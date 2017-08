Proceso de recolección

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) inició una campaña de recolección de firmas, para que algunas agencias de Montevideo no se fusionen, y otras del interior del país no dejen de atender al público.

Canelones no quedó ajeno a la iniciativa, ya que funcionarios del Banco República de la capital departamental recolectaron firmas ayer y el pasado sábado, en las afueras de la sede bancaria. Para conocer más detalles sobre las razones de la campaña y la participación de los ciudadanos, HOY CANELONES dialogó Lilian Juncal, funcionaria del Banco República e integrante de AEBU.

Cierre parcial

Lilian Juncal expresó que con la política de cierre parcial que el directorio del BPS tomó, muchas agencias atenderán al público solo dos veces por semana. “En la capital se fusionan dos agencias y una de las dos desaparece. En el interior del país, algunas dependencias van a abrir solo dos veces por semana. Los funcionarios no vamos a perder nuestra fuente laboral, porque el banco se va a dedicar a otras actividades, pero sí van a perder los usuarios, la gente que está lejos, que no tiene donde ir cobrar, que no sabe usar el cajero”, explicó.

La funcionaria agregó que las localidades más perjudicadas con esta medida son las del interior profundo. “La atención se pierde en el interior del país, en las localidades donde no hay otros bancos ni redes de pago. La gente, entonces, tendrá que trasladarse o darle la tarjeta a un tercero para que vaya a cobrarle, con el riesgo que eso implica”, sostuvo. Algunas de las localidades que abren parcialmente son las de Minas de Corrales, Tambores, Villa del Carmen y, en el caso de Canelones, la de Migues.

Adentro no

Durante la jornada de ayer y el pasado sábado, funcionarios del Banco República se instalaron en las afueras de la sede en Canelones. Le explicaban a la gente cuál era su planteo y les preguntaban si querían firmar. “Presentaremos las firmas al directorio, en contra del cierre parcial de las dependencias, para ver si podemos negociar”, dijo Juncal. Agregó que en la ciudad de Canelones hubo un gran interés, y que se recabaron más de 1.000 firmas en la ciudad.

Por parte de la dirección del Banco se les prohíbe a los funcionarios tener las firmas dentro del edificio, por eso los funcionarios se instalaron afuera. No saben si le dedicarán otro día más a la recolección en la ciudad de Canelones, porque eso implicaría seguir pidiendo licencia gremial. “Miramos para adentro y vemos que los compañeros están tapados de trabajo, por eso no sabemos si pediremos otro día más”, manifestó la funcionaria.