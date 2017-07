Las obras en el Barrio ALUR, de la ciudad de Canelones, culminaron el pasado sábado

Quedó pronto

El Gobierno de Canelones culminó el trabajo en las calles del Barrio ALUR el pasado sábado, luego de cubrir 1.600 metros lineales con tratamiento bituminoso. La obra culmina la etapa del trabajo de calles que la Intendencia y el Municipio de Canelones realizaron en los barrios Mullins y ALUR. Las tareas desarrolladas fueron las de limpieza de cuenta, preparación del firme y finalmente la colocación del tratamiento.

Los vecinos del barrio caminaron durante varios años entre los pozos de sus calles y en medio de otros problemas que se solucionan de a poco. Sobre el tratamiento de bitumen y lo que queda para hacer en la zona, HOY CANELONES habló con Darío Ramírez, vecino referente de ALUR, y con Darío Pimienta, alcalde de Canelones.

Satisfechos

Ramírez indicó que los vecinos quedaron conformes con las obras. “Este es un barrio por el cual pedimos mucho. Nos prometían cosas pero nunca nos solucionaban nada. Ahora nos prestaron un poco de atención y estamos contentos”, dijo Ramírez. “Queremos mejorar el barrio y mejorar así nuestra calidad de vida”, agregó.

El alcalde Darío Pimienta, por su parte, dijo que por el momento no hay un próximo barrio concretado para realizar mejoras en sus calles, pero que eso no significa que no se realicen obras de este tipo en breve. Desde la Intendencia de Canelones se solicita a la población mantener las cunetas limpias, para que el sistema de drenaje funcione correctamente y para que la humedad no deteriore el asfalto colocado.

Históricas

El barrio ALUR tenía, además, otras dificultades. Muchas de ellas se fueron solucionando con el paso del tiempo. Lograron que la zona tuviera saneamiento y recibieron alumbrado público. Ya con bitumen en sus calles, los habitantes de ALUR aspiran a tener cordón cuneta en las veredas de su barrio. “Sabemos que es difícil por los gastos y porque no solo nuestro barrio es el que tiene problemas. Pero nos encantaría tener cordón cuneta en algún momento”, expresó el vecino.

Ramírez vive en la zona hace veintisiete años y desde que se mudó los reclamos por mejorar las calles estaban latentes. Desde el sábado, las calles del barrio lucen como documentan las imágenes que acompañan a esta nota.

F.G.