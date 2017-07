Con Belén Rodríguez, una de las ganadoras del programa ‘Master Class’

Belén Rodríguez es una encantadora niña pedrense que cautivó al público del programa de concurso infantil emitido por La Tele, ‘Master Class’. Belén cumple años el 23 de enero, tiene diez años, es una estudiante dedicada de 5º año de Primaria en el Colegio Cristo Viene y dice que canta desde que tenía tres años. En esta nota, conocemos su vínculo con el canto, su pasaje por el popular programa televisivo y sus aspiraciones para el futuro.

‘Master Class’ es el formato de un programa internacional de concurso de canto para niños entre siete y doce años, cuya primera versión en español fue inaugurada recientemente en Uruguay por La Tele. Contó con la conducción de Paola Bianco y un jurado estable compuesto por las cantantes Laura Canoura y Victoria ‘Vicky’ Ripa, y los músicos Guillermo Freijido y Gonzalo Moreira. Un amigo de la familia se enteró del programa y entusiasmó a Andrea, la mamá de Belén, para que presentara a su hija.

Belén cantaba sólo canciones cristianas, nos contó su mamá. Dice que el hermano también tiene el mismo don y su papá, Leonardo, es músico, aunque no ha podido vivir de lo que ama. Sin embargo, están dispuestos a alentar este talento con el que nacieron sus hijos, reconociendo que en este país es muy difícil vivir de profesiones relacionadas al arte.

¿Cómo te enteraste del programa?

Un amigo de mi mamá que se llama Nicolás le dijo que se iba a hacer este concurso de ‘Master Class’ y que yo fuera al casting. Fui, participé y quedé.

¿Quién te recibió?

Te encontrabas con Paola Bianco y ella te decía si quedabas o no. Entonces ella me dijo que quedé. Conocí a mi profesor, Guillermo Freijido, y allí tenías que entrar a la escuela de música. Se presentaron más de mil niños entre siete y doce años, y 16 niños fuimos seleccionados.

¿Cuándo tenías clases con tu profesor?

Yo lo veía los jueves, los viernes y a veces los domingo o martes. El profesor nos daba la canción que teníamos que aprender, nos íbamos para nuestras casas, volvíamos a la clase siguiente y a los que ya teníamos la canción ensayada el profe nos ayudaba a que nos saliera mejor.

¿Qué canciones cantaste en el programa?

‘Un mundo ideal’, ‘Príncipe azul’, ‘El amor después del amor’, ‘About myself’, ‘El guardaespaldas’ y ‘Afuera la lluvia’, de Buitres.

¿Cómo viviste lo del trabajo en grupo? Porque la exigencia te sacó de tu rutina, me imagino.

Yo estoy estudiando violín y por ‘Master Class’ tuve que faltar muchas veces, pero no me importa porque lo disfruté mucho.

¿Los jurados eran los profesores?

Sí, Guillermo era mi profesor, pero como jurado él no me podía dar nota. Cada profesor tenía cuatro alumnos.

¿Y el público? ¿Tenían público?

Sí, era la familia. También fue mi maestra, mis compañeros de escuela y algunas mamás de mis compañeros.

¿Cómo fue que empezaste a estudiar violín?

Un día fuimos a un lugar en otro departamento, vi a unos violinistas y le dije a mamá: ‘Mamá, quiero estudiar violín, quiero estudiar violín’. Entonces mamá buscó donde se podía tomar clases. Fui primero a la escuela de Todo música, después fui a una de Montevideo y llegué a la Orquesta Juvenil. Dos años estuve en Todo Música, dos años también en Salados de Montevideo y tres años en la Orquesta Juvenil, acá en Las Piedras.

Sandra Del Río

Familia de artistas

Andrea, la mamá de Belén, no cuenta que “ella cantaba todo el día desde muy chiquita. El hermano es igual. Tengo a Mateo de dos años y hace lo mismo, canta todo el tiempo. Escuchan algo y ya les queda. Nosotros estamos en el ámbito de la iglesia y siempre cantó las canciones de la iglesia. Desde chiquita las escuchaba y ya le quedaban enseguida, no tenía que enseñarle. El chiquito marca los tiempos con el pie. No es algo que le enseñamos, ya le nace”.

Y sobre el apoyo de la familia a Belén durante las instancias del concurso, Andrea cuenta: “Fue medio locura porque a veces íbamos cuatro veces a la semana, a veces en fin de semana, incluso, cuando uno ya tiene todas sus actividades planeadas, pero muy felices la acompañamos en todo. El padre fue el que más se portó. Yo a veces por los otros dos pequeños me tenía que quedar. Santi ya estaba aburrido, a veces íbamos a las cuatro, eran las once de la noche y seguíamos ahí, entonces Santiago ya no quería saber nada. El padre no la dejó ni una vez sola. Siempre estuvo ahí con ella, al pie. Fue su compañero en esto”.