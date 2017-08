Con Guadalupe Romero y Laura Correa, previo a la presentación de ‘Interior’ en Sala Zitarrosa

Laura Correa y Guadalupe Romero llegan este sábado, a las 21 hrs., a la Sala Zitarrosa. Las dos cantantes vienen desde el interior y con el nombre del espectáculo decidieron rendirle honor a su lugar de origen. Con el show quieren, además, reivindicar el papel de la mujer en el folclore, el de su esencia y su forma.

El show tendrá tres invitadas que reforzarán esa impronta femenina: Cecilia Machado, Catherine Vergnes y Jimena Porcile. Las entradas están a la venta a 300 pesos en boletería de la sala, en Tickantel y en las redes de cobranza Abitab y Redpagos. HOY CANELONES habló con Guadalupe Romero y con Laura Correa sobre el espectáculo del sábado, el vínculo entre ambas y la realidad de los músicos del interior del país.

¿Cómo será la dinámica de ‘Interior’?

Guadalupe: Laura trae a toda su banda y presenta su disco ‘Atrás del mundo’. Por mi parte, voy a presentar un espectáculo con canciones nuevas, un prelanzamiento de mi segundo disco. En algunos momentos de la noche, presentaremos canciones juntas también.

Laura: Es un espectáculo entre gente amiga, que venimos preparando con mucha atención y cariño. Plasmaremos canciones inéditas, algo un poco arriesgado pero hecho de la mejor forma posible.

Cada una está trabajando en un disco propio. ¿En qué etapa se encuentran esos discos?

G: Con mi segundo disco estamos en la etapa de producción de las canciones. Al disco todavía le falta un tironcito pero me animé a presentar las canciones en esta fecha para ver cómo rinden delante del público, y que la gente se entere un poco de lo nuevo que estoy haciendo.

L: ‘Atrás del Mundo’ está en su etapa de masterización. El año pasado presentamos gran parte de las canciones en la Sala Zitarrosa, luego surgieron nuevas músicas que se acoplaron al disco. En esta fecha, vamos a poder mostrar esas nuevas canciones. La gran mayoría de los temas del disco se repitieron en varios escenarios, pero son muy recientes y necesitan mucho camino por andar.

Una del as banderas de este show es la reivindicación de la mujer… ¿La necesidad de reivindicar lo femenino es algo que pasa más en el folclore que en otros géneros o se da en toda la música por igual?

G: El tema de la música con la mujer es algo histórico. Tanto a nivel nacional como internacional veo que el camino se hace más engorroso. El folclore es un género donde predomina el sexo masculino. Cuando aparece una mujer se rompen un poco los esquemas, por la impronta, por su forma, su esencia. La mujer tiene una magia diferente y le da otro gustito al folclore.

¿Cómo conoció cada una la música se la otra?

G: Nos conocíamos por las redes sociales y nos cruzábamos en el festival de Folclore de Durazno. Laura presentó el disco, yo la fui a ver y me encantó. Después me invitó a hacer este show compartido y me pareció lindo poder invitar a algunas amigas más también, y que el leitmotiv del espectáculo sea la reivindicación de la mujer en el folclore.

L: Vi tocar a Guadalupe en el Festival de Durazno, cuando ganó el premio revelación. En ese año, recuerdo que yo también concursaba, ahí nos conocimos y hablamos un rato. Pasó mucho tiempo para encontramos nuevamente, hasta que nos vimos en la Sala Zitarrosa el año pasado. Ahí ya hablamos de que sería interesante hacer lago juntas… quedó la idea. Después la llamé y se lo propuse, aceptó y ahora estamos a una semana de que se lleva acabo algo que, de cierta forma, ideamos en algún momento al verla cantar yo a ella o ella a mí. Inconscientemente pensábamos hacer algo juntas algún día, y ahora se concretó.

¿Qué tan difícil es tener un proyecto musical en el interior del país?

L: Yo estoy a poco más de 400 kilómetros de Montevideo, el centro donde generalmente está la mayor cantidad de músicos peleándola por mostrar su trabajo. No percibo una variante que me haga pensar que fue más difícil por estar en Cerro Largo. Obviamente hay cosas que son diferentes, por el hecho de que quieras ir, por ejemplo, a un festival y por estar a una distancia significativa de ciertos lugares a veces se hace más costoso. Pero a pesar de estar lejos, he tenido la oportunidad de poder mostrar mi música. Es posible hacerlo, al tener determinación, fuerza y ganas. Estar cerca de Brasil me ameritó conocer un poco más de la cultura de ese país, valerme de los músicos que me acompañan durante mucho tiempo y poder recorrer toda la parte de Rio Grande del Sur.

G: Vivir en Canelones es una bendición y una dicotomía. En la ciudad de Canelones tenés el campo a unas cuadras y a la capital a cuarenta minutos. Es genial ya desde la creación de las canciones. En cuanto a las posibilidades, las hay. Tienen que ver con el empeño, el poner ganas, ser organizado y asertivo.

¿Qué ven en común en la música de cada una?

L: Creo que está el intentar algo diferente, de incursionar por otros lados y ponerle un sello muy nuestro. En mi música se ve reflejada una impronta brasileña por el hecho que toco con músicos de ese país, que tienen sus cualidades tocando. Ella tiene músicos que se puede percibir que son de Montevideo, porque el estilo es otro. Tratamos de ser contemporáneos, adaptarnos a las cosas que cambian y animarnos a presentar canciones que la gente no sabe que existen, a subirnos a un escenario como el de la Sala Zitarrosa, uno de los más importantes de nuestro país, para presentar canciones nuestras.

G: Cuando vi a Laura el año pasado me sentí bastante identificada, ya desde que entró y la vi con un vestido y tacos. Tenía esa cosa de romper los esquemas ya desde la vestimenta. Y con la música también me sentí muy en sintonía con lo que hacía ella.

