Vecinos del Barrio La Estación denuncian problemas con perros en Plaza Néstor Amaro Castro

Buscarles un rumbo

Julio vive en el Barrio La Estación. Todos los días se va a trabajar temprano en su bicicleta. Salía desde la Rotonda de acceso a la ciudad de Canelones, tomaba la calle Álamo de Suárez y pasaba frente a la Plaza Néstor Amaro Castro. Julio se vio obligado a hacer un recorrido más largo y no pasar más por la plaza porque los perros callejeros que habitan en el lugar “le salían” siempre.

Los canes nunca mordieron al trabajador, pero él decidió cambiar la ruta por precaución. Con Andrea no pasó lo mismo: ella sufrió una mordedura en su pierna. “Siempre pasaba por ahí y nunca me hacían nada, pero esta vez me salieron dos. Iba en bicicleta, uno se puso adelante, el otro agarró mi pierna y me lastimó”, contó Andrea.

Valeria, otra vecina del lugar, cuenta que cuando se dirigía a COMECA con su perra, tres canes de la plaza acorralaron a su mascota y la lastimaron. “Una vecina se sentía mal y tuve que ir a la mutualista a buscar medicamentos. Era tarde y fui con mi perra, que me acompaña a todos lados. Es un animal muy tranquilo”, contó la vecina.

Para conocer más sobre la realidad de los perros abandonados en la Plaza Néstor Amaro Castro, además de consultar a los vecinos, HOY CANELONES habló con Laura Fernández, integrante de la Comisión de Fomento del Barrio La Estación, y con Eugenia Saffores, referente de la protectora de animales Patitas Canarias.

Transformación

Los perros están en la plaza desde hace varios años. Sin embargo, los vecinos dicen que el comportamiento de los animales cambió hace poco y se volvió más severo porque se “adueñaron del espacio”.

Eugenia Saffores, por su parte, explicó que desde los cinco años que está funcionando la protectora no se han sumado nuevos perros al grupo de la plaza. Agregó que hay uno menos que el año pasado porque se logró dar en adopción. “Desde que la protectora funciona, cada perro nuevo que hay se da en adopción y se intenta dar a los callejeros de la plaza que están allí desde años”, dijo.

Con respecto al comportamiento de los caninos, la referente de Patitas Canarias sostuvo que los perros callejeros tienen dos formas de actuar que dependen de si al perro lo abandonaron o estuvo en la calle desde muy chico. “Un perro que nace con dueño y lo abandonan tiene un comportamiento mucho más destructivo hacia el ambiente. Un perro que nace callejero pierde la noción de territorio, no tiene un lugar puntual donde habitar, por eso no siente la necesidad de marcar territorio”, precisó.

Soluciones colectivas

La Comisión de Fomento del Barrio La Estación hasta el momento no recibió quejas por parte de vecinos, pero ve a la situación de los perros de la plaza como problemática. “Tuvimos entrevistas con integrantes del Municipio y planteamos el problema. Son perros grandes, que conviven en el mismo espacio donde los niños juegan”, dijo Laura Fernández. Agregó que también hablaron con Patitas Canarias para buscar una solución entre todos.

Por otra parte, el referente de la Unidad de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, Sergio Barboza, dijo a HOY CANELONES que a la Unidad le preocupa la realidad de estos perros callejeros pero que no ha encontrado un lugar para desplazarlos.

En la reunión realizada días atrás en la Sala Lumière, entre protectoras y autoridades departamentales, Barboza dijo que la superpoblación canina es un problema de todos. “Por eso se buscan soluciones colectivas para perros que muchas veces muerden, son agresivos”, manifestó.

F.G.