Con Juan Tocci, previo al taller de dirección teatral que brindará en el Complejo Cultural Politeama

“El teatro vive en todo Uruguay”

Juan Tocci recorrió el país con las últimas dos obras que le tocó dirigir: ‘Marx in Soho’, de Howard Zinn, y ‘Julius: Reportaje al Píe del Patíbulo’, de Julius Fučík. Ambas le sirvieron para conocer la realidad del teatro y su gente en el interior del país. El director quedó maravillado con el nivel y la participación que el teatro tiene en el interior, pero notó que las instancias de aprendizaje para los directores solo se daban en grandes escuelas de la capital del país.

Por este motivo, a Tocci se le ocurrió realizar un taller de dirección teatral, que comienza este miércoles en el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo y que colmó las expectativas de inscripciones. Juan Tocci habló con HOY CANELONES sobe la dinámica y los contenidos del taller, el rol de director en el teatro y su aprendizaje constante.

¿Por qué decidió realizar un taller de este tipo?

La idea del taller surgió hace un año atrás. Tras el análisis de la cantidad de cursos que se ofrecen para la gente de teatro, vi la necesidad de preparar un taller de dirección porque realmente no hay instancias de este tipo en el país. Solamente se estudia dirección en las escuelas grandes y en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD). Conversé este tema con el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), José Miguel Onaindia, y coincidimos en esa falta. Grupos de actuación hay a lo largo del país, pero talleres de dirección escénica no.

¿Cómo es la dinámica de este taller? ¿A quiénes está dirigido?

Antes que nada a directores, pero también a todos aquellos que están ligados al teatro. Preparé un programa que había dado en la Universidad de Buenos Aires hace cuatro años atrás. Le hice una adaptación a las necesidades y los requerimientos de Uruguay y a las personas a las que está dirigido. Los directores con experiencia participarán de una manera más activa, pero los demás también podrán empezar un camino de aprendizaje que puede resultar útil. El taller tiene una frecuencia de una vez por semana, durante ocho encuentros de dos horas cada encuentro.

¿Qué diferencia tiene este aprendizaje con las clases que se dan en escuelas como la EMAD?

Es una cuestión de mirada. Cuando doy un taller de actuación, que son los que fructifican por todos lados, la mirada es desde el punto de vista del actor. El teatro es muy complejo y en Él hay una mirada plástica, una lumínica, una espacial, una actoral y otra del director. El taller pretende ofrecer la estructura de la mirada del director, cómo él ve un texto teatral, un grupo de autores.

Las inscripciones ya terminaron y hubo un gran interés en participar…

Realmente estamos superados en la expectativa. Calculábamos diez personas y terminaron inscribiéndose veinte. Esto a mí me pone muy bien, me reconforta.

Hablábamos de las diferentes miradas… ¿Para llegar a la dirección es necesario tener una experiencia en otra área del teatro?

Es fundamental haber participado activamente desde la actuación. Esto no quiere decir que un mal actor no pueda llegar a ser un buen director. No se necesita ser un actor genio para ser un buen director pero sí se precisa haber experimentado desde la actuación, sino es imposible, no se entiende.

¿Cómo ve al interior del país en cuanto a infraestructura para poder dirigir, y para poder hacer teatro en general?

Las dos últimas obras que dirigí, ‘Marx in Soho’, un unipersonal con César Troncoso, que por Fondos Concursables recorrimos varios departamentos. Ahora estoy con otra nueva obra, también unipersonal con Iván Solarich, que se llama ‘Julius: Reportaje al Pie del Patíbulo’, con la que también estamos recorriendo todo Uruguay. Con las dos obras, me enfrenté a la realidad teatral del interior, y la vi muy rica. Hay una cantidad de gente que hace teatro, se esfuerza y hace cosas de muy buena calidad. La recepción es muy buena, hay teatros totalmente reciclados otros que son salones o casas de cultura, pero el teatro vive en todo Uruguay.

Un director de teatro, que además es profesor, me imagino que aprenderá todo el tiempo…

No terminás nunca de aprender. Me toca dirigir este taller, pero estoy seguro de que me iré enriquecido con conocimiento. Yo tengo una experiencia determinada y esos es lo que voy a tratar de trasmitir al grupo. Pero también voy a saber escuchar. Se dará un panorama general de la dirección teatral, no nos limitaremos en ninguna época y tomaremos diferentes ejemplos. La dinámica del grupo también va a encaminar el taller, un taller implica trabajo y ese trabajo va a hacer en conjunto.

Si tuviese que elegir algún director uruguayo referente, que de alguna manera lo haya formado…

Me interesa mucho María Dodera, por ejemplo. Sus propuestas realmente son interesantes y trabaja muy bien las puestas en escena.

De todas las artes

El taller de dirección de teatro que el Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo dará a partir del miércoles, forma parte de una apuesta a la formación integral artística que el complejo busca. “Tenemos las clases del Ballet del SODRE, y el año pasado tuvimos a la actriz Roxana Blanco con el taller de actuación”, sostuvo el director del Complejo Cultural, Leonel Dárdano, y agregó que este año se busca enriquecer la propuesta con rubros técnicos como la iluminación, el diseño y la dirección.

