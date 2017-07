Con Fernando Caballero, director de ‘La pobre, pobre Cenicienta’

“Los invitamos a un recreo para volver a reírnos de lo simple”

La clásica Cenicienta llega este sábado al Complejo Cultural Politeama-Teatro Atahualpa del Cioppo, a las 15.30 hrs. Viene renovada, se ríe de sí misma y lucha para triunfar. La acompaña un amigo muy peculiar: un ratoncito que hace reír a chicos y a grandes. Su hermanastra, Anabela, ya no es tan mala como en el antiguo cuento, y busca rescatar el valor de una familia unida.

‘La pobre, pobre Cenicienta’ es el nombre elegido para la resignificación del reconocido cuento. La adaptación está a cargo HYG, un grupo de teatro que se formó hace unos años y que crece con fuerza. Fernando Caballero, director de la obra, habló con HOY CANELONES sobre los desafíos de contar un clásico de otra manera y sobre la historia de la compañía de teatro HYG. Las entradas para el evento están a la venta en Red UTS y en boletería de la sala. Nuestros suscriptores disponen del beneficio 2×1.

¿Con qué de nuevo y de clásico se van a encontrar los niños que vayan el sábado al Politeama?

Tratamos de darle un toque un poco más moderno al cuento de ‘La Cenicienta’. No hay, por ejemplo, una zapatilla de cristal sino un champión de cristal. Tenemos un hada madrina que no viene a resolverlo todo con un pase de magia, sino que le explica a la cenicienta que por los sueños uno tiene que luchar. A esto se le suman personajes con mucho humor, por los cuales se tocan valores como la familia y la amistad. No tiene una carga sumamente musical pero sí se dan momentos necesarios para las canciones y para decir algunas cosas a través de ellas.

Si bien la música es un aporte de ustedes, el cuento clásico permite esos momentos para la música…

Sí. Y además buscamos un espectáculo para toda la familia, para que el padre, el abuelo y el tío que acompañen a los niños en las vacaciones puedan divertirse y encontrar su propia lectura personal de la obra. La música ayuda a que eso sea posible. No es una clase de moral, pero siempre tratamos de dar algún mensaje con las obras que hacemos. Y esto se refuerza si les sirve también a los padres, para hablar con los niños luego de que vean la obra, si les comentan como Cenicienta no se rindió.

¿Cuáles son los desafíos a la hora de tratar una historia que se ha contado mucho, de decirla de otra manera?

Por un lado es una historia que está muy clara y fresca en la mente de todos. Por otro, al conocer tanto la historia se pueden generar cosas nuevas. Uno de los desafíos quizá sea atraer la atención del niño. Vivimos en tiempos veloces y casi todos los videos que vemos por YouTube duran menos de un minuto. A veces hay que luchar contra eso y contar una historia y lograr que la atención esté allí. Por suerte, ya hace un tiempo que estamos haciendo la obra. Estuvimos en Montevideo y en el interior y ha funcionado muy bien. Esperemos que la gente nos pueda acompañar en el Politeama y se repita una buena experiencia.

¿Los niños se enganchan más con la parte clásica o con los nuevos ribetes de los personajes?

Yo creo que una de las cosas que más funciona es el personaje del ratón, un animalito muy simpático que gusta tanto a niños como a niñas. En las pequeñas gusta mucho el personaje de Cenicienta, pero también el de la hermanastra, que en nuestro caso no es tan mala. A la salida, los personajes se quedan para sacarse fotos con los niños, y muchos optan por retratarse con la hermanastra, interpretado por Mariana Leal.

La descripción de la obra habla de una cuota de humor justa… ¿Cómo manejan los límites del humor?

Siempre tratamos de generar un humor sin groserías, tanto en las obras para niños como en las de grandes. Cuando uno se pone esa premisa, se da cuenta de que es muy difícil, porque estamos acostumbrados a un humor agresivo. Por suerte, logramos un humor un tanto tonto, ingenuo, pero lindo para chicos y grandes. Los invitamos a tomarnos un recreo de toda esta vida loca que a veces tenemos y volver a reírnos de las cosas simples. En la obra, el humor está a la orden para el entretenimiento de los pequeños y los grandes.

¿Cuándo nace HYG?

Empezamos hace tres años, en julio de 2014. Arrancamos de una forma muy modesta, recién el año pasado empezamos a participar en escenarios más grandes. Este año se dio la oportunidad y el orgullo de actuar en el Politeama, un escenario que queremos mucho, que tiene una carga emocional especial para algunos integrantes del elenco que vienen de Canelones. Es una compañía que hace espectáculos para niños, para toda la familia. Nos pueden seguir a través del Facebook HYG Grupo de Teatro.

Nuevo sorteo

Los suscriptores de HOY CANELONES participan por cinco entradas dobles para ver a ‘La pobre, pobre Cenicienta’. Los interesados en participar pueden mandar un SMS o WhatsApp al 098339133 con la palabra ‘Cenicienta’.

Fernando Guerrero