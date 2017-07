Las principales medidas que propone la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal

Responsabilidad con las mascotas

La Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), informó que se diseñó un Programa Nacional de Gestión de la Población Canina. En el portal web de la comisión se establece que “la Cotryba impulsa una política nacional para disminuir la población de perros en Uruguay a niveles que no representen un riesgo para el país desde el punto de vista sanitario ni económico, así como diseñar instrumentos esenciales para promover su bienestar y tenencia responsable”.

En diálogo con HOY CANELONES, el referente de la Unidad de Tenencia Responsable de Mascotas y Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, Sergio Barbosa, explicó, en términos generales, algunos de los lineamientos que tiene la Cotryba a nivel departamental.

Lineamientos

Barbosa explicó que, en primer lugar, la comisión busca que haya un registro nacional de animales de compañía y un registro nacional de prestadores de servicios “para saber cómo se encuentra la población canina en Uruguay y concretamente en Canelones”.

Una de las líneas fundamentales que enfatizó Barbosa es el plan de educación. “Es necesario promover un sistema de información de la tenencia responsable de las mascotas, los deberes y derechos que los ciudadanos debemos tener sobre el bienestar de nuestras mascotas”, dijo.

Otra de las líneas consiste en “un control para bajar la población canina a través de la esterilización quirúrgica (castraciones), el tema de la comercialización regulada y los criaderos privados”. Y aseguró que “también vamos a tener un plan de fiscalización una vez que se conozcan las reglamentaciones por parte de los vecinos”.

Por último, desde la Cotryba se promueve un programa nacional de fomento de adopciones. “Estamos haciendo hincapié (en conjunto con organizaciones de animales) en cómo, entre todos, podemos llevar a algún lugar a los animales peligrosos que están en las calles y algunos que las Justicia demanda. No se trata de un depósito sino que sería un lugar donde se les daría entrenamiento, para castrarlos y buscar alguna familia que quiera esa mascota”, sostuvo.

Vinculados

Una de las medidas propuestas por la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal para bajar la población canina callejera, es relacionar al perro con su responsable. Por tal motivo, se propuso la implementación de chips para lograr el objetivo de vinculación. Para Barbosa se trata de un sistema muy positivo. “El microchip tiene el tamaño de un granito de arroz. Electrónicamente se insertan los datos del animal (fecha, talla, raza, nombre, castración, vacunas) y a su vez el registro del tenedor del animal (nombre y apellido del dueño, dirección, teléfono)”, señaló.

En estos días, unos 642 veterinarios se inscribieron para ser capacitados en la colocación de chip canino. De esta manera, quedarán habilitados para ser operadores del Registro Nacional de Animales de Compañía (RENAC). La capacitación para los veterinarios tendrá una duración de diez días, y se llevará adelante mediante la plataforma de educación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El pasado 12 de julio, los primeros 120 inscriptos comenzaron los cursos, mientras que el resto seguirá de acuerdo al orden de inscripción.

Una vez finalizada la capacitación, los veterinarios estarán habilitados para colocar el chip y subir los datos de los caninos al RENAC (cuando comience a funcionar el sistema).

Barbosa se refirió a que la medida del microchip ya se ha tomado en países de Europa o en Estados Unidos, y dijo que es un sistema parecido al de trazabilidad de ganado. La colocación de chips llevará costos (el valor del microchip y la mano de obra en la veterinaria). Aunque el costo no está definido, Barbosa adelantó que no será muy elevado. Además, agregó que están estudiando algunas posibilidades para los barrios vulnerables que no pueden llevar los perros a la veterinaria.

El referente de Cotryba enfatizó la importancia de que los vecinos de Canelones tomen conciencia de que los perros en las calles no pueden estar más, y que cada persona tiene que ser responsable de su mascota. “Si en las casas no hay cercos, es necesario que los perros estén atados, así como también hay que tener los recaudos necesarios al sacarlos a la calle, como la correa, o si son de una talla considerable (más de 15 o 25 kg), con bozal”, señaló. Del mismo modo, recordó que los vecinos tienen que recoger las heces de sus mascotas en las calles.

Elisa Romego