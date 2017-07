El canario Christian Stocco representará a Uruguay en el Mundial de Coctelería en Dinamarca

Tragos mundialistas

“El elemento primordial en una barra es la calidad. En la coctelería todo se debe hacer con los mayores estándares de calidad y las mayores condiciones de higiene”, cuenta el bartender Christian Stocco, oriundo de Progreso.

Stocco salió campeón del Torneo Nacional de Bartender del año pasado, lo que lo clasificó al mundial de este año, que se realizará en Dinamarca durante el mes de octubre. El bartender de Progreso ganó el torneo nacional con ‘La Doncella Loca’, un trago que él mismo inventó. Lo nombró así en honor a su compañera y a una letra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

HOY CANELONES conversó con Stocco sobre el Mundial en Dinamarca, la faceta del barman de competencia y el de trabajo, y el desafió de crear en un rubro donde se ha inventado mucho y cada vez son más los ingredientes que se combinan.

Apetitosa

En el Mundial de Coctelería compiten 68 países y las competencias se dividen en cinco categorías. Este año a Uruguay le tocó hacer un trago aperitivo. “Es un trago corto, entre los 90 y los 100 ml. La base de esta bebida debe ser el alcohol, casi no tiene endulzantes ni licores, porque es un trago cuya función es abrir el apetito. Debe producir salivación, por esto se le agrega algún acido, jugo de limón o de lima”, explicó Stocco. Otras de las condicionantes son las marcas de las bebidas que apoyan el torneo, ya que los participantes pueden usar esas y no otras a la hora de mezclar.

Las bases están dadas, pero el barman debe ser capaz de crear algo nuevo en el Mundial. El bartender uruguayo contó que en estos años la carta de tragos se abrió mucho. “La coctelería y la gastronomía se fusionaron bastante, lo que abrió un universo nuevo. Se mezclan todo tipo de vegetales y hasta el salmón”, sostuvo. Agregó que hay muchos factores que se deben tener en cuenta pero el principal es el equilibrio. “Los sabores tienen que estar y no predominar uno sobre otro, ni que se pierda ninguno. Hay que trabajar con ingredientes acordes entre sí, y para eso hay que estudiar también. Influye, además, el producto final: la apariencia del trago, lo que le llega al comensal”, señala.

Mezcla con responsabilidad

El cuidado del comensal es otro de los factores fundamentales que hacen al equilibrio y la calidad del trago. “Hay dos facetas dentro un mismo barman. Por un lado está el bartender en una competencia, que se enfoca en hacer un trago con determinadas características, y tenés el coctelero en la barra, que está todos los días con el cliente y sabe cuándo una persona está alcoholizada. Cuando se dan los indicios de que una persona no puede tomar más alcohol, no se le debe dar más alcohol. Es un tema de cuidar al cliente y a la persona”, explicó Stocco.

El barman canario tiene su propia barra de tragos, que funciona en fiesta y eventos. “Trabajamos todo tipo de coctelería. Tenemos tragos clásicos, tragos de autor, tragos sin alcohol”, informó.

Desafíos

El trabajo en la barra no le da a Stocco para vivir, pero es un buen complemento. Para él, los bartenders tienen lugares para trabajar en Uruguay. “Trabajando fijo podés vivir de la coctelería, en boliches, hoteles, restaurantes, etc. En una barra propia es más complicado porque la hotelería no es tan primordial como otros servicios”, expresó Stocco.

Si bien la hotelería crece cada vez más en Uruguay, participar en un mundial de estas características es un desafío. Stocco debe costearse sus pasajes para la competencia y no tiene ningún apoyo para esto, ni del Estado ni de marcas patrocinadoras. “Se elevó una carta al Municipio de Progreso buscando apoyo y la van a evaluar. Por el momento, el pasaje lo pago a pulmón, pero la estadía la cubre la organización del Mundial”, explicó el bartender.

Stocco empezó a hacer tragos en 2012. Cuenta que en esa época trabajaba en la ropería de un boliche y un amigo le dijo que estudiara. Se formó en la Asociación Uruguaya de Bartender y desde que se recibió no paró de trabajar en su barra.

F.G.