¿Por qué solo dos farmacias venden marihuana en el departamento de Canelones?

Poco humo

En la ciudad de Canelones solo una farmacia decidió vender marihuana en su local. En el departamento, la cifra asciende a dos. La decisión de vender o no depende de cada centro, ya que la Asociación de Farmacias del Interior (AFI) votó por asamblea que cada farmacia acordara con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) si iba a tener marihuana para la venta o no.

A pocas horas de que las dieciséis farmacias uruguayas que decidieron comercializar cannabis se vieran colmadas de adquirentes, HOY CANELONES consultó a farmacias de la capital departamental sobre las razones de porqué decidieron vender, o no, marihuana en sus locales. También buscamos la palabra de Juan Arizaga, vicepresidente de la AFI.

Posturas

Arizaga dijo que la AFI todavía no realizó una evaluación porque se comenzó con la venta hace muy poco y solo en cinco ciudades capitales del interior se comercializa el producto. Sobre las razones de porqué muchas decidieron no vender, Arizaga explicó que las posturas eran diversas y dependían de cada farmacia. “Cuando hicimos una asamblea por el tema, había distintas razones. Algunos decían que no venderían por inseguridad y por temor a perder clientes. Otro de los temas puestos sobre la mesa fue la ley sobre la disposición y comercialización de cualquier producto medicinal (15.703), en la cual no se establece la venta de cannabis”, sostuvo. Agregó que algunos farmacéuticos estaban “descreídos” de la venta.

Si bien la Ley 15.703 no nombra la cannabis como uno de los productos comercializables en las farmacias, la Ley 19.172 (de Marihuana y sus derivados) establece que el IRCCA será el encargado de “regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis, en el marco de las disposiciones de la presente ley y la legislación vigente (citado textual de la ley)”, y fue este organismo el que acordó la venta con las farmacias.

Otra de las razones de la diminución de la venta de marihuana en farmacias del interior fue la marcha atrás de la cadena San Roque, que se bajó del acuerdo con el IRCCA semanas antes de que empezará la venta. En el departamento de Canelones hay sucursales de San Roque en Ciudad de la Costa, Pando y Las Piedras.

Clientes nuevos y viejos

Desde la Farmacia Britos, de la ciudad de Canelones, se argumentó que no se vende marihuana en su local porque varios clientes históricos se opusieron a la venta. “Antiguos clientes consultaban si íbamos a vender y nos decían que si lo hacíamos no iban a comprar más”, dijo Ignacio Britos, uno de los dueños de la farmacia, y agregó que ante discordancias de funcionarios del lugar decidieron no vender por el momento.

El dueño de la Farmacia Miguel, Juan Meyer, entendió que era bueno ayudar a que la regulación se llevara adelante. “Me senté a leer la ley con tiempo y vi cuál era su intención. Una del as razones de la ley es la salud y educación de la población. La otra es el combate al narcotráfico”, sostuvo. “Si el Estado arma un sistema que incluye a las farmacias como distribuidoras adecuadas, ¿por qué voy a decir que no?”, agregó.

Nebulosa

Representantes de otras farmacias consultadas indicaron que no vendían por temas de inseguridad, prefiriendo no dar sus nombres ni el de los locales que representaban y no dejando en claro si el miedo era a posibles robos, al mal funcionamiento del sistema de venta o a la necesidad de debatir el tema.

F.G.