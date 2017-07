CTI en el Hospital de Canelones: Un debate de años que no logra salir de los escritorios

La Comisión Investigadora de ASSE, que se votará en el mes de agosto, reavivó el debate sobre un Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) público para la ciudad de Canelones. La investigadora se pregunta por qué se ordenó el desmantelamiento de un CTI que estaba casi pronto y critica el hecho de que la ciudad y el departamento no tengan un servicio público esencial como el de cuidados intensivos.

A la Comisión de Usuarios del Hospital ‘Dr. Francisco Soca’ también le preocupa el tema. Ellos sostienen que los recursos para instalar un centro intensivo público están y todavía esperan respuestas por parte del Hospital a las más de 9.000 firmas que juntaron en 2014, en apoyo a la construcción del centro.

HOY CANELONES consultó sobre las preguntas que la comisión de ASSE tiene para Canelones al diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular), impulsor de la investigadora. Sobre el tema, consultó además a Jorge Álamo, integrante de la Comisión de Usuarios del Hospital de Canelones y al ex edil Alfredo Romero (Lista 609, Frente Amplio), quien aportó datos sobre los hospitales de Canelones y de Las Piedras a la comisión investigadoras. Desde la dirección del Hospital de Canelones, por su parte, se nos informó que no hay novedades hasta el momento sobre el CTI y se decidió no hacer declaraciones hasta que las haya.

Necesidad

El diputado Eduardo Rubio planteó que, sobre el Hospital de Canelones, la investigadora cuestiona porqué el CTI no funciona si están las condiciones dadas para su puesta en marcha. “No entendemos el porqué de que un servicio tan necesario como este, teniendo las instalaciones y todo los recursos, no concretó su puesta en funcionamiento. Creemos que es una necesidad clara de Canelones y de toda la región que abarca el Hospital”, sostuvo el diputado.

La comisión indaga, además, sobre la situación de hospitales de todo el país y contempla la relación entre la estafa al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las instituciones públicas. Cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos, pero su votación se postergó para agosto porque los legisladores prefirieron tratar primero el Presupuesto y la Rendición de Cuentas.

Sobre el Hospital de Las Piedras, Rubio declaró que lo que le interesa a la investigadora es la situación de la morgue, los traslados hacia otros centros de salud y, también, la de un CTI que no funciona. “La morgue del Hospital pedrense funciona en el subsuelo, frente a la cocina del hospital y por debajo de la sala de maternidad”, dijo el diputado.

El ex edil Alfredo Romero, por su parte, coincidió con lo planteado por Rubio e hizo énfasis en algunas policlínicas del departamento. “La policlínica de Villa Felicidad en estos momentos no tiene los servicios básicos de medicación de primeros auxilios”, indicó.

Ausencia

Jorge Álamo, integrante de la Comisión de Usuarios del Hospital de Canelones, por su parte, dijo que La Comisión de Usuarios del Hospital ‘Dr. Francisco Soca’ ve a la instalación de un centro intensivo con una mirada regional. “La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva vio favorable a la instalación del CTI, entre otras cosas, por la accesibilidad que el hospital tiene a las rutas 5 y 11. Además, cuando se construyó el hospital se pensó en la instalación de un CTI y de un helipuerto. Se planeó un área para ambas cosas”, sostuvo.

En el año 2014, la Comisión de Usuarios recolectó 9.324 firmas de ciudadanos que manifestaban el apoyo a la construcción de un CTI público. Según informó Álamo, la Comisión no tuvo respuestas sobre las firmas por parte del Hospital.

Lo público y lo privado

Para el diputado Rubio, el problema principal que se da en la salud pública, tanto a nivel local como nacional, es la tercerización de los servicios que le faltan a la administración. “Al no contar con un servicio público, ASSE termina contratando a mutualistas privadas. Esto le sale mucho más caro. A veces lo hace con una mutualista del lugar donde cada hospital se encuentra y a veces se da un traslado a un centro lejano. Esta situación implica costos de la contratación más los de la movilidad. Todo esto perjudica a la esfera pública y favorece a la privada”, argumentó el diputado.

Fernando Guerrero