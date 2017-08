El técnico en atletismo Julio Torres explica las claves de la Federación Atlética de Canelones

La Federación Atlética de Canelones vive y lucha desde hace nueve años, cuando los deportistas, técnicos y profesores de la Plaza de Deportes ‘Prof. Raúl Legnani’ de la ciudad de Canelones se dieron cuenta que el departamento tenía muchos atletas con ganas de competir.

Hoy, la Federación funciona con aproximadamente 300 deportistas y tiene sedes en Ciudad de la Costa, Santa Lucía y Canelones. Lejos de las rivalidades, la Federación compite entre sus diferentes núcleos para armar un seleccionado con integrantes de las tres localidades y competir así a nivel nacional.

De las claves para mantener un grupo unido durante años y de cómo el departamento tiene un alto nivel competitivo en el atletismo a pesar de las dificultades de infraestructura, HOY CANELONES habló con Julio César Torres, técnico en atletismo y referente del a Federación Atlética de Canelones.

La última vez que hablamos me dijo que eran unos 300 chicos que hacían atletismo en la Federación. ¿El número se mantiene?

El número se mantiene. El núcleo básico son adolescentes y niños, que a veces se alejan y luego vuelven. El último registro que tenemos es del Campeonato Departamental que hicimos a principios de julio, en el que tuvimos 200 inscriptos compitiendo de toda la Federación. Ese número, más los integrantes que no fueron o que no estaban preparados para competir, suman unas 300 personas aproximadamente.

¿Los núcleos también son los mismos? ¿Falta alguna filial en zonas como el Eje de Ruta 5?

Seguimos con los núcleos básicos de Santa Lucía, Ciudad de la Costa y Canelones. Se perdió el núcleo de Las Piedras, que hace unos tres años estaba fuerte. Hoy, los gurises pedrenses a los que le interesa el atletismo se contactan con nosotros o hacen grupos y entrenan por su cuenta. Queremos fomentar la búsqueda de referentes profesores o personas que tengan conocimientos de atletismo. Canelones es muy diverso, pero se nos dificulta encontrar referentes.

Sin embargo el interés de los atletas está presente en varias partes del departamento…

Sí. Yo asesoro a varios de Las Piedras que compitieron con bastante éxito pero con base en entrenamientos que les mandamos desde la Plaza de Deportes. Otra de las carencias que tenemos es la de las instalaciones. Lo que se ve en la Plaza de Deportes de Canelones es de primer nivel en comparación con los otros lugares de entrenamiento del departamento. En la Plaza de Deportes local tenemos una pista de 400 metros con curva, un saltadero con corredera de sintético y terminamos de armar un área de lanzamiento de bala. La Plaza de Deportes de Santa Lucía no tiene una pista con curva y el núcleo de Ciudad de La Costa entrena en espacios verdes.

Y a la hora de competir, ¿tienen instancias en la Pista Oficial de Atletismo en Montevideo?

Sí. La Federación de Canelones, desde que consiguió el Campeonato Nacional den 2013, es una de las más fuertes competitivamente. Prácticamente, asiste a todas las fechas del Campeonato Nacional durante todo el año. Canelones siempre fue fuerte en las Formativas, desde Sub 12 a Sub 18. En Mayores nos costaba un poco más hasta que los gurises crecieron, y en 2013 conquistamos los tres campeonatos principales juntos: el Nacional Sub 18, el Sub 20 y el de Mayores.

Veo que hay una competencia fuerte del departamento. Sin embargo, me decía que los lugares para entrenar no son los adecuados. ¿Por qué cree que Canelones tiene un buen nivel?

Cuando empezamos a competir en 2005, como Plaza de Deportes porque todavía no éramos Federación, ampliamos el radio de acción e invitamos a otros grupos que hacían atletismo, equipos de escuelas, liceos y UTU. En 2010 llamamos a estos grupos a armar la Federación. Empezamos a darles cursos técnicos a sus profesores y orientarlos para las pruebas de atletismo. Hoy seguimos juntos desde esa época y el departamento compite como un equipo. Hace nueve años consecutivos que tenemos nuestro departamental de atletismo y, desde ahí, armamos las selecciones de menores juveniles y mayores que compiten a nivel nacional.

A lo largo del país hay ciudades con buena infraestructura como Mercedes y Paysandú, y con referentes que están armando buenos planteles. Hay otras realidades que aparecen de vez en cuando, como Durazno, que tuvo buenos planteles competitivos pero quedan pocos de esos deportistas. Si bien los que quedan tienen muy buen nivel, sus planteles se han diluido. Hay otras localidades del país que no trabaja a nivel federativo, por más que las instalaciones que tengan sean buenas, como San José, por ejemplo.

Fernando Guerrero