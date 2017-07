Con la comunicadora Verónica Piñeyrúa, de cara a la presentación de ‘Swingers’ en Canelones

“Soy muy jodona. No podría hacer un Shakespeare apasionado”

Dos parejas llegan este viernes al Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo. Nicolás Fernández y Jimena Siri interpretan a un dúo experimentado en el intercambio de parejas, los denominados ‘swingers’. La pareja que interpretan Verónica Piñeyrúa y Leonardo Pacella, en cambio, no conoce el mundo de los swingers, pero se deciden a experimentar para salir del a rutina.

La obra ‘Swingers-Intercambio de pareja’ se presenta mañana, a las 20:30 hrs. en el Complejo Cultural Politeama. HOY CANELONES habló de la obra con la comunicadora Verónica Piñeyrúa, una de las integrantes del elenco.

Verónica Piñeyrúa siguió dos vocaciones familiares. Fue profesora de educación física durante muchos años y siguió los pasos de su padre, a quien apodan ‘El profe’. La comunicación también fue una constante en los Piñeyrúa, ya que El Profe es un pilar fundamental en la radio uruguaya, director histórico del programa ‘Trece a Cero’ (hoy ‘Fútbol y compañía’) y columnista deportivo en más de un programa de televisión. El hermano de Verónica, Jorge Carlos, no necesita presentación: basta con nombrar su apodo ‘El Piñe’. Verónica Piñeyrúa comenzó a trabajar en los medios con su hermano pero construyó su propia carrera. Hoy está en la radio, la televisión y el teatro.

¿Cómo definirías a ‘Swingers–Intercambio de pareja’ y a tu personaje?

Trata el encuentro de dos parejas, una de ellas es swinger. La otra, Pacella y yo, tenemos la primera experiencia en intercambios de pareja. Mi personaje se siente aburrido de la relación y trata de convencer a su marido para hacerse swinger. Él se resiste un poco, la otra pareja trata de convencerlo también, hasta que cedemos a un ensayo de intercambio.

Es una adaptación de una obra española. ¿Qué tiene de la original y qué de uruguaya?

Cuando leímos el guión nos encontramos que era muy español. Era muy gracioso pero había cosas que no tenían nada que ver con nosotros. Cuando empezamos a interpretarla junto con el director (Alfredo Leirós) le cambiamos un montón de cosas para relacionarla con Uruguay. Incluso, Leirós se juntó con swingers reales, porque quería representarlos bien y no herir a nadie. En Uruguay hay muchísimos swingers y varios lugares de encuentro. En la adaptación argentina, por ejemplo, terminan cambiando de pareja, enamorándose. Esto lo modificamos porque, por lo menos en Uruguay, los swingers solo cambian por una noche.

La temática permite jugar con el humor picaresco. ¿Solo ese humor maneja en la obra?

Le agregamos chistes de cada uno. Se bromea, por ejemplo, con que yo trabajo en ‘Bendita TV’, se nombran los trabajos de Pacella. Se hacen, también, chistes de la actualidad política.

¿Es tu debut en teatro?

Sí. Es la primera vez que trabajo en teatro y estoy copada. El elenco es muy bueno y el director también. Además, el tipo de obra va con mi perfil. Soy muy jodona, no podría hacer un ‘Shakespeare apasionado’. La obra me vino como anillo al dedo. A eso se le suma tener a Pacella al lado, que es lo mejor que me pudo haber pasado. Estoy con él en casi todas las escenas y me divierto mucho. Uno de los principales desafíos para mí es poder estar con él y no reírme.

Vienen en el marco de una gira nacional…

Sí. Ya estuvimos en varios departamentos y la idea es hacerla en todos los lugares que se pueda. Estuvimos en Maldonado, Minas, Durazno. La gente del interior es divina y la respuesta fue muy buena. En la capital nos fue muy bien también. Al final de la obra todo el mundo se acercaba a saludar. Eso es un plus.

Sos movilera y estás en contacto constante con el público. ¿Es diferente el público de la televisión al del teatro?

Sí. Aunque hay mucha gente que me va a ver porque me conoce de la tele o la radio. Esta no es una obra solo para los teatreros, para ese público que se mueve ya en el teatro. Va mucha gente de otro ambiente que te conoce y te dice en otros medios ‘Te voy a ir a ver’.

Como viviste el hecho de ser hermana o hija de… ¿Te ayudó en tu carrera, fue algo neutral o un peso?

Fue algo que me ayudó al principio. Después que entraste, si te mantenes creo que es por mérito propio. Solo yo hago teatro en la familia, por ejemplo. Mi hermano hizo una vez pero no le gustó. En la radio la propuesta vino del programa ‘Radiomental’, que no está ni siquiera en la radio donde mi hermano ni mi padre trabajan. Hay cosas que me ayudaron pero ahora soy yo la que tengo que seguir. Y creo que me está yendo bien.

Fernando Guerrero