Colegio Médico del Uruguay lanzó campaña de reflexión a la hora de dar un certificado médico

El poder atrás de la birome

“¿Cuánto vale la firma de un médico?”, se pregunta el spot de la campaña del Colegio Médico del Uruguay, en contra del uso inapropiado de la certificación médica. “Equivale a incontables años de estudio y práctica dedicadas a su formación. Pero podemos ver su valor desde otro enfoque. Pensemos en la fuerza de desarrollo de nuestro país, la producción rentable, los servicios eficientes y una economía saludable”, se responde.

La campaña que el Colegio Médico del Uruguay lleva adelante desde hace semanas se enfoca en ambas interpretaciones del valor de la firma médica, y busca que a la hora de certificar una licencia por enfermedad, los destinatarios estén realmente enfermos. Blauco Rodríguez, consejero de la regional sur del Colegio Médico del Uruguay, habló con HOY CANELONES sobre la campaña, y sobre las presiones y potestades a la hora de certificar licencias y medicamentos.

Los que presionan

Rodríguez expresó que lo que busca el Colegio es aplicar el concepto de justicia a la hora de certificar. “El ciudadano que verdaderamente está cursando una patología tiene que ser certificado por el tiempo que sea necesario, pero el médico no tiene que ceder a determinadas presiones para firmar por alguien que no está enfermo”, dijo el consejero, y agregó que las presiones a veces se dan por parte de los ciudadanos y otras desde instituciones, “para que se facilite al socio algún tipo de certificación”.

El miembro del Colegio Médico manifestó, además, que el problema de la firma se puede dar en otras instancias como, por ejemplo, en la recetas de diferentes medicamentos. “Puede ocurrir el mal uso de cualquier recurso, al dar determinado tipo de fármaco a gente que no lo necesita y que a veces quiere tener, por ejemplo”, sostuvo. “En el sistema de salud, la justicia e igualdad son muy importantes. Tenemos que dar lo que verdaderamente se necesita en el momento que se necesita”, agregó.

Los médicos y la población

La campaña del Colegio Médico se realza a través de las redes sociales y la prensa. Además de plantear el problema de las firmas, busca darles a los médicos un respaldo ante presiones para firmar. “Hay un video informativo que se viraliza por las redes sociales y ejemplifica la situación de las certificaciones y lo importante de la firma del médico, que es un documento médico legal”, dijo Rodríguez. “Debemos concientizar a la población que no pidan un certificado si no padecen una patología, porque eso también tiene un costo país muy importante. Al haber un alto porcentaje de certificaciones, las empresas no trabajan con su funcionalidad normal. Eso hace que el trabajador que sí va a su actividad se sobrecargue”, agregó.

El Artículo 19 del Código de Ética Médica marca que “la emisión de un informe tendencioso o falso, o de un certificado por complacencia, constituye una falta grave”.

Por otra parte, el consejero del Colegio Médico agregó que se da un problema al querer solucionar patologías graves en poco tiempo. “Si la patología no es de emergencia, no se deberían pedir los estudios en esa circunstancia si no en la policlínica y la internación. Los gastos y los costos de los recursos son diferentes, se soliciten en emergencia o en una internación en policlínica”, argumentó Rodríguez.

F.G.