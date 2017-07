Intendencia limpió basural en San Antonio. Predio funcionará de receptor de residuos vegetales

Vuelve al principio

La Intendencia de Canelones realizó trabajos en el predio ubicado entre las calles Daniel Zunino y Sauce, en la ciudad de San Antonio. Allí se situaba un basural, creado en principio para residuos vegetales, que se vio desbordado por todo tipo de basura, contaminando a los habitantes de la zona.

Los vecinos del lugar se organizaron, presentaron la problemática al municipio local y a la Comuna Canaria. Al poco tiempo de que elevaran el expediente, la Comuna realizó una limpieza en el predio. Según informó el alcalde de San Antonio, Dámaso Pani, a HOY CANELONES, el basurero se limpió en su totalidad. Sin embargo, el predio va a seguir funcionando como receptor de residuos vegetales.

El antiguo basural

Como informáramos en ediciones anteriores, la zona estaba colmada de basura de todo tipo, y había una jauría de perros que amenazaba a los peatones que pasaban por el lugar. Un grupo de vecinos juntó más de cien firmas que daban cuenta de los peligros que la basura trae para la salud y el medioambiente del pueblo.

El grupo elevó un expediente a la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia, donde manifestaban la situación del basural. Leonardo Herou, director general de Gestión Ambiental, dijo a HOY CANELONES que más allá de la petición de los vecinos, la Intendencia era consciente de la problemática porque “cada vez que íbamos a procesar residuos vegetales nos encontrábamos con cualquier tipo de basura”.

La postura de gestión ambiental es la de cerrar el basurero. “En el periodo anterior, el Municipio pidió un punto verde y se le brindó este espacio. Había un control importante, no se tiraba otra cosa que no fueran ramas. Hoy nos encontramos con que no hay control y que allí se deposita cualquier cosa. Por tanto, le sugerimos al Municipio eliminar este espacio y estamos buscando alternativas”, explicó Herou.

