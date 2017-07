Crítica desde la interna del FA por tratamiento de ciertos temas en Rendición de Cuentas

Por su propios dueños

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se reunirá hoy con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para debatir sobre la agenda política. Días pasados, trascendió en la prensa que el foco de la reunión estaría en la “falta de margen para negociar la Rendición de Cuentas”. Sin embargo, el secretario político del Frente Amplio (FA), Gonzalo Reboledo, afirmó a HOY CANELONES que discutir la Rendición no es el motivo central del encuentro.

La reunión fue el disparador para que el diputado por Canelones, José Carlos Mahía, apuntara algunos problemas de la estructura interna del partido oficialista. Según Mahía, “el Frente Amplio se preocupa más por las políticas económicos que por las sociales”. De esta manera “se ve solo un lado de la realidad y es como tener una mirada de la izquierda hemipléjica”. Así lo expresó el diputado en diálogo con HOY CANELONES.

Diferencias

Luego de que se diera a conocer la noticia de la reunión entre el presidente del Frente Amplio y el presidente de la República, José Carlos Mahía pronunció sus diferencias en su cuenta en la red social Twitter. “Miranda se reúne con Vázquez por falta de margen para negociar Rendición de Cuentas. Muy Curioso”, escribió en uno de sus tweets. “Resulta llamativa la excesiva preocupación de órganos del FA en política económica y la nula preocupación por las sociales”, planteó en otro.

El tercer tweet puso el foco en la salud, la educación y la seguridad. “Preocupa la marcha de la economía, no de la Salud, no de la Educación, no de la Seguridad, que curioso, ¿no?”, escribió Mahía en Twitter.

Estructural

El diputado remarcó que las críticas no están dirigidas a un sector sino a la estructura del FA en su conjunto. “Pasa a nivel general de partido y no debería reflejarse en lo político”, dijo. “Yo me pregunto qué le afecta más a un comerciante de barrio: la inclusión financiera o tener que vender tras las rejas durante gran parte de la tarde y la noche. ¿A un paciente le inquieta más tener que esperar mucho tiempo por un especialista en ciertas mutualistas o un problema puntual con tal o cual impuesto?”, agregó. “Creo que a la interna no se analiza lo que vive la mayoría de los uruguayos, que normalmente se ocupa más por el impacto de las políticas sociales que de las económicas”, expresó el diputado.

Poca cintura

El margen para negociar “está ajustado a la realidad”, según el diputado por Canelones. “Uruguay tiene que ser cuidadoso en cuanto a su gasto público. Precisar las áreas más importantes para el país: la educación, la salud, las políticas públicas y las sociales. Todo eso está reflejado en la Rendición de Cuentas”, sostuvo. Agregó que “los recursos son finitos y se tienen que cuidar los ingresos y los egresos. No se debe gastar mucho más allá de lo que el país puede ni generar endeudamiento”.

En cuanto a la reunión entre Miranda y Vázquez, Mahía planteó preocupación. “Respeto a mi compañero Miranda pero me preocupa que la orgánica del FA solo tenga esa mirada, que no vea como problema alguna ejecución de las políticas públicas sociales. Sobre todo, algunas respecto a la salud, la educación media y la seguridad, que siempre es un tema que tenemos que mejorar”, dijo. Agregó que la política económica del Gobierno “es una de las más exitosas”.

Desde la secretaría política del FA no se visualiza este problema. “En las últimas mesas políticas estuvieron los ministros Marina Arismendi (Desarrollo Social), Eduardo Bonomi (Interior) y Jorge Basso (Salud). No solo nos preocupan los temas sociales, sino que además los ministros vienen a informar al a mesa política”, sostuvo Gonzalo Reboledo.

Fernando Guerrero