La empresa Zeballos Hnos. cumplió medio siglo al servicio del transporte canario

“De repente te dicen: ‘¿Te acordás de mí? Me llevaste a la escuela y al liceo’. Eso es parte de las cosas lindas que te pasan. Por cómo te tratan, uno se da cuenta de que trató a sus pasajeros bien también. Por algo se acuerdan”, dice Oscar ‘Paco’ Morandi, un chofer histórico de Zeballos Hnos., que trabaja desde hace treinta y siete años para la empresa.

Zeballos Hnos. cumplió 50 años el pasado sábado 1º de julio. Para celebrarlo, HOY CANELONES habló con Pablo Zeballos, hijo de uno de los hermanos fundadores de la sociedad de transporte, y con el conductor Paco Morandi. Ambos recordaron las primeras épocas de la empresa, reflexionaron sobre lo que ha cambiado en el transporte en la actualidad y contaron su vínculo laboral y personal con la empresa.

Entre motores

Pablo Zeballos nació casi en la misma época en que la empresa se formaba. Su padre, José Walter Zeballos, decidió armar un emprendimiento junto a su hermano, que transportara a pasajeros desde Canelones a San Antonio, pasando por La Cadena. La idea fue creciendo y se sumaron más ómnibus y recorridos. Tímidamente, a la línea Canelones–San Antonio se le sumó el pasaje por San Bautista y Tala. Más tarde incorporaron el recorrido por Los Cerillos, Paso del Bote, Aguas Corrientes y, desde hace unos nueve años, se animaron a ir hasta la costa.

Pablo se crió entre los ómnibus. Estudió Administración y decidió volcar sus conocimientos en la empresa. Sus hermanos también se dedicaron a Zeballos. “Somos tres hermanos. Uno falta desde hace un par de años. Si bien cada uno estudió por su parte, los tres nos dedicamos a la empresa”, dijo.

Pablo indicó que en estos 50 años muchas son las cosas que cambiaron. “Hoy hay más pasajes para llevar, aunque hace un par de años venimos en una descendente, porque se llegó a un pico máximo de ocupación de pasaje”, expresó. Agregó que actualmente se suben muchos más estudiantes debido a los beneficios que tiene en el precio del boleto.

De vocación

Oscar Morandi maneja los ómnibus de Zeballos desde hace treinta y siete años. Recorre toda la línea donde la empresa se mueve y en cada lugar hay algún provinciano que lo reconoce y lo saluda como a un amigo de la vida. “¿Cómo andás, Paco?”, le dicen. Lo conocen más por su sobrenombre que por Oscar. Paco se acuerda con claridad la fecha en que comenzó a trabajar para Zeballos. “Fue el 1º de mayo de 1980. Me acuerdo que ese año el feriado se celebró el 5 de mayo, por eso arranqué el 1º”, recuerda.

Paco pasa ocho horas por día arriba del ómnibus. A veces hace el horario de la mañana, otras el de la tarde. Aguas Corrientes, Los Cerrillos, la Costa de Oro y el Santoral son algunos de los lugares donde sube y deja a sus pasajeros, pero cuenta que va “a donde la empresa vaya”. Dice también que hace años hizo otros viajes, contratado por otras empresas “en la época de La Onda”.

Las manos al volante

Paco Morandi empezó a trabajar en el transporte hace incluso más años que los que tiene en Zeballos. Comenzó a los 17 como guarda y a los 18 ya manejaba ómnibus con la libreta profesional. “A los 21 me saqué la libreta de ómnibus y seguí. Estuve también en el exterior. Anduve en Chile, Argentina, Brasil y Paraguay muchas veces”, cuenta. “Visité lugares que si no fuera por el ómnibus no los hubiera ni conocido. Eso fue algo muy lindo en la carrera”, agrega con una sonrisa, y recuerda que también hizo muchas amistades con su trabajo. Su pasión por el ómnibus es tal que no saca las manos del volante a la hora de responder a esta entrevista, por más que el vehículo esté detenido.

Morandi Se vino desde Lavalleja a Canelones por trabajo. En los comienzos de “la carrera” manejaba para una empresa que iba desde Tala a Minas, un amigo le dijo que había un lugar en Zeballos y aprovechó la oportunidad. “En la empresa me siento bien, el trato con los patrones es bueno. Cuando vos te sentís cómodo no querés cambiar. Y conmigo se han portado muy bien”, dice al ser consultado sobre porqué se quedó tantos años en un mismo lugar.

Después de vivir en Lavalleja y viajar al exterior, Paco se queda con Canelones. “Ha sido mucho el recorrido pero últimamente estoy acá, en la vuelta. A esta altura vamos a terminar acá la carrera”, dice.

Fernando Guerrero