Con el humorista Gonzalo Tanco, previo a la presentación de ‘De Barbas Tomar’ en el Eslabón

El stand up pega fuerte en Montevideo ya desde la década pasada. Se afianzó en la capital del país y ahora va por el interior, donde cada vez es más conocido y aplaudido. Según sus propios intérpretes, el género humorístico que implica a una persona de pie y una buena idea para comunicar, hoy está en su punto más alto.

Gonzalo Tanco, Germán Bernárdez y Andrés Bazzano comparten algo más que la barba y el gusto por el stand up. Son amigos y tienen una admiración mutua, la confianza que al mirar para el costado se encuentran con un gran talento al lado. Los tres se presentarán el sábado 12 de agosto, a las 20 hrs., en el Teatro Eslabón, e la ciudad de Canelones, con el show ‘De Barbas Tomar’.

Los interesados que quieran concurrir al show pueden reservar su entrada por el celular 099338647. Para conocer más sobre la propuesta, HOY CANELONES habló con Gonzalo Tanco, integrante del elenco de ‘De Barbas Tomar’, quien se refirió al vínculo con sus dos compañeros, los diferentes tipos de humor que cada uno hace y la situación actual del stand up en Uruguay.

¿Cómo es la dinámica del show? ¿Los tres comparten escenario o cada uno va por su parte?

En la primera parte estamos los tres juntos. Después, cada uno tiene su propio material de entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Al final, cerramos el show juntos también. Los tres tenemos diferentes tipos de humor. Germán hace un humor musical, con temas de actualidad; Andrés tiene un humor que hoy se conoce como inteligente, y maneja mucho el absurdo. Yo me baso más en el humor negro, de juego de palabras y de situación.

¿Cada vez es más común esta manera de hacer stand up, que involucra más de una persona en el escenario?

Se están armando varios elencos de stand up, sobre todo por afinidad. Lo que nos unió fue la amistad y la admiración de cada uno de nosotros. Decidimos juntarnos y armar nuestro propio espectáculo. Semana a semana nos presentamos en diferentes bares. Cada uno de nosotros tiene admiración por el trabajo del otro. Sé con quién estoy trabajando y que puedo ir al escenario de ojos cerrados, porque confío en el trabajo del otro.

El Eslabón es el primer teatro donde se presentan como grupo…

Sí. En Montevideo nos presentamos en boliches. Allí se usa mucho el ciclo rotativo, no hay tantos elencos. Pero ahora decidimos embarcarnos en este proyecto y queremos presentarlo, también, en alguna sala de Montevideo, para seguir el camino. Este es el primer teatro que hacemos como grupo, pero personalmente me presenté en el Eslabón el año pasado e hicimos tres fechas con diferentes chicos. Este año decidimos llevar este espectáculo.

Ya conocés, entonces, el Teatro y el público de Canelones…

Tienen un teatro y un público divino, la gente nos trata de maravilla. El público de Canelones es diferente al de Montevideo. El capitalino es un poco más frío porque tiene más contacto con el stand up, mientras que la gente de Canelones está conociendo el género.

¿Se manejan en otras áreas del humor además del stand up?

Sí. German este año trabaja como monitor de Murga Joven. Se encarga de revisar las propuestas de las murgas y darles su apoyo. Hace muchos años que está en el rubro. Además, hizo un curso con Germán Medina, un referente del stand up de Montevideo. Andrés y yo tenemos una formación autodidacta. Yo vengo del mundo del teatro, escribo hace más de seis años. Quería hacer humor y hace cinco años que estoy en esto. Es un camino de hormiga.

Hace algunos años hubo un auge del género en Uruguay. ¿La popularidad se mantiene?

Creo que hoy está en su punto más alto. Se conoce en todo el país, se interesa la gente del interior y las redes sociales ayudan mucho a difundirlo. El stand up es como una máquina, que forma a mucha gente. Con el paso del tiempo hay gente que va quedando en el camino, otra sigue, otros se van un tiempo y luego vuelven. No tiene lugar físico, se puede hacer en un teatro, un bar, un cumpleaños de un año o de 15.

¿Creés que en las redes sociales se puede hacer stand up?

Creo que en las redes sociales se puede hacer humor, pero no stand up. Soy un comediante que no está muy acuerdo con los videos, pero se puede hacer humor y difundirlo. Pero el stand up es el vivo, el crudo, cuando la gente va y lo ve.

A los tres los une la barba también… de ahí nace el nombre ‘De Barbas Tomar’…

El nombre salió de esa coincidencia y del juego de palabras con el dicho “de armas tomar”. Salió una noche, cuando Germán estaba haciendo el afiche de las presentaciones. Le digo que le ponga un título que no represente y se le ocurrió el nombre enseguida. El tipo de humor que hacemos tiene diferencias entre sí, pero los tres tenemos barba y un espectáculo muy bien armado. En lo que a mis compañeros respecta, tienen un humor admirable, muy inteligente. Germán utiliza mucho la música y es muy completo. Andrés tienen un humor absurdo que es increíble, con influencias de les Luthiers y Roberto Fontanarrosa. Además del grupo tenemos un trabajo individual muy arduo atrás.

Fernando Guerrero