Con el director Marco Bentancor, de cara al primer largometraje de Polisemia Pictures

“Una influencia como Quiroga es más fuerte que una referencia cinematográfica”

Alejandro Rocchi y Marco Bentancor son guionistas, productores y directores de cine. Trabajan juntos desde hace siete años y formaron Polisemia Pictures, una productora que con poco tiempo y recursos ganó el premio a mejor trabajo en el concurso 72 Hour Horror Film Race, de Estado Unidos. Impulsados por su experiencia y reconocimiento, Rocchi y Bentancor decidieron apostar a más y trabajar en su primer largometraje de ficción, al que denominaron ‘Paradoxa’.

El corto con que estos dos amigos y compañeros de trabajo ganaron el concurso estadounidense fue ‘El animal preferido de Dios’, que además de mejor película, recibió galardones por mejor dirección, mejor fotografía, mejor actor principal, mejor guion, mejor montaje y corto favorito del público. En diálogo con HOY CANELONES, Marco Bentancor, el director oriundo de Canelones, se refirió al proceso creativo de ‘Paradoxa’ y la forma de trabajar de Polisemia: transgresora, austera y efectiva.

¿En qué etapa se encuentra la película? ¿Puede darnos un adelanto de la trama?

‘Paradoxa’ se enmarca dentro del thriller y el suspenso, con algunos elementos de terror. La película se da en el contexto de una separación, cuando la pareja de Rafael (el protagonista) decide abandonarlo. Al personaje le sucede algo muy extraño: le cae un rayo encima. A raíz de este suceso, la pareja de Rafael se ve obligada a poner en pausa su separación y vuelve a cuidarlo, en la casa donde ambos vivían. Progresivamente, él genera algunos comportamientos extraños, debido a los síntomas del rayo. En cuanto a la instancia en qué está, terminamos de escribir una primera versión del guión.

¿Cómo viven la experiencia de presentar el guión en el extranjero, para que especialistas lo analicen?

La primera versión del guión la presentamos a algunos script doctors de América Latina. Los script doctors son especialistas que analizan los guiones excautivamente, para mejorar algunos puntos. Nos presentamos a talleres en los cuales se seleccionan algunas películas que serán tratadas por los script doctors. Esta instancia es muy importante, es un trabajo intensivo. Presentamos el guión en Panamá, Brasil y Chile. Si quedamos seleccionados, viajaríamos una semana hacia alguno de estos lugares y volveríamos con una película mucho mejor de la que tenemos.

Si bien la etapa es importante, no están atados a los script doctors…

No nos quedamos esperando. Tenemos una primera versión que nos gusta. Paralelamente, buscamos diferentes formas de financiación de la película, diferentes socios, vías. Uno de los caminos es el fondo público. Nos presentamos al FONA (Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional) y vamos a hacer los trámites para le Fondo de Incentivo Cultural, que permite asociarse con empresas.

¿Por qué se decidieron a hacer su primer largometraje de ficción en este momento?

Interpretamos que este es el momento adecuado para hacer una película. Tenemos doce cortometrajes y un documental. Llevamos un recorrido bastante largo como cortometrajistas y, particularmente, tuvimos la confianza de encarar un proyecto más ambicioso en cuanto a lo narrativo y a la hora de producir. Llevará cuarenta días de rodaje y más dinero invertido que en otros proyectos.

¿Junto con Alejandro Rocchi encabezan todas las etapas de la película, desde el guión hasta la producción?

Tenemos una estructura de producción bastante particular. Si bien una película puede ser un poco superior con un equipo y un presupuesto grande, nosotros, sobre todo con los últimos cortos que hicimos, demostramos que con recursos limitados y con poco tiempo podemos disfrazar o simular las limitaciones. Con la seguridad de nuestro recorrido, encaramos un proyecto de estas características. Intentamos hacer algún corto con una estructura grande pero no nos sentimos cómodos. Generalmente, las películas uruguayas hacen un largo recorrido de fondos, porque tienen presupuestos que rondan el medio millón de dólares. No vamos a hacer a ‘Paradoxa’ contra reloj como en los últimos concursos, pero mantendremos un equipo técnico pequeño, de seis personas.

¿Qué evaluación hacen de los últimos premios que recibieron en el 72 Horror Film Race?

El reconocimiento nos sirve mucho a nivel de difusión. Uruguay es un lugar bastante pequeño y cuando uno logra un premio de estas características la gente se entera. A su vez, hubo repercución a nivel de productoras y personas interesadas en participar de nuestros proyectos. No estamos cerrados a una posible sociedad, pero como el proyecto es bastante pequeño en el contexto de la producción de cine uruguayo, preferimos defendernos con recursos propios y no delegar porcentajes de la película.

Si tuviese que nombrar algún director que Rocchi y usted tengan como referente…

Es difícil la pregunta… Hay directores que me gustan mucho del cine contemporáneo pero tampoco los considero como referentes trascendentales. Una influencia literaria, como Horacio Quiroga por ejemplo, es más fuerte que cualquier otra referencia cinematográfica. Pero nos gusta mucho David Lynch, Michael Haneke. También, nos interesa lo que se está haciendo en el cine contemporáneo griego. Conceptualmente, nos gusta el cine que persigue la afección en el público, y los directores transgresores.

Si bien Polisemia tiene una forma de trabajar, maneja varios géneros…

Sí. Pasamos por diferentes etapas. Empezamos con cortometrajes de terror y suspenso. Después, tuvimos un viraje a las historias de amor y alguna cosa de humor con ‘El niño del trineo’, por ejemplo. Luego nos movimos en el terreno del documental y ahora volvimos al terror, con los tres cortometrajes que presentamos a los concursos. Estos cortos son una especie de trilogía, están alineados a nivel temático como a nivel de casting, y desde ese germen es que creamos nuestra opera prima, ‘Paradoxa’.

Fernando Guerrero