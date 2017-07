Con Leo Maslíah, previo a su presentación en el Centro Cultural La Olla de Santa Lucía

Leo Maslíah cumplió cuatro décadas desde que empezó a recorrer boliches y pubs, plasmando imágenes de Montevideo. Su vínculo con la música lo empezó un poco antes, cuando a los siete años, maravillado por el piano de su madre, comenzó a tomar clases con Bertha Chadicov. Hoy tiene una vasta producción de discos, libros y hasta alguna ópera.

Este sábado, Maslíah se presenta en el Centro Cultural La Olla, de la ciudad de Santa Lucía, con un show diferente al de los festejos de sus cuarenta años en el Teatro Solís, pero con un repaso de los temas que lo acompañaron siempre. HOY CANELONES habló con Maslíah sobre el show que dará en La Olla, sus motivos y obsesiones a la hora de componer, y su estilo particular: inclasificable y sin ningún aparataje conceptual que pueda definirlo.

Hace poco festejó tus cuarenta años de trayectoria en el Solís ¿El espectáculo que va a dar en La Olla repasará temas de esos cuarenta años o se centrará en alguna época en particular?

Este recital va a ser muy diferente de aquél porque voy a tocar solo, mientras que en el Solís estuve con muchos acompañantes e invitados. Pero el repertorio va a tener cosas nuevas y viejas, tanto en materia de canciones como de piezas instrumentales y relatos.

¿Es posible integrar todas sus etapas en un show?

Cuando festejé mis cuarenta años de carrera en el Solís cada cosa se tocaba separadamente de las otras.

Más allá de sus diferentes trabajos, ¿cree que hay una especie de sonido propio de Maslíah?

No creo que lo haya, tengo discos muy diferentes unos de otros y estoy 100% seguro de que la mayoría de la gente que haya escuchado alguno, si le hacen escuchar otro jamás se va a dar cuenta de que es un disco mío, salvo que aparezca la voz, claro.

¿Qué es lo que lo motiva a la hora de escribir o componer? ¿Qué temas elige?

El tema sobre lo que verse algo no tiene por qué coincidir con la fuente de inspiración o la motivación. Un creador puede estar motivado a escribir, por ejemplo, por el hecho de necesitar que le presten atención, para olvidarse de cosas que lo atormentan, o para ganarse la vida, y no tratar ninguna de esas cosas en lo que escribe. Por otra parte, si no hay una motivación previa, no puede existir la hora de escribir o componer, no creo que esa hora exista independientemente de una razón o motivación. Salvo que se trate de una coerción impuesta por otra gente, como cuando a un escolar lo hacían escribir cien veces alguna frase (no sé si sigue existiendo esa práctica). En cuanto a los temas, no los elijo. Por lo general, si hay algún tema surge en función de alguna otra cosa, como necesidad o complemento.

Siempre escuchó mucha música de todo tipo, ¿no es así? ¿Cómo se lleva con la música actual?

La mayor parte de las cosas que se hacen hoy no la escucha ni las conoce casi nadie. A mí me gustan muchas cosas de antes y de ahora y me disgustan también muchas cosas de antes y de ahora.

Comenzó a estudiar piano desde muy chico, a los 7 años. ¿Su pasión por la literatura y el teatro vienen desde esa época o los descubrió de grande?

Empecé a escribir cuentos y teatro también de chico, a los 11 o 12 años.

Muchas de sus canciones, quizás las más conocidas, manejan el humor. ¿Se identifica con algún tipo de humor?

Con ninguno. La cosa no va por ahí. Una imagen para explicar esto: un zoólogo no puede estudiar a un jabalí con un aparataje conceptual sacado de la cosmética, queriendo catalogar el pelaje del jabalí como seco, graso o normal.

Fernando Guerrero