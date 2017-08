Liverpool rompe el silencio

Uno de los equipos que bien se puede decir que ha trabajado en silencio en lo previo a la competencia, es Liverpool Centro Deportivo Social. HOY CANELONES buscó conocer cómo llega la escuadra negriazul al comienzo del Apertura y, para ello, dialogó con el entrenador Diego Monserrat.

“Empezamos la temporada con la mira de colgar los zapatos y los guantes antes de que te pique el bichito y te dominen las ganas. Jugar no lo tengo como objetivo. En la actualidad estoy abocado al trabajo de entrenador y ello lleva mucho tiempo. No podés distraerte”, nos dijo al principio. En ese sentido, recordó que en otra etapa cumplió la doble función: “Si bien en la misma tuvimos determinado suceso, reconocemos que no es lo ideal”.

El retorno a sus orígenes

La vuelta al club donde se formó y tiene sus sentimientos se da en este 2017. Sobre el particular, señaló que “a nadie escapa que mis sentimientos por la camiseta de Liverpool están latentes. Cuando me tocó salir de la institución defendí mi profesión como correspondía. Hoy es un orgullo volver al club y procurar devolverle mucho de lo que me dio. Nunca olvidaré que llegue a Liverpool de la mano de mi padre, por ello digo que lo que tenemos hoy es mucho compromiso. Lo fundamental es trabajar y, por suerte, lo estamos haciendo bastante bien”.

La conformación del plantel

En referencia a lo que mostrará el plantel en esta temporada, el entrenador manifestó que se buscó conformar el mismo con jugadores “que tengan por lo menos un pasaje anterior en el club, que puedan sentir la camiseta. Y si estuvieron en momentos exitosos, mejor. En gran parte, lo hemos conseguido y pienso que entre ellos se han dado manija para jugar nuevamente con la negriazul. Sabemos que se han bajado bastante en algunos casos de lo económico para defender la institución que quieren”.

Consultado sobre si hay algunos que lleguen de otras instituciones, Monserrat dijo que “son contados los que no han tenido un pasado en Liverpool, pero llegan con el compromiso igual que todos los demás”.

Con respecto a jugadores que han pegado la vuelta, destacó a Ricardo Martínez, Vladimir Posse, “los tres hermanos Banuchi están, otro que retornó fue Víctor Baz, continúa Rodrigo Prato y otro que volvió, que ya es conocido, es Gonzalo Butti. La meta es conformar un equipo competitivo buscando llegar hasta el final con la chance de lograr el título”.

Consultado por algún nombre que no tenga referencia en el medio y juegue esta temporada, mencionó la presencia del floridense Manuel Argul. “Es un delantero con muy buenas condiciones. Lo conocemos, dado que me tocó enfrentarlo la pasada temporada cuando jugué en la Liga de Florida. Me gustó su desempeño y, además, llega precedido de antecedentes como muy buena persona. Se ha integrado muy bien al grupo y tiene la meta de forjarse un espacio dentro del fútbol”.

Quisimos saber quién tiene la prioridad para defender el arco. Ante ello, acotó que por el momento se puede decir que la “prioridad la tiene Mauricio Fernández, sigue en orden Nahuel Pérez y dos chicos de Formativas que están trabajando con nosotros. Mauricio tuvo una seria lesión el pasado año pero por suerte está recuperado y con muchas ganas. Se puede decir que es a uno de los que le ha venido bien el aplazamiento del comienzo para llegar en mejor forma”.

Una pregunta que no podía faltar era sobre los aportes que pueda dar la categoría Sub 20, que no tuvo un desempeño acorde a los antecedentes del club en las categorías menores. Diego respondió que siempre están mirando los jugadores jóvenes. “Nuestra labor es generar el espacio para que esos jóvenes sientan que pueden tener cabida en el plantel. No nos fue bien en la categoría, pero por ello no debemos descuidarnos. Siempre alguno está para ser ascendido y por este motivo es que no se ha conformado un plantel tan amplio. Siempre hay que mirar lo que tenemos en casa, se evaluarán y los que tengan más condiciones jugarán más allá de la edad que marque la cédula de identidad”.

Ricardo está cero kilómetro

Un goleador que retorna a su club, estuvo inactivo las últimas temporadas y seguramente para más de uno no jugaba más. Diego al referirse a él dijo que está cero kilómetro. “No vamos a decir que igual que cuando tenía veinte años. Cuando hablé con él manifestó que tenía muchas ganas. Yo pensé que las mismas serían más paulatinas, teniendo una cuenta una lesión que había tenido. Pero nos dijo que quería salir goleador, ser el mejor y ser campeón. Quiérase o no, ello es el contagio que necesitamos para los más jóvenes. Si los más viejos son los que más cinchan del carro, lo demás no tienen otra que subirse”.

Si el Apertura hubiera comenzado ayer, destacó que no tenían problemas: “Estamos bien y con muchas ganas de jugar por los puntos, pero se corrió una semana más. Cada uno lo deberá aprovechar. En nuestro caso sabemos que hay cosas para repasar y corregir”.

Había corrido el rumor de la posibilidad de que llegara a Liverpool un jugador bastante veterano, que en su momento fue compañero de Diego en el fútbol profesional. Nos referimos al ‘Nano’ Bazzano. En cuanto al tema, Diego dijo que se habló “lo mismo que con otro jugador coterráneo del ‘Nano’, más que en lo futbolístico por lo que pueden aportar en lo humano, pero se debía hilar muy fino y por el momento seguimos con la misma relación de siempre y las puertas abiertas, por supuesto. En lo personal me encantaría que estuvieran en el grupo que yo dirijo, pero no se trata solo de amistad”.

De los encuentros amistosos que Liverpool ha jugado, destacó dos enfrentamientos con Aguas Corrientes y Cerrillos. “Fuimos a jugar con la tercera división de Wanderers, entrenamos con Santa Rosa. Para el fin de semana (por el anterior) tenemos encuentros con Progreso y la tercera división de Fénix”, manifestó.

El sistema propio o dependiendo del rival

En ese aspecto, Monserrat fue claro: “Primero pienso en qué debe hacer mi equipo, tengo que ver lo mejor que yo tengo para enfrentar determinada situación. La información actualmente está a la orden del día. Es fácil saber de los contrarios como ellos conocer lo de nosotros. La idea es que Liverpool sea protagonista juegue donde juegue. Lógicamente que esto no quiere decir que no se tomen recaudos de algunas cosas, por ello estamos ansiosos por jugar por las que duelen para ver cómo aplicamos todo lo que se ha trabajado en lo previo. El fútbol es muy resultadista: se puede trabajar muy bien pero si los resultados no acompañan, sobre todo en Primera División, que le decimos a los dirigentes que son los que mantienen al club. Tampoco por ello acepto que los puntos se tomen de vida o muerte, hay que ser consciente y estar preparados”.

El instructor

A nadie escapa la participación de Diego Monserrat en el fútbol playa. Ello lo llevó a estar como instructor. Consultado por el tema informó que sigue estando en esa función. “Tanto en FIFA como en la CONMEBOL, son eventos muy puntuales. Te convocan para dar alguna charla o un curso… hoy día lo sigo un poco a lo lejos. En Uruguay se hace difícil, dado que el círculo es muy cerrado y tener cierta participación es complicado. Pero sigo expectante porque fue un deporte que me dio mucho y al que también debo devolverle algo”.

Omar Sosa