. Con el paso del tiempo, también tiene receptividad por parte de los varones. Se ha vuelto una propuesta para todas y todos. Desde la actuación, cambiaron algunas cosas pequeñas, que adapto en algunos países. Además, creo que el espectáculo mejoró, porque como actriz siempre una se va nutriendo de cosas entre espectáculo y espectáculo. El estar en otros países y cruzarse con otras miradas ayuda al crecimiento.

Después del Politeama se van para Europa…

Sí. El 22 de agosto nos vamos para España. Tenemos funciones en ese país y en Alemania. Antes estuvimos en México, Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Por el dispositivo que tiene, hemos tenido la oportunidad de viajar mucho. La hicimos en Montevideo y en el interior del país también.

Fernando Guerrero

Amor

Lo soñé impetuoso, formidable y ardiente;

hablaba el impreciso lenguaje del torrente;

era un mar desbordado de locura y de fuego,

rodando por la vida como un eterno riego.

Luego soñélo triste, como un gran sol poniente

que dobla ante la noche la cabeza de fuego;

después rió, y en su boca tan tierna como un ruego,

soñaba sus cristales el alma de la fuente.

Y hoy sueño que es vibrante y suave y riente y triste,

que todas las tinieblas y todo el iris viste,

que, frágil como un ídolo y eterno como Dios,

sobre la vida toda su majestad levanta:

y el beso cae ardiendo a perfumar su planta

en una flor de fuego deshojada por dos….

Delmira Agustini