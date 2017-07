Móvil de salud canario llega este lunes a la ciudad de Canelones

En movimiento

La Intendencia de Canelones ofrece móviles de salud con vacunaciones y controles en varias localidades del departamento. Esta vez le tocó el turno a la ciudad de Canelones, que tendrá su móvil de salud en las inmediaciones del Centro Canario (Calle Brum, entre Brause y Brunereau, frente a Plaza Paraguay), desde el 3 a l 7 de julio.

En el móvil se podrá acceder a todo el esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública, toma de presión arterial, hemoglucotest, PAPANICOLAU y servicios de odontología. Además, el móvil ofrece el Dispositivo Ciudadela, que trata el abuso de drogas. HOY CANELONES habló sobre estos servicios con Aracelis Delgado, directora de Salud de la Intendencia de Canelones.

Controles y asesoramiento

El móvil abrirá sus puertas en la mañana (de 09:30 a 12:30), desde lunes 3 al jueves 6. El viernes 7 el horario será de 12:30 a 16:30. El Dispositivo Ciudadela se aplicará en horarios diferentes a los demás servicios, para darle privacidad a los consultantes. Funcionará desde el lunes hasta el jueves, de 13 a 17 hrs. “Trabajamos el dispositivo a contra horario para que la persona tenga la intimidad y las condiciones para una intervención óptima,”, dijo Delgado.

El lunes se realizarán jornadas de vacunación, toma de presión arterial y hemoglucotest. El martes solo se realizarán test de glaucoma y toma de presión. El miércoles se volverá a vacunar y a hacer las pruebas de presión y de glaucoma, y se le sumará el servicio odontológico, con extracciones y relevamientos. El viernes será el turno del PAPANICOLAU y también se harán test de presión y glaucoma.

Por todos lados

Los móviles de salud no solo están en la capital departamental. Han recorrido los municipios de Santa Lucía, Las Piedras, Aguas Corrientes, Progreso y Los Cerrillos. “Estos servicios tienen una característica móvil para que podamos llegar a aquellos lugares donde, por distintos motivos, la población no se acerca a solicitar ayuda. Queremos que tengan a mano algo que si no lo tuviesen cerca quizá no lo consultarían”, explicó la directora de Salud en relación a las funciones de los móviles de salud.

Delgado agregó que los móviles tienen todas las vacunas que Salud Pública ofrece. “Tenemos todo el esquema de vacunación, incluso la dosis contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) que a veces es muy consultada”, dijo.

Una mano

El Dispositivo Ciudadela atiende situaciones de consumo problemático de drogas. En este caso, se trata de dispositivos móviles que recorrerán el territorio canario, pero que a su vez tienen centros fijos en las ciudades de Las Piedras y Santa Lucía, con equipos capacitados para la atención. La respuesta al dispositivo, que comenzó a aplicarse hace dos semanas, fue buena y se espera que cada vez sea más la gente que consulte por el tratamiento. “A pesar de que la gente todavía no lo ha incorporado como un servicio, hubo consultas en todos los municipios”, explicó Delgado.

Dispositivo Ciudadela no está destinado solo a aquellos que tengan un consumo problemático con las drogas, sino que también se enfoca en la ayuda a los familiares de los consumidores, a los docentes y todo aquel que quiera tener asesoramiento sobre el tema. “En el caso de que una persona tenga un consumo problemático de drogas el equipo lo evalúa y lo deriva a dos puestos fijos, uno que se encuentra en Santa Lucia y el otro en Las Piedras”, dijo la directora de Salud.

F.G.

