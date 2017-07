FPB Audiovisual UTU de San Ramón ganó premio a mejor cortometraje en concurso ‘Tenemos que ver’

Experimentación creativa

El FPB Audiovisual de la Escuela Técnica ‘Juan Pedro Tapié’, de San Ramón, ganó el premio a mejor cortometraje de Ciclo Básico en el concurso internacional de cine ‘Tenemos que ver 2017’. Bajo la consigna ‘Un minuto, un derecho’, los estudiantes tenían que representar un derecho a elección en un corto de un minuto.

El grupo de FPB audiovisual eligió dos derechos: el derecho del niño al esparcimiento, al descanso, al juego y a las actividades recreativas y el derecho a la protección en tiempos de guerra. “Se decidió abordar este tema, que si bien parece lejano a la realidad de los uruguayos, sucede en el mundo y nos preocupa. Miles de niños ven vulnerados sus derechos básicos al ser víctimas de guerras y no tienen la posibilidad de escapar de esa realidad”, dice la descripción del cortometraje, que contó con la actuación de los niños de la escuela Nº 275 de San Ramón.

Abel Alonzo, licenciado en Ciencias de la Comunicación y referente del Taller Audiovisual en la Escuela Técnica de San Ramón desde hace tres años, destacó en diálogo con HOY CANELONES que la experiencia del FPB Audiovisual en estos años ha sido más que positiva y que constituye “una oportunidad para un montón de adolescentes que habían sido desvinculados del sistema educativo”.

En líneas generales, el Plan de Formación Profesional Básica (FPB) aparece como una propuesta alternativa a las ofertas de educación media básica en Uruguay, bajo la órbita de ANEP y del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). El FPB, que se gestiona y ejecuta a través de UTU, está pensado para las personas de más de quince años que no hayan concluido Ciclo Básico, con talleres específicos de formación profesional. Vale mencionar que con dicha formación de tres años, se acredita el Ciclo Básico. En San Ramón, el FPB audiovisual comenzó a implementarse en 2015 con Alonzo como tallerista. 2017 es un año especial, ya que el grupo pionero en comenzar la opción audiovisual egresará de la formación.

Logros y desafíos

En este tiempo de clases, han logrado muchos productos audiovisuales e incluso han sido reconocidos con premios. En 2015, por ejemplo, se presentaron al concurso ‘¿Cómo la ves? La mirada de los jóvenes sobre la educación uruguaya’, convocado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) y ganaron el premio al mejor cortometraje.

Con el dinero obtenido, compraron más equipos para seguir aprendiendo y generando proyectos. En junio obtuvieron el galardón del concurso ‘Tenemos que ver’, con premios con una cámara semiprofesional Nikon, gorros, remeras y pendrives. “Tratamos de inculcar que el premio no es lo importante”, mencionó el tallerista, sin dejar de reconocer lo gratificante que es que los productos audiovisuales creados por los adolescentes tengan estos resultados. “Si pasa algo buenísimo, hay que reconocerlo. Y así nos reconocieron en la UTU: con carteles, sorpresas, una bienvenida muy linda”. Mediante el siguiente enlace se puede acceder al cortometraje ganador: https://vimeo.com/218246371.

La experiencia de FPB

Una de las diferencias del FPB con las otras ofertas de UTU es que, si bien los estudiantes tienen materias teóricas, cuentan con una mayor cantidad de horas de taller. En este caso, los adolescentes tienen 20 horas semanales de taller audiovisual, de lunes a viernes.

Para Alonzo, la opción de FPB es muy interesante por varias razones. “Como tallerista me siento muy cómodo porque tenemos un montón de horas para generar proyectos”, sostuvo. En este sentido, agregó que el vínculo que se forma con los adolescentes es muy fuerte. “Se genera la posibilidad de enseñarles y que aprendan un oficio, más allá de que ellos después quieran o no hacerlo”, resaltó. Además, en FPB hay dos horas de coordinación del taller con los profesores de las materias teóricas, lo cual permite “hablar de las situaciones de los alumnos que van al taller, de las problemáticas de los adolescentes, de los logros que han tenido, de las ausencias, lo que se puede hacer de una forma bastante personalizada”, comentó.

Alonzo explicó que el área audiovisual tiene una parte teórica importante y, por supuesto, una práctica en la que aprenden la creación audiovisual. “Hay una parte de visualización y análisis crítico de filmes y documentales. Incluso a veces invitamos a directores de documentales uruguayos y hacemos videoconferencias, charlamos con ellos”, contó. Además, está la parte práctica del curso, que consiste en darle al estudiante las herramientas para conocer todas las etapas en la producción audiovisual. “Algunos adolescentes me han dicho que si bien les gusta lo audiovisual no se van a dedicar a eso, pero otros que me dicen: ‘Profe, me encanta la cámara’, ‘Me encanta producir, quiero seguir estudiando esto, quiero ser fotógrafo”, contó el tallerista.

Rotación y trabajo en equipo

“El tema del audiovisual permite muchos movimientos. Mientras algunos están haciendo entrevistas, otros podemos estar mirando una película. Eso me encantó del FPB, lo de romper con las metodologías de trabajo tradicionales”, señaló Alonzo. En esta línea, afirmó que muchas veces parte del grupo se retira antes y otros se quedan editando. “Lo que hacemos es ir variando los perfiles”, dijo. “Algunos tienen perfil de producción, de armar el guion. Hay otros que en el día del rodaje les encanta tomar la posta de elegir planos, tomas, encargarse del sonido, la luz. En la edición pasa lo mismo: todos pasaron por la prueba básica de tener que filmar y editar algo. No obstante, hay algunos que les gusta mucho esa parte y se van fortaleciendo en esa área. Cada uno se encarga de algo pero también hay una rotación de roles”, enfatizó Alonzo.

Aulas con memoria: la historia de la UTU en San Ramón

En este momento, el grupo se encuentra con el proyecto de ‘Aulas con memoria’. Se trata de un proyecto documental en el marco de los 75 años que cumple la Escuela Técnica y de los 150 años que cumple San Ramón, para contar la historia de la institución a través de anécdotas en distintos capítulos. “Nos encontramos que había muchos grupos en la UTU que estaban por su parte con los profesores en la investigación de la institución. Quisimos encontrar algo diferente y pensamos en contar el espíritu de la Escuela a través de estos años, mediante anécdotas”, expresó. “La idea es, a mediados de octubre, hacer un lanzamiento de los capítulos que estamos grabando. Este año también están más cargados porque hacen la investigación final. Entonces el trabajo para el año es muy intenso, entre las ‘Aulas con memoria’ y la investigación final”, agregó.

Corresponde señalar que actualmente se está discutiendo la posibilidad de agregar un año más a la formación audiovisual como opción de Educación Media Tecnológica, a la que se podrían sumar personas que tengan Ciclo Básico terminado para aprender esta área.

Elisa Romego